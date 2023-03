Rođendanska proslava Srbina na TikToku: Za 18. rođendan od tate Rolex, a od mame Porsche

Boogie Lab

Ovdje zasad fali još samo 'ptičjeg mlijeka', a svakom jelu doprinos je dao slavni Dino Galvagno

Od 7 do 18 sati u Boogie Labu možete kupiti pekarske proizvode Karla Vulina, u brunchu se ovdje uživa od 9 do 12 sati, nakon čega na scenu stupa ručak i u večernjim satima, točnije od 18 sati, večera, odnosno zanimljiva ponuda pizza i tapasa. Cijelo to vrijeme u fenomenalno uređenom prostoru dostojnom Parka kneževa, iz zvučinika dopire glazba kojoj je Mladen Vidović posvetio posebnu pozornost pa ukoliko žudite za mjestom na kojem možete slušati disco, soul, funk i blues, a niste osobito gladni, dođite, popijte neki od signature koktela ili čašu vina. Na odlasku ponesite sa sobom jedan od Karlovih pekarskih proizvoda o kojima je već puno redaka napisano, ali ima tu i novosti.