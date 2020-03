Zbog koronavirusa sve više ljudi zahvatio 'sindrom hrčka': Evo što znači taj pojam

Često znamo upotrijebiti frazu 'kao hrčak si' kada netko čuva stvari koje ne koristi, a osim kod nas ovaj termin koristi se i u Njemačkoj i savršeno opisuje trenutno stanje praznih polica u trgovinama, piše Metro.co.uk.



Hamsterkäufe je kombinacija riječi 'hamstern' koja znači skupljati i riječi 'kaufen' koja znači kupovati. Zajedno ovaj pojam označava panično kupovanje i skupljanje nepotrebnih količina stvari baš kao što hrčak puni usta hranom u strahu da će ostati bez iste. Ljudi su u strahu da, ako će morati u izolaciju, neće imati dovoljno potrepština kod kuće kao što su sapun, toaletni papir, pa čak i alkohol. Opskrbljuju se apsolutno svime, kupuju namirnica onoliko koliko mogu nositi ili staviti u auto jer strahuju da uskoro neće imati priliku ići u trgovinu.

Pojam 'hamsterkäufe' ili 'sindrom hrčka' koristi se za upravo takvo ponašanje. Sada kada se koronavirus proširio diljem cijelog svijeta, proširio se i ovaj sindrom, a mnogi su na Twitteru koristeći hashtag #hamsterkaufe objavili fotografije praznih polica trgovina i kupaca čija su kolica napunjena do vrha.



Panično kupovanje radi ozbiljnu štetu ljudima jer kada će nekome zaista biti nešto potrebno neće imati gdje to nabaviti. Stvara se jedan krug straha i panike jer ljudi, vidjevši jednog kako kupuje zalihe hrane i potrepština, odmah osjećaju pritisak, paniku i anksioznost da moraju učiniti isto jer će ubrzo ostati bez svega. Tako to prelazi s jedne osobe, na drugu, treću... I dolazi do praznih polica trgovina i nestašice svega, a ljudi se osjećaju ispunjeno.



Zana Busby, stručnjakinja za kognitivno - bihevioralnu znanost kaže: "Umjesto da ostanu mirni i procjene informacije dane u medijima, ljudi su započeli ovu masovnu histeriju. Na sve to jako utječu društvene mreže jer ljudi vide jedni druge kako masovno kupuju i misle kako je to korisno, kako oni moraju napraviti isto. Nema nikakve koristi od takve panike i to je negativni način obrane od koronavirusa."

