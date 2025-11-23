Dom vam je hladan unatoč upaljenom grijanju? U samo 5 minuta riješite ovaj česti problem!

Kako se temperature spuštaju, a dani postaju sve kraći, grijanje se ponovno pali. No ako ste primijetili da vaš radijator ne grije kao inače, postoji vrlo jednostavno objašnjenje – i još jednostavnije rješenje. Hladne točke na radijatoru ili u spavaćoj sobi obično znače samo jedno: radijator treba odzračiti. Ovaj kratak, petominutni zadatak preporučuje se napraviti svakih šest mjeseci kako bi sustav grijanja radio maksimalno učinkovito tijekom cijele zime.

Robert Quinton, direktor izolacije i gradnje u Construction Megastoreu, objašnjava za Express.co: “Mnogi vlasnici kuća misle da im grijanje radi dobro, ali male prilagodbe mogu imati ogroman učinak. Čak i ako je grijanje uključeno, vaš će dom i dalje biti hladan ako je u radijatoru zarobljen zrak ili ako oko kuće postoje pukotine kroz koje curi toplina.” Srećom, rješenje je jednostavno – odzračivanje radijatora, odnosno ispuštanje zraka koji se nakupio u sustavu.

Kako znati treba li vaš radijator odzračiti?

Obratite pozornost na ove znakove:

Radijator je hladan na vrhu, a topao na dnu

Čujete neobične zvukove iz njega

Soba ostaje hladna unatoč uključenom grijanju

Ove godine niste odzračili radijatore

Kako pravilno odzračiti radijator?

Isključite centralno grijanje i pričekajte da se radijatori potpuno ohlade. Pripremite ključ za radijator, krpu i malu posudu za vodu. Pronađite ventil za odzračivanje na vrhu radijatora. Umetnite ključ i lagano ga okrenite suprotno od kazaljke na satu dok ne čujete šištanje zraka. Kada umjesto zraka počne teći stalan mlaz vode, odmah ga zatvorite okretanjem u smjeru kazaljke na satu.

To je sve — radijator bi se trebao zagrijavati ravnomjerno i učinkovitije.

Ne zaboravite i na brtvljenje prozora i vrata

Čak i savršeno odzračeni radijatori neće puno pomoći ako topli zrak izlazi kroz pukotine oko prozora, vrata i lajsni. “Male praznine mogu značajno smanjiti učinkovitost grijanja”, kaže Quinton. “Topli zrak izlazi, hladan ulazi, a računi rastu.”

Za brzo brtvljenje:

Očistite površinu i uklonite stari kit. Odrežite vrh nove tube kita pod kutom od 45 stupnjeva. Ravnomjernim pritiskom nanesite kit duž otvora. Ostavite 24 sata da se potpuno stegne.

Uz ova dva jednostavna koraka – odzračivanje radijatora i brtvljenje prozora i vrata – vaš dom bit će topliji, a grijanje učinkovitije kroz cijelu zimsku sezonu.