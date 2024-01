Bik će u 2024. biti sklon druženjima, a krenut će mu i na poslovnom planu

LJUBAV: Zbog Jupitera u vašem znaku od početka godine pa sve do 26. 5., bit ćete dobre volje. Otvoreni, srdačni i skloni svim vrstama pozitivnog druženja. Tako će svi oni koji su još sami lakše naći nekoga tko će im uljepšati dane. Oni u stabilnim vezama zbog svog optimistično pristupa, poboljšat će svoje odnose s voljenom osobom, a i neke okolnosti u tom će im smislu ići na ruku. I u nastavku godine osjećat ćete se dobro uz poneku trzavicu zbog još uvijek prisutnog Urana u vašem znaku. Mnoga prijateljstva bit će na kušnji, a neka ćete i prekinuti ili zapustiti. Posljednja dva mjeseca u godini angažirat ćete se oko uređenja doma ili nečega povezanog s tom temom. Dobru Veneru iskoristite od 24. 1. do 17. 2., od 30. 4. do 24. 5. kad je u Biku, od 6. 8. do 30. 8. te od 12. 11. do 8. 12.

KARIJERA: Jupiter vam je dao prilike koje se ne propuštaju, pa ćete biti u poslovnom uzletu ili ćete bar u duši biti zadovoljni postignutim, kao i onime što radite. Nećete tražiti dlaku u jajetu, nego ćete više igrati na povjerenje. Ulazak Plutona u vašu prirodnu 10. kuću karijere pojačat će vaš utjecaj na druge u tom smislu, no kod mnogih će se to događati postupno, čak će vam se činiti nevidljivo. Tek kasnije postat ćete svjesni koliko djeluje. Bit će i tema u poslu s čijim plodovima nećete biti zadovoljni jer ne dosežu vaše ambicije, no objektivno za to nemate pravog razloga. Dvije eklipse u vašem 6. polju službe možda donesu neke promjene na radnom mjestu, u dane oko 25. 3. i oko 2. 10.

ZDRAVLJE&SAVJET: Prolazit ćete kroz sasvim različite faze – bit će tu osjećaja nemoći, onda nervoze, pa ushićenja, radosti, sve jedno za drugim ili čak i u paketu. Uvijek birajte ono od čega se osjećate dobro, a ostalo pustite nek' ide što dalje od vas. Takve stvari zanemarite.