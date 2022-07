Da krumpir zadrži svoj oblik i da se ne raspadne, u vodu dok se kuha dodajte malo octa

Svestrani je krumpir mnogima omiljeni prilog jer se priprema na nekoliko različitih načina, a ljubitelji znaju da je bogat i vlaknima i škkrobom, te sadrži neke od esencijalnih vitamina poput C, B6, i K vitamina, kao i minerale kalij, kalcij, cink, fosfor, mangan i bakar. Uz to, krumpir ima i manje kalorija od kruha, riže i tjestenine, što mu je sigurno plus.

Genijalan trik da pečeni krumpirići budu hrskavi baš svaki put

Taj je gomolj iz Perua u Europu stigao još u 16. stoljeću, a mnogim je zemljama zahvaljujući klijanju i u lošim klimatskim uvjetima krumpir stanovništvo spašavao od gladi i tako pridonosio porastu populacije i razvoju ekonomije.

Krumpir je jeftin, a hranjiv i zdrav, te izvrstan za uzgoj gotovo posvuda; ujedno je i prva namirnica uspješno uzgojena u svemiru.

Tijekom kuhanja u vodu dodajte malo octa

Kada želite skuhati krumpir poslužite se odličnim trikom i u vodu dodajte malo octa koji će mu pomoći zadržati oblik. Preporučuje se da krumpir kuhate oko 30 minuta, a ocat ulijete nakon 10, piše recipetips

On će mu pomoći zadržati čvrstoću jer će mu opnu učiniti čvršćom. Tako će krumpir u kuhanju zadržati svoj oblik, a neće se raspasti ni postati kašast. Možete dodati bilo koji ocat koji imate pri ruci - vinski, jabučni ili alkoholni, svejedno je.

Kod skladištenja treba pripaziti na tri stvari - mrak, temperaturu i suhoću mjesta. Krumpir je najbolje skladištiti na suhom i tamnom mjestu, jer primjerice vlaga iz hladnjaka mu može promijeniti okus.

Temperatura treba biti između pet i osam stupnjeva. Također je važno ne koristiti najlonske, odnosno plastične vrećice za držanje krumpira jer u njima postoji opasnost od bržeg truljenja.