Djevojka otkrila da ju dečko vara zbog jedne stvari tijekom seksa: 'Odmah mi je bilo sumnjivo!'

Pernille Torhov bila je u vezi sa svojim dečkom četiri godine, a onda je on otišao s dečkima na putovanje tjedan dana. Kada se vratio postala je jako sumnjičava prema njemu, a kada su imali seks, shvatila je da nešto nije u redu.

Kako piše Mirror, s obzirom na to da su bili razdvojeni tjedan dana, Pernille je ostala iznenađena kada je seks s njezinim dečko trajao puno duže nego uobičajeno. Tvrdi da je bila toliko zaljubljena u njega da je zaključila da je sve umislila, pa je to isprva ignorirala.

Muškarci, kakvi ste ljubavnici otkrit će vaš horoskopski znak:

Budući da je već bila prevarena u prethodnoj vezi, uvjerila je samo sebe da je to samo bespotrebna panika. Međutim, njezine sumnje uskoro su se potvrdile kada je njezin dečko u poruci na Snapchatu priznao da ju je prevario. U poruci joj je napisao da se osjeća prilično loše što joj to nije odmah rekao. Naime, jedan od njegovih prijatelja pozvao je dvije djevojke u njihov apartman na odmoru, a jedna je očito flertala s njim. Prvo joj je rekao da ima djevojku i da ne može imati ništa s njom, ali prespavale su kod njih i ta djevojka završila je kod njega u krevetu i tada se sve dogodilo. Napisao joj je i da nije to zaslužila jer je bila divna prema njemu, te da je razočaran sam sa sobom.

Tužna i razočarana priznanjem, osobito zato što je to odlučio učiniti preko poruke, Pernille ga je nazvala na video poziv i rekla mu da, ako se želi ispričati, to mora učiniti uživo.

- Tada se dovezao do mene i sjeli smo i razgovarali o tome. Zbog moje loše prethodne veze glava mi je govorila da odbacim tog dečka na licu mjesta, ali moje srce je očito i dalje željelo biti s njim jer sam bila jako zaljubljena u njega. Bila sam vrlo jasna kada sam mu rekla da će mi biti jako teško ponovno mu vjerovati i nikada nisam zapravo prihvatila njegovu ispriku - rekla je Pernille.

Nakon dugog razgovora, Pernille je odlučila svom dečku dati još jednu priliku, iako su joj njezini prijatelji rekli jasno da ne žele da nastavlja vezu s njim. Neki mu, kako kaže, još uvijek ne vjeruju u potpunosti, ali ih ne krivi. Svoju priču ispričala je na Tik Toku, a video je prikupio preko 700 tisuća pregleda.

Suprugu svaki dan kuha po tri obroka i pakira ručak za posao: 'Ti si sramota za feminizam!'