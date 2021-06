Često trčite? Odlična aktivnost, ali važno je uzeti dan pauze, evo zašto

​Ako vam je trčanje omiljeni i učestali oblik fizičke aktivnosti, bravo za vas, no odmarate li dovoljno?



Mnogi misle da, s obzirom na to da ne koriste utege i sprave u ovakvom treningu, mogu trčati svaki dan, ali imajte na umu da tijelu i od ovoga treba odmor.



Kada? Nema točnog odgovora. Ovisi o vašem programu treniranja. Oni koji trče kraći period trebat će dva dana odmora u tjednu. Također, ne preporučuje se trčati više od 4 dana zaredom. Ponedjeljak je odličan dan za odmor pogotovo ako ste vikendom trenirali. Oni iskusniji trebali bi uzeti odmor svakih 7 do 10 dana. Više od dva dana odmora ne preporučuje se osim ako niste potpuno novi u trčanju ili starijim osobama od 50 godina.



Zašto je važno odmoriti?

Bez obzira jeste li strogo rekreativni trkač ili aktivni sportaš, imat ćete koristi od dobro planiranog programa odmora i barem jednog dana ne treniranja u cijelom rasporedom. Koristi su sljedeće:



1. Odmor potiče mišiće na oporavak i jačanje

Trčanje, kao i bilo koji oblik vježbanja, može stvoriti mikroskopske suze u mišićnim vlaknima. Da bi se suprotstavilo tome, tijelo jače obnavlja mišiće. Međutim, to se događa samo u mirovanju i zato je važno osigurati svom tijelu dovoljno odmora kako bi se mišići mogli popraviti i ojačati.



2. Sprječava ozljede

To možda nije neka znanost, ali važno je imati na umu da je odmor sastavni dio prevencije ozljeda.



3. Poboljšava performanse

Pauza od treninga pomaže vašem mozgu da se opusti i potiče fokus i energiju. Pojačane razine energije doprinose većoj kvaliteti svakog treninga.

Što način na koji koristite mobitel govori o vama?

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

4. Pomaže kod sna

Kad trčite, vaše tijelo ne zna zašto trčite. To može povisiti razinu hormona stresa kortizola, čineći da se osjećate razdražljivo i nemirno. Osiguravanje odmora pomoći će vam u stabiliziranju otkucaja srca i budnosti i pomoći vam da čvrsto spavate.



5. Jača imunološki sustav

Kada naša tijela dožive intenzivnu aktivnost i trening, naš imunološki sustav radi na prekoračenju kako bi popravio mišiće i zglobove. Bez odgovarajućeg perioda odmora, imunološki sustav se ne može ispravno popraviti, a to može rezultirati upalom i ozljedom.



Kako dobro iskoristiti dane odmora?

Napunite svoje tijelo gorivom, odnosno hranjivim obrocima koji će mu omogućiti da se još kvalitetnije oporavi. Također, ako baš nikako ne volite cijeli dan biti neaktivni, isprobajte jogu ili laganu šetnju.

Trčanje se skoro pretvorilo u noćnu moru: 'Sada mi to sve izgleda kao san, posve nadrealno'