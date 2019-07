Ashley i Bojan otkrivaju reakcije ljudi nakon showa i dio svoje ljetne avanture

Pjevački dvojac koji nam se svima uvukao pod kožu nakon prošle sezone HRT-ova showa "Zvijezde pjevaju“ Bojan Jambrošić i Amerikanka Ashley Colburn vraćaju se mikrofonu i notama u zajedničkoj pjesmi "Zadnja stanica“ koju potpisuje Ivan Škunca. Nekoliko mjeseci nakon što su završili kao viceprvaci pjevačkog showa Bojan i Ashley zaputili su se u studio, a u kratkom razgovoru otkrili su nam kako je došlo do toga, ali i kako su se njihovi životi promijenili nakon sudjelovanja u showu "Zvijezde pjevaju“.

– Ova pjesma i spot za nas su ponajprije divna uspomena koja će nas podsjećati na show, divne trenutke i prijateljstvo, a ako se svidi i publici – nitko sretniji od nas – kaže Bojan kojeg je javnost prepoznala kao finalista showa „Hrvatska traži zvijezdu“, a Ashley ne skriva oduševljenje Bojanovom inicijativom da zajedno snime pjesmu na hrvatskom jeziku, koji je, kako čujemo, iznadprosječno savladala.

– Bojan me je prije mjesec dana kontaktirao u vezi pjesme i kada sam je poslušala i čula kakvu energiju nosi i koliko je vesela – odmah sam pristala! Ivan nas je gledao u emisiji i svidjela mu se kemija koju imamo. Snimanje pjesme bilo je jako zabavno i novo iskustvo za mene. Snimala sam i prije u studiju za svoju seriju, ali nikada nisam pjevala i bila sam oduševljena. Navikla sam se da je Bojan uvijek sa mnom kad pjevam, tako da je svratio za vrijeme snimanja u studio da osjetim njegovu energiju i da se oboje uvjerimo da pjevam kako treba – opisuje nam uzbuđena Amerikanka koja je ujedno i redateljica spota, a zbog snimanja istog obišli su sjever, jug, istok i zapad Hrvatske za što im je trebalo četiri dana.

– Htjela sam Bojanu pokazati neka od meni najdražih mjesta u Hrvatskoj, kao što su Ilok i naravno Brtonigla. Mislim da nas video odlično opisuje – važne su zabava i dobra energija, a uspjeli smo i pokazati koliko je Hrvatska, naš dom, lijepa zemlja – tvrdi ova 32-godišnjakinja koja je prije tri godine kupila kuću u Istri, točnije u Brtonigli gdje provodi nekoliko mjeseci godišnje, a o svojoj povezanosti s Istrom pričala nam je u travnju.

– Teško je to objasniti. Osjetim mir i olakšanje kad vozim kroz tunel Učka jer znam da sam doma – kaže Ashley i objašnjava da je tema spota njezino putovanje Hrvatskom, a Bojan je uvijek uspije naći.

– Htjela sam da video promovira Hrvatsku – objašnjava Ashley koja je birala lokacije u Slavoniji, Istri, Međimurju, Dalmaciji i Zagrebu. – Moja obitelj možda neće razumjeti riječi pjesme, ali će vidjeti koliko je lijepa Hrvatska! – oduševljeno govori. Zanimalo nas je kako izgledaju njihovi životi nakon emisije “Zvijezde pjevaju”.

– Puno me češće prepozaju na ulici. Smiješno je jer mene pitaju – gdje je Bojan, a njega pitaju – gdje je Ashley. Super je vidjeti da je emisija bila popularna i da su ljudi uživali u našim nastupima – opisuje ona, a Bojan nam prepričava anegdotu iz susjedne države.

– Bio sam u Sloveniji i sjeo u taksi pa me taksist pitao odakle sam. Kad sam mu rekao da sam iz Čakovca, objasnio mi je da dolazi tamo za vrijeme ljetnog festivala. Rekao sam mu da ću ove godine pjevati tamo, a on me pogledao i pitao: “Čekaj, pa ti znaš Ashley Colburn? Pratim je na Instagramu i veliki sam fan” – govori pjevač kroz smijeh. Kao Ashleyin mentor, Bojan je imao priliku pratiti je od samog početka pa smo ga pitali koje su njezine vrline.

– Odgovorna je i radi svoj posao jako profesionalno. Već u samom showu pokazala je da je velika radnica jer je svaki moj zadatak shvatila vrlo ozbiljno i odradila ga u najkraćem roku. Meni najviše odgovara što je ona topla, vedra i uvijek nasmijana osoba u čijem se društvu nitko ne može osjećati loše – hvali je Bojan koji se ovog ljeta ne planira puno odmarati, jer svaki vikend pjeva na svadbama. Ashley nije ništa manje zaposlena.

– Jako sam zauzeta otkako je završila emisija. Išla sam u Kosovo, Keniju, Sejšele, Crnu Goru i putovala cijelom Hrvatskom. Imala sam posjetitelje iz Amerike pa sam s njima bila na brodu tjedan dana, ali osim toga još uvijek nadoknađujem sva snimanja jer nisam mogla puno putovati tijekom trajanja showa. Planiram posjetiti obitelj i prijatelje u Americi na nekoliko tjedana krajem kolovoza – priča nam ova osvajačica Emmyja za dokumentarac o Hrvatskoj „WOW Croatia!“ 2010. godine. S obzirom na to da je s Bojanom otkrila svoje pjevačke sposobnosti, Ashley objašnjava kolika joj je on potpora.

- Od početka me ohrabrivao. Nama je jako prirodno surađivati i pjevati skupa. Ohrabruje me da nastavim pjevati i uvijek smo tu jedno za drugo. Govori mi da se ne brinem oko nota, da sam uvijek u tonalitetu, ali da se smiješim i budem svoja kako bi se smiješak mogao čuti – kaže nam raspjevana Amerikanka koja je s Bojanom ove godine nastupala na konferenciji New Europe Market u Dubrovniku, a ovo ljeto će s njime zapjevati na čakovečkom festivalu Porcijunkulovo.