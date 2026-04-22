Čaša vode s limunom: Jutarnja navika koja može donijeti velike koristi, ali krije i jednu zamku

I najmanje promjene u svakodnevnoj rutini mogu imati velik učinak na zdravlje, a među navikama koje posljednjih godina privlače veliku pozornost nalazi se i ispijanje vode s limunom ujutro. Poznato je da je nakon noći organizam dehidriran, pa je čaša vode odmah nakon buđenja već sama po sebi dobar početak dana. Dodavanje limuna tom jutarnjem ritualu pritom može donijeti još nekoliko korisnih učinaka, piše Cleveland Clinic.

b smatra se jednostavnim načinom da se u prehranu unesu vitamin C i antioksidansi, a pritom je riječ o napitku s vrlo malo kalorija. Čaša vode s oko 48 grama limunova soka, dobivenog iz jednog cijelog limuna, sadrži tek 11 kalorija i 18,6 miligrama vitamina C, što je oko 21 posto preporučene dnevne vrijednosti. Osim toga, limun daje prirodan okus vodi, bez potrebe za šećerom i umjetnim dodacima.

Ipak, taj napitak nije bez ijednog mogućeg nedostatka. Zbog limunske kiseline, koja je u limunu prisutna u velikoj količini, često ispijanje vode s limunom može s vremenom štetiti zubnoj caklini. Upravo zato savjetuje se piti je na slamku kako bi se smanjio izravan kontakt sa zubima. Važno je naglasiti i da voda s limunom nije čudotvorno rješenje za sve zdravstvene tegobe. Iako je riječ o zdravoj navici, ne treba je brkati s raznim restriktivnim dijetama i takozvanim 'čišćenjima' organizma koja se temelje na višednevnom uzimanju samo mješavine limuna i drugih sastojaka bez čvrste hrane.

Mnogi ovaj napitak biraju upravo ujutro jer tada pomaže nadoknaditi tekućinu izgubljenu tijekom sna. Uz to, limun već na početku dana povećava unos vitamina C, a budući da može imati povoljan učinak na probavni sustav, nekima odgovara piti ga natašte. Upravo se podrška probavi često navodi kao jedna od njegovih glavnih prednosti. Kiselina pomaže u razgradnji hrane, a limunova kiselina može biti korisna kao podrška želučanoj kiselini, čija se razina s godinama može smanjivati. Voda s limunom može pomoći i u održavanju hidracije, što je osobito važno jer mnogi tijekom dana ne unose dovoljno tekućine. Jedan od jednostavnih pokazatelja dovoljne hidracije jest gotovo prozirna boja urina.

Među koristima se spominje i pomoć bubrezima. Limunska kiselina može otežati stvaranje bubrežnih kamenaca, a manje nakupine čak i pomoći razgraditi prije nego što postanu veći problem. Voda s limunom zato se navodi i kao korisna dopuna navikama koje pridonose zdravlju mokraćnog sustava, premda se ne bi trebala smatrati jedinim rješenjem ako postoje liječničke preporuke ili terapija. Ovaj napitak može biti dobar izbor i za one koji paze na tjelesnu težinu. Za razliku od nekih drugih jutarnjih napitaka, ne sadrži dodatne šećere, suvišne bni razne aditive, a ipak donosi određenu količinu vitamina C. Upravo zato može biti jednostavna zamjena za kaloričnije opcije. Limun je poznat i po visokom udjelu antioksidansa, osobito vitamina C, koji pomaže u zaštiti stanica od oštećenja. Na isti način na koji mnogi posežu za toplim napitcima s limunom kada su bolesni, svakodnevna čaša vode s limunom može biti mala, ali korisna podrška organizmu.

Priprema je vrlo jednostavna. Potrebni su samo limun i voda, a preporučuje se koristiti mlaku vodu ili vodu sobne temperature jer to pomaže boljem oslobađanju vitamina C. Dovoljno je iscijediti pola svježeg limuna u oko 2,5 decilitra vode, a onima kojima je okus prejak može se dodati više vode ili prirodni dodaci poput mente, đumbira ili kurkume, bez zaslađivača.