Crvenilo oko usana i otečeni desni: Znakovi oralnih bolesti koje ne smijete ignorirati

Stomatologinja Reena Wadia iz Londona otkrila je za Daily Mail znakove oralnih bolesti koje nikako ne biste trebali ignorirati. Preporuča redovite odlaske na kontrole kod stomatologa kako biste na vrijeme otkrili postoji li problem. "Redoviti pregledi mogu vam reći puno više nego što mislite."



1. Crvenilo oko usta

Ako imate crvenilo oko usta koje ne prolazi moguće je da vam nedostaje željeza i vitamina B. "Crvenilo ili razne upale oko usana koje svrbe i peku mogu ukazivati na razne bolesti, a najčešće pogađaju starije osobe." Kronični nedostatak željeza vidi se i na jeziku - crven je i sjajan.



2. Krvarenje zubnog mesa

Što se krvarenja desni tiče, morate znati da to nikako nije normalna pojava već alarm za uzbunu. Vaše tijelo govori vam da nešto nije kako treba. "Usta su povezana s ostatkom tijela i sve je više dokaza da se krvarenje desni javlja kod dijabetesa, bolesti srca i bubrega", kaže dr. Wadia.



3. Otečeno zubno meso

Treći simptom koji ne smijete ignorirati su velike, otečene desni. "Lijekovi koji se uzimaju za krvni tlak, epilepsiju ili nakon transplantacije mogu dovesti do otečenih desni. Najčešće rješenje je promjena terapije koju uzimate." Naglašava još kako je bitno odmah otići pregledati se kod stomatologa jer je teško čistiti zube dok je zubno meso otečeno, a loša higijena, pak, može dovesti do još problema.

4. Pigmentacija zubnog mesa

Iako je boja zubnog mesa drugačija kod svake osobe, dr. Wadia otkriva kako postoje dva stanja u kojima je boja ključni znak da nešto nije kako treba. Addisonova bolest - rijetka kronična bolest, koja nastaje kao posljedica obostranog razaranja kore nadbubrežnih žljezda i Peutz Jeghers sindrom, nasljedna bolest koja pojačava rizik od dobivanja polipa i raka.



"Rani znakovi su tamno plave ili tamno smeđe pjege koje se javljaju na unutrašnjosti usana, nožnim prstima i rukama."



5. Ravni zubi

Ako su vam zubi jako ravni moguće je da ih 'trošite' tijekom noći - jedan od znakova stresa i anksioznosti. "Većina ljudi koja škripi zubima i na taj način ih troši nije ni svjesna da to radi", tvrdi liječnica. "Najčešće se događa tijekom spavanja zbog stresa." Ako ste svjesni da imate ovaj problem kupite plastični štitnik za zube i nosite ga tijekom noći kako biste spriječili daljnje uništavanje zubi.



6. Prozirni i sjajni zubi

Kiseline uništavaju caklinu zubi koji postaju krhki i žuti. Kiselina može doći iz prehrane, ali i iz želuca zbog želučanog refluksa. "Želudac proizvodi prirodne kiseline koje probavljaju hranu. Ponekad one dospiju u grlo i usta, pogotovo nakon obilnog obroka."



7. Čirevi u ustima

Česti problem ljudi su čirevi koji nastaju u ustima. Uglavnom su posljedica stresa i anksioznosti. Dr. Wadia tvrdi kako ih svakako treba pregledati jer ponekad mogu biti i posljedica raznih infekcija, nedostatka vitamina B12 ili željeza, Kronove bolesti i celijakije.



8. Loš zadah

Pogađa jako puno ljudi, a osim loše higijene može biti pokazatelj mnogih oralnih bolesti. Njačešće su to bolesti zubnog mesa i jezika. "Ponekad može biti i znak drugih bolesti kao što su dijabetes, bolest bubrega, astma i ciroza jetre."



9. Suha usta

Zadnja stvar na koju trebate obratiti pozornost su suha usta koja su najčešće posljedica dehidracije. "Postoji puno savjeta koliko vode treba piti dnevno, ali dvije litre su dobar početak. Ponekad se suha usta javljaju kod uzimanja lijekova, a ponekad i kod dijabetesa."

