Zločesti dečki zodijaka: Ova četiri znaka poznata su po svojoj buntovnoj i neukrotivoj prirodi
Koncept "zločestog dečka" u astrologiji ne opisuje zlobu, već muškarce s neukrotivom energijom i sklonošću kršenju pravila. Njihova karizma, neovisnost i veo misterije čine ih neodoljivo privlačnima, no njihova nepredvidljivost istovremeno je uzbudljiva i opasna. Iako su nezaboravni partneri, njihova strastvena priroda često nosi i rizik slomljenog srca, prenosi Astrotalk.
Ovan: Prvi na listi je Ovan, vatreni znak pod vladavinom Marsa. Muškarac Ovan je neustrašivi ratnik koji živi za izazove i prezire ograničenja, zbog čega često krši pravila. Njegova impulzivna priroda i želja za pobjedom čine ga beskompromisnim, a dosada mu je najveći neprijatelj. Ako u vezi nema stalne strasti, njegov nemirni duh potražit će uzbuđenje drugdje, a njegova izravnost može djelovati bezosjećajno.
Blizanci: Blizanci, kojima vlada Merkur, majstori su riječi i zavođenja. Zbog svoje dvojne prirode su prilagodljivi, ali i krajnje nepredvidljivi. Ovaj vječni dječak i šarmantni vragolan majstor je flerta, a njegova znatiželja i potreba za mentalnom stimulacijom mogu ga učiniti nevjernim. Pravila koja smatra dosadnima lako će zaobići, koristeći svoj šarm da se izvuče iz nevolje. Veza s Blizancem je uzbudljiva, ali i nestabilna.
Škorpion: Status ultimativnog "zločestog dečka" zodijaka često pripada Škorpionu. Pod vladavinom Plutona, on posjeduje magnetski privlačan, ali i zastrašujuć intenzitet. Njegova mračna strana proizlazi iz želje za kontrolom, što se može manifestirati kao posesivnost i manipulacija. Škorpionova nestašnost rijetko je bezazlena; on uživa u poticanju drame, često iz osvete. Njegova tajanstvena priroda, strastvenost i sklonost tajnama učvršćuju mu reputaciju opasnog zavodnika koji ne zaboravlja izdaju.
Lav: Naposljetku, tu je i Lav, kojim vlada Sunce, što objašnjava njegovu potrebu da bude u centru pažnje. Njegova reputacija "zločestog dečka" proizlazi iz ega i nezasitne potrebe za divljenjem. Učinit će sve da ostane pod svjetlima reflektora, pa i pokrenuti dramu. Ako ne dobiva dovoljno pažnje, bez oklijevanja će potražiti potvrdu na drugom mjestu, jer njegova odanost traje dok god traje i obožavanje. Povrijeđeni ponos Lava pretvara u zahtjevnog i dominantnog partnera.