Ashley Colburn: Unatoč svim razlikama u kulturi na kraju dana svi smo jednaki

Proputovala je više od 60 zemalja svijeta, a o mnogim je destinacijama snimila životopisne putopise kojima je oduševila publiku. Producentica, redateljica i dokumentaristica Ashley Colburn u Hrvatskoj je najpoznatija po tome što je za svoj dokumentarac “Wow Croatia” dobila i prestižnu nagradu Emmy, a u Lijepu Našu se toliko zaljubila da je svoj dom u Kaliforniji odlučila zamijeniti onim u Istri. A nakon niza putopisa sada se odlučila za nešto drugačiji, malo ozbiljniji izazov – prikaz života žena koje žive u različitim krajevima svijeta, odnosno u različitim kulturama.

– Snimila sam već puno putopisnih emisija u kojima sam otkrivala različite destinacije, u kojem sam savjetovala ljudima što da negdje pojedu, što da razgledaju, gdje da kupuju, koje znamenitosti da posjete… Ovoga sam puta željela napraviti nešto snažnije – govori nam Ashley Colburn koja je o svom naumu da prikazom žena iz različitih kultura osnaži sliku o njima govorila i na ovogodišnjem izdanju manifestacije TEDxZagreb. TED je, naime, globalna platforma za promociju ideja vrijednih širenja uglavnom kroz inspirativne govore, a u Zagrebu će obilježiti desetu godinu djelovanja. Tim se povodom prošlog vikenda u Kulturnom centru Travno održao “Twister” izdanje ovog događanja.

– Cilj mi je svojim govorom potaknuti ljude da se otvore prema novome te da ih predrasude koje možda imaju prema nekim mjestima zbog različite kulture ne sprječavaju u tome da posjete ta mjesta i daju im priliku. Tako će iz prve ruke vidjeti da zapravo nisu ni opasna ni zatvorena – ističe Colburn koja se i sama vodi tom mišlju u životu. Tako je još u svojim studentskim danima jedne proljetne praznike odlučila provesti u zajednici Amiša.

– Oduvijek sam imala snažnu želju da vidim i osjetim kako druge kulture žive. Tih nekoliko dana s Amišima je bio jedan od najznačajnijih događaja u mom životu te me potaknuo da upoznam i druge kulture – kaže. Iako njezino iskustvo u Amiškoj zajednici nije smjelo biti snimljeno kamerom, u filmu o ženama koji priprema, bit će njezine snimke života u Keniji, na Kosovu, u Jordanu, Izraelu…

Foto: Privatne fotografije

– Upoznala sam jako puno žena i moj je zaključak na kraju svega, da smo unatoč svim razlikama u kulturi na kraju dana svi jednaki, svi imamo jednake želje i potrebe – zaključuje Ashley Colburn koja se svojom pričom odlično uklopila u temu ovogodišnjeg izdanja TEDxZagreb - Twister. Taj je naslov odabran kako bi se pokazalo da je ljudska svakodnevica postala vrtlog (twister) života, no poruka koja se želi poslati jest da je unatoč tome što je tempo života sve brži, moguće postaviti razumne ciljeve u skladu s prirodno nam postavljenim granicama. Ukupno 14 govornika pokušalo je odgovoriti na pitanje jesu li ljudi spremni na promjene, što bi se dogodilo ako bismo usporili, kako možemo premostiti tako turbulentne dnevne izazove, kako pronaći pravu mjeru u životu....

– Moja preporuka ljudima jest da bi više vremena trebali provoditi u prirodi i želja mi je da nakon što čuju moj govor, odu kupiti gojzerice i učlane se u planinarsku školu. Onda neka mi se jave sa svojim dojmovima – ističe naš poznati avanturist Srećko Vukov koji je u subotu također bio jedan od govornika. U slobodno vrijeme redovito planinari, trči, istražuje rijeke i planinske vrhove, a on je ujedno i idejni začetnik Via Adriatice, najduže turističko planinarske rute u Hrvatskoj koja spaja Prevlaku i Istru. Riječ je o ukupno 1100 kilometara avanturističke staze od čega više od 60 posto ima pogled na Jadransko more, a uključuje tri nacionalna parka, tri parka prirode, jedan strogi rezervat, 12 rijeka, 36 planinskih vrhova… Uistinu je izazov proći je u “u komadu”, no moguće je i više se puta vraćati na njezine rute. Vukov smatra kako jedna ovakva atraktivna tura ima sve predispozicije postati velike turistička atrakcija.

– Ja najviše uživam u prirodi u “vlastitom dvorištu”, odnosno u hrvatskim ljepotama. Smatram da živimo u prekrasnoj zemlji, a ljudi možda nisu ponekad ni svjesni svih njezinih ljepota – ističe Vukov, a s njime se slaže i mlada turistička voditeljica Jelena Holenko koja je također stigla na TEDxZagreb kao govornica. Vlasnica turističke agencije „Lynx and Fox“ specijalizirala se, naime, za područje Gorskog kotara.

– Veoma često se ljudi odlučuju za daleka putovanja na kojima se ponekad više iscrpe nego što se odmore, a na samo sat vremena od Zagreba postoji idealna “punionica baterija” – ističe Jelena Holenko koja s prirodnim ljepotama Gorskog kotara upoznaje podjednako domaće i strane turiste. Pritom im priča svoju originalnu priču, ne samo o prirodnim ljepotama i znamenitostima, nego i o tome kako je živjeti u tom dijelu Hrvatske.

– U Delnicama sam rođena i ovdje živim cijeli život tako da ne treba objašnjavati odakle potječe moja ljubav prema Gorskom kotaru. Cilj mi je pokazati ljudima da je to jedan neotkriveni biser, a upravo činjenica da još nije zahvaćen masovnim turizmom mu daje posebnu čar – ističe Holenko kojoj su omiljene destinacije Zeleni vir i Vražji prolaz, izvor Kupe, Fužine, Golubinjak. Špilja Lokvarka… Osim obilaska popularnih destinacija, za goste često organizira i izlete poput odlaska u šumu radi branja raznih plodova i slične tematske ture.

– Ja obožavam svoj život ovdje i zato mi je drago da su reakcije ljudi odlične i da im to uspijevam prenijeti. To želim poručiti i publici koja dođe na TEDxZagreb – zaključuje Holeko, a osim nje, Ashley Colburn i Srećka Vukova, pred zagrebačkom su publikom publikom govore održali i poduzetnik Davor Runje, avanturist iz Švedske Jonathan Ljungqvist, stručnjak za pizze Marin Vanjak, stručnjakinja za ljudske resurse Marinela Dropulić Ružić, direktor video sadržaja u 24sata Matej Lončarić, savjetnica za inovacije Europske komisije Michela Magas, autorica modela “otvorene knjižnice” Mirela Rončević, marketinški stručnjak Slaven Vincetić, Grammyjem nagrađivani tonski majstor iz Birminghama Trevor Gibson, “baka svih pita” Paula Marshall i poznati online satiričar Siniša Mareković.