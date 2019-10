Djeca zbog buljenja u ekrane razvijaju sindrom kompjuterskog vida!

Dojenčad uopće ne bi smjela gledati televiziju niti zaslone bilo kakvih elektroničkih medija, a djeca od tri do pet godina starosti maksimalno sat vremena dnevno. Uz preporuku "što manje, to bolje", ovo su jasne upute što se tiče ekrana i djece koji danas u nizu situacija u svakodnevnici kao da, da tako kažemo, idu u paketu. Mala djeca u čekaonicama liječnika, u restoranima, kafićima, autu – drže mobitel, tablet ili im je već neki ekran "prikačen" ispred njih. Ne ulazeći u temu odgoja i današnjeg načina života, provjerili smo što ova uobičajena slika djece sa mobitelom u ruci čini njihovu vidu i razvoju.

– Dijete kada se rodi ne vidi kao mi, odrasle osobe. Dijete uči gledati, jednako kao što uči hodati, govoriti…Zato je izrazito važno što je to što mi djetetu nudimo tijekom tog učenja i razvoja njegovog vida jer upravo vidom dijete prikuplja 90 % svih informacija. Vid se dakle razvija od rođenja pa sve do oko 7. godine života kada dijete vidi jednako dobro kao i odrasla osoba. Danas su djeca izložena različitim oblicima ekrana, a kako se radi i o "džepnim" predmetima, možemo reći da odrediti prostor i vrijeme izloženosti ekranu postaje sve teže jer to više nije prostor samo njihovog doma, nego i igralište, škola, park... Stoga, i djeca sve češće imaju tzv. sindrom kompjuterskog vida – pojašnjava doc.dr.sc. Mirjana Bjeloš, voditeljica Referentnog centra Ministarstva zdravstva za dječju oftalmologiju i strabizam.

Simptomi tog sindroma, kako će pojasniti ova cijenjena liječnica KB-a Sveti Duh, su zamor i suhoća oka, zamagljeni vid i glavobolje.

– Nerijetko djeca provedu vrijeme pred ekranom bez prekida, igraju igrice gotovo dok se ne iscrpe...a treba imati na umu da se naše oko odmara tek pri gledanju na daljinu i u snu. A ekran oduzima i odmor oka i odmor cijelog organizma, odnosno san. Naime, što je interesni objekt našeg pogleda bliže oku, veći je rad koji oko obavlja, a time i zamor. Takav rad bez odmora, da tako kažem, može uzrokovati grč mišića u našem oku koji su ključni za izoštravanje slike na blizinu. Tako se dijete koje puno vremena provodi pred ekranom na manjim udaljenostima (kompjuter, tablet, mobitel) može požaliti da slabije vidi na daljinu, baš zato što se mišići oka više ne mogu opustiti, jer su "zaključani" kako bi stalno izoštravali sliku na blizinu – navodi dr. Bjeloš.

Nadalje, "buljenjem" u ekrane uzrokuje rijetko treptanje pa se oko suši i dolazi do crvenila, osjećaja pečenja zbog čega djeca spontano počnu jače stiskati oči čime se pak ,kako će objasniti dr. Bjeloš, istiskuje masni sadržaj iz žlijezda u vjeđama, a roditelji zamjećuju da dijete žmirka što ih nerijetko i izrazito zabrine te odvedu dijete liječniku.

Osim svih opisanih posljedica ekrana po oči i vid djece, dr. Bjeloš koja svakodnevno radi i brine o vidu djece u spomenutoj bolnici, napominje da ekrani utječu i na odmor odnosno (ne)spavanje. Dijete koje prati nešto njemu uzbudljivo na ekranu potiče lučenje adrenalina dok plavo svjetlo ekrana potiskuje lučenje melatonina ključnog hormona za san. Stoga je, upućuje dr. Bjeloš, dokazano da poticanjem lučenja adrenalina, a supresijom melatonina djeca koja provode večernje vrijeme pred ekranom kasnije uspijevaju zaspati i kraće spavaju, a san je toliko važan za razvoj i funkcioniranje dječjeg mozga.