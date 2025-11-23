Dom vam je hladan unatoč upaljenom grijanju? U samo 5 minuta riješite ovaj česti problem!

Kako se temperature spuštaju, a dani postaju sve kraći, grijanje se ponovno pali. No ako ste primijetili da vaš radijator ne grije kao inače, postoji vrlo jednostavno objašnjenje – i još jednostavnije rješenje. Hladne točke na radijatoru ili u spavaćoj sobi obično znače samo jedno: radijator treba odzračiti. Ovaj kratak, petominutni zadatak preporučuje se napraviti svakih šest mjeseci kako bi sustav grijanja radio maksimalno učinkovito tijekom cijele zime.
Robert Quinton, direktor izolacije i gradnje u Construction Megastoreu, objašnjava za Express.co: “Mnogi vlasnici kuća misle da im grijanje radi dobro, ali male prilagodbe mogu imati ogroman učinak. Čak i ako je grijanje uključeno, vaš će dom i dalje biti hladan ako je u radijatoru zarobljen zrak ili ako oko kuće postoje pukotine kroz koje curi toplina.” Srećom, rješenje je jednostavno – odzračivanje radijatora, odnosno ispuštanje zraka koji se nakupio u sustavu.
Kako znati treba li vaš radijator odzračiti?
Obratite pozornost na ove znakove:
- Radijator je hladan na vrhu, a topao na dnu
- Čujete neobične zvukove iz njega
- Soba ostaje hladna unatoč uključenom grijanju
- Ove godine niste odzračili radijatore
Kako pravilno odzračiti radijator?
- Isključite centralno grijanje i pričekajte da se radijatori potpuno ohlade.
- Pripremite ključ za radijator, krpu i malu posudu za vodu.
- Pronađite ventil za odzračivanje na vrhu radijatora.
- Umetnite ključ i lagano ga okrenite suprotno od kazaljke na satu dok ne čujete šištanje zraka.
- Kada umjesto zraka počne teći stalan mlaz vode, odmah ga zatvorite okretanjem u smjeru kazaljke na satu.
To je sve — radijator bi se trebao zagrijavati ravnomjerno i učinkovitije.
Ne zaboravite i na brtvljenje prozora i vrata
Čak i savršeno odzračeni radijatori neće puno pomoći ako topli zrak izlazi kroz pukotine oko prozora, vrata i lajsni. “Male praznine mogu značajno smanjiti učinkovitost grijanja”, kaže Quinton. “Topli zrak izlazi, hladan ulazi, a računi rastu.”
Za brzo brtvljenje:
- Očistite površinu i uklonite stari kit.
- Odrežite vrh nove tube kita pod kutom od 45 stupnjeva.
- Ravnomjernim pritiskom nanesite kit duž otvora.
- Ostavite 24 sata da se potpuno stegne.
Uz ova dva jednostavna koraka – odzračivanje radijatora i brtvljenje prozora i vrata – vaš dom bit će topliji, a grijanje učinkovitije kroz cijelu zimsku sezonu.