Djevojka pojela veliku količinu vlastite kose, ono što su joj izvadili iz želuca zgrozilo je ljude

Stručni medicinski časopis, British Medical Journal, objavio je izvještaj o nedavno slučaju s odjela hitne pomoći. Naime, nepoznata djevojka dva puta je pala u nesvijest, pa je hitno prevezena u bolnicu. Liječnici su prvo napravili pretrage glave, ali s obzirom na to da nije bilo nikakvih ozljeda, pregledali su i druge dijelove tijela te otkrili nekakvu masu u želudcu.



Djevojka je otkrila da već nekoliko mjeseci osjeća bolove u trbuhu, a da je trenutno stanje najgore. Nije dugo trebalo da liječnici saznaju od čega pati. Naime, već tri godine ona svakodnevno jede vlastitu kosu. Stručno, ovo se naziva trihotilomanija - poremećaj čupanja kose i trihofagija - kompulzivno jedenje kose. Oba su stanja povezana s tjeskobom, napominje se u izvješću.



Nakon obavljenog CT-a, vidjeli su da ima veliku masu koja je poprimila oblik želudca, a bila je u potpunosti načinjena od dlake. Masa je perforirala želučani zid, što je rezultiralo prisutnošću zraka ili plina i želučanog sadržaja u trbušnoj šupljini.



U izvješću stoji da je kosa otporna na probavne enzime i da zbog svilenkaste teksture na nju ne utječu normalne kontrakcije želuca, pa se ne može probaviti već će se samo 'zaglaviti', zalijepiti i stvoriti masu.

Sindrom od kojeg djevojka pati naziva se još i 'sindrom Matovilke'. Liječnici su to riješili hitnom laparoskopskom operacijom, a osim mase kose dugačke gotovo 48 centimetara, pronašli su i puno gnoja. Dobila je i intravenske antibiotike za abdominalnu sepsu.



Sindrom Matovilke izraz je koji se koristi za opisivanje čvrste mase neprobavljivog materijala koja nastaje u želucu. Većinu vremena to se događa kod djece, masa se obično pravi od progutane kose s glave, lutki ili četkica. Prema britanskoj Nacionalnoj organizaciji za rijetke bolesti, do 3% populacije doživjet će ovaj poremećaj za koji je uzrok još uvijek nepoznat, ali se opisuje kao opsesivno-kompulzivni poremećaj. Iako je rijedak, sindrom Matovilke može biti smrtonosan.



Kako prenosi Health, djevojka se sada odjeća dobro. Primljena je na odjel intenzivne njege i provedena je psihijatrijska procjena. Sedam dana nakon operacije otpuštena je kući.

