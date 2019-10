U 18 godina ljubavi i vjernosti Tina i Saša dobili su 11-ero djece: 'Otvorili smo se životu'

Upoznali su se u crkvi sv. Nikole u Čakovcu. Saša je nakon obraćenja krenuo na pripravu za krštenje k franjevcima, gdje je prvi put i vidio Tinu kako čita na misi. Bolje su se upoznali kao članovi Frame, franjevačke mladeži. Danas su Tina i Saša roditelji čije je 11. dijete, sina Floriana, u župnoj crkvi u Šenkovcu nedavno krstio mons. Josip Mrzljak. Obitelj Petković su: tata Saša (45), mama Tina (41), Noa (17), Tajna (15), Brigita (13), Vito (12), Lea (10), Pia (9), Fran (7,5), Viktor (5), Iskra (4), Filotea (2,5) i Florian (osam mjeseci).

“Hodali smo u čistoći”

– Prije vjenčanja bili smo u vezi četiri i pol godine. Hodali smo u čistoći. Čekali smo da ja postanem apsolventica na fakultetu i da mi završe predavanja, kako ne bih morala često i dugo boraviti u Zagrebu. I onda smo se vjenčali. Ja sam imala 23 godine, a Saša 27 kad smo ušli u brak. Za mjesec dana slavit ćemo i zahvaljivati Bogu za 18 godina braka, 18 godina ljubavi i vjernosti – kaže Tina koja se sjeća kako su, kad su raznosili pozivnice za vjenčanje, govorili da će imati petero djece. Ona je odrasla uz deset godina starijeg brata, a suprug uz deset godina mlađeg pa nisu, kažu, imali ni predodžbu o životu obitelji s brojnom djecom. Troje djece ide u vrtić, a sedmero u školu.

– Prosječan radni dan počinje mi buđenjem oko 6.30 sati. Prije posla vozim u vrtić Viktora, Iskru i Filoteu. U Varaždinu sam na poslu u osam sati. Nakon posla pokupim djecu u vrtiću. Slijede odmor, igra, pospremanje, razgovor o svemu što se dogodilo pojedinom članu obitelji tijekom dana, rješavanje problema, večernja molitva… – kaže Saša.

Kad djeca dva puta tjedno odlaze u muzičku školu, onda ih Tina vozi, skuha im ručak i drugo što treba. Vjera im je jako važna. Jedno su dijete, treće po redu, izgubili nakon što je Tina imala spontani pobačaj.

– Tek onda smo spoznali koliko su djeca Božji dar i koliko sa zahvalnošću treba primati novu djecu u obitelj – govori Tina.

Financijski se, napominju, bore kao i svaka prosječna obitelj u Hrvatskoj. Saša radi kao programer – sistem-analitičar, a supruga je domaćica i brine se o djeci i obitelji. U trudnoći je sa sedmim djetetom u trbuhu uspjela diplomirati na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove i steći titulu profesorice filozofije i religijskih znanosti.

– Imamo i jako dobre prijatelje i kumove koji nam znaju pomoći na razne načine. Bog se u konačnici brine za našu obitelj. Mislim da financijska nestabilnost i nesigurnost mogu, ali i ne moraju biti razlog za to da nemate djecu ili da ih je manje u obitelji – smatra Saša.

Za bračnu ljubav potrebno je, kažu, ponekad da muž i žena budu sami, bez djece, i da odu na neko putovanje ili izađu. Katkad im to i uspijeva pa su tako nedavno uživali u koncertu “4 tenora”. On piše pjesme, želja mu je izdati zbirku pjesama. Nema veze što nemaju više slobodnog vremena, kaže Saša, jer blaženije je davati nego primati. Tinu opušta uzgajanje cvijeća, modni dizajn i kreiranje odjeće. Kao djevojka zamišljala je da će biti profesorica, dotjerana, svaki dan u drugim štiklama, potpuno samostalna i financijski neovisna.

Posavjetovali se s Bogom

– Ali Bog je imao drukčiju viziju za moj život. Poslao mi je divnog muža, uz kojeg je gušt rađati djecu i služiti im. Nemam potrebu biti usmjerena samo na sebe jer sam ljubljena. U ovako velikoj obitelji našla sam načina da svoje profesorske, dizajnerske i organizatorske vještine iskoristim u našem trinaesteročlanom obiteljskom timu. Ponekad je teško.

Mnogi mi kažu: “Tebi to ide, ti si taj tip”. Ali to nije istina. Uvijek je borba. Otvoriti se za novo dijete, udebljati se. Preživjeti sve poteškoće i čari trudnoće i poroda. Uvijek kažem da sam se devetog, desetog i jedanaestog poroda više bojala nego prvog. Jer uvijek je neizvjesno do kraja. Imali smo i mi “krizu trećeg djeteta”, odnosno borbe s nedoumicom kako se otvoriti trećem djetetu kad s ovo dvoje malih ne stignemo sve savršeno kvalitetno odraditi? Onda smo se odlučili posavjetovati s Bogom i dobili smo odgovor: “Tko želi svoj život sačuvati, izgubit će ga. A tko svoj život izgubi poradi Mene, živa će ga sačuvati!” I tako nismo više čuvali svoj život i tijelo samo za sebe i svoj komfor, nego smo se otvorili životu – kaže Tina i dodaje da se najvredniji pokloni u životu dobivaju besplatno.

VIDEO Pogledajte video o misterioznim ljudima - tko su zelena djeca, svjedokinja Kennedyjeva ubojstva...