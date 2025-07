Britanci se raspisali o našem gradu na obali: 'Ima jedno od najčišćih mora'

Britanski Mirror raspisao se o jednom od najljepših hrvatskih gradova – Dubrovniku – ističući ga ne samo kao vizualno impresivnu destinaciju, već i kao skriveni dragulj Mediterana koji nudi mnogo više od onoga što vide milijuni turista. Evo što su sve napisali o našem popularnom gradu na jugu Hrvatske.

Boravak u Ujedinjenom Kraljevstvu i mogućnost putovanja Europom omogućuje vam nevjerojatnu pogodnost – za svega dva sata leta možete se naći u potpuno drugačijem okruženju, s novim jezikom, kulturom i vremenskim uvjetima. Upravo takav spontan bijeg od svakodnevice odveo me do Dubrovnika – grada koji je puno više od popularne turističke destinacije s razglednica.

Iako sam očekivala mediteranski ugođaj, toplinu sunca i pokoju jezičnu barijeru, nisu me iznenadili ni lokalna kuhinja ni prepoznatljive osobitosti ovog jadranskog bisera. No, moram priznati da me moj prvi susret s kunjkom – školjkašem koji se neočekivano našao u mojoj tjestenini s morskim plodovima – ostavio zatečenu. Ipak, ono što me uistinu fasciniralo bila je nevjerojatna čistoća – ne samo u staroj gradskoj jezgri, već i na brojnim obližnjim plažama koje ponosno nose Plavu zastavu, unatoč velikom broju posjetitelja.

Nije iznenađenje što se Dubrovnik redovito svrstava među europske gradove s najčišćim morem. Šetnica Lapad i plaža Copacabana to potvrđuju – idealna mjesta za kupanje, opuštanje i večernju šetnju. Dodatna prednost grada je njegova pozicija: idealno je polazište za istraživanje susjednih balkanskih destinacija, poput bajkovite Boke Kotorske u Crnoj Gori ili Mostara u Bosni i Hercegovini, oba savršena za jednodnevne izlete.

Iz Dubrovnika se nude tek nekoliko značajnih izleta brodom, ali svaki od njih ima svoju čar – bilo da je riječ o otocima Elafita, skrivenim plažama ili morskim špiljama koje oduzimaju dah. Ipak, izleti u Mostar i Kotor posebno su vrijedni vremena – ne samo zbog ljepote arhitekture, nego i zbog bogate povijesti i raznolikosti kulture koju ćete tamo doživjeti.

Gastronomska scena Dubrovnika priča je za sebe. Hrana može biti fantastična, ali i vrlo prosječna ako se nasjedne na turističke zamke. One nisu uvijek lako prepoznatljive – ponekad dolaze s privlačnim pogledom, a ponekad s menijima na više jezika i "slikovnim" opisima jela. Umjesto toga, trudim se pronaći mjesta gdje jedu lokalci – i obično se isplati.

Jedan od najdojmljivijih obroka imala sam u skromnom restoranu Maskeron, s malom, ugodnom terasom skrivenom od gužve. Sličan ugođaj i kvalitetu ponudio je i restoran Madonna. Zanimljivo, oba su mjesta udaljena od obale – što se često pokazuje kao dobar znak za autentičnost i kvalitetu.

Ipak, najbolji obrok tog ljetovanja nije bio u restoranu. Došao je iz male lokalne pekare smještene iznad plaže Bellevue – svježi, još topli burek u kombinaciji s hladnim jogurtom, konzumiran na kamenim stepenicama s pogledom na more. Jednostavno, ali savršeno.

Dubrovnik nije samo povijesna kulisa i kulisa za filmove – to je mjesto gdje se lako zaboravlja vrijeme, a jednostavni trenuci – poput bureka na plaži – postaju trajne uspomene.