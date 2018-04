Danas počinje najveći festival klope, cuge i mjuze u Zagrebu

Drugi Zagreb Chill&Grill festival počinje danas, a traje do utorka - od 27.4 do 1.5. na Bundeku, i to na više od 4.000m2. Najveći je to festival klope, cuge i mjuze u Zagrebu. Festival će trajati čak pet dana, a mi vam otkrivamo dio bogatog programa.

Od cjelodnevne zabave i dobre klope za cijelu obitelj do večernjih koncerata, sve posjetitelje očekuju:

domaća craft piva: 5th Element, Zmajska pivovara, Varionica, Pivovara Medvedgrad, Lepi Dečki Brewery, The Garden Brewery, Crafter's...

poznati hrvatski chefovi: David Skoko, Marko Palfi, Lana Klingor Mihić, Priska Thuring, Mishel Tokić, Zoran Delić, Darko Kontin i Vedran Bošković

dobra klopa poznatih zagrebačkih restorana: Submarine Burger, Plac, Batak grill, Bicko, Pod Zidom Bistro & Wine Bar, Pivnica Budweiser, Doomsday i Špiro

cjelodnevni glazbeni program te večernje koncerte uz Juru Stublića & Film, Letu Štuke, Mangroove, NoA & Funkblasters, The Second Hand Band, Luce, The Story Of Rory

chillout zona za uživanciju pod suncem

za uživanciju pod suncem zabavni sadržaj za djecu

brojna nagradna natjecanja

Detaljan program festivala:

PETAK

SUBOTA

NEDJELJA

PONEDJELJAK

UTORAK

Organizator festivala Zagreb Chill&Grill je Gastro.hr, glavni medijski partner 24sata, generalni pokrovitelj Podravka, ostali partneri: su: Pevec, Jamnica službena voda festivala,Tele2, Kisko i Permetal, President, Zvijezda, Jack Daniel’s, Mesna industrija Ravlić, Nescafe i Toi Toi.