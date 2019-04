Nisam bogata, ali u Hrvatskoj se osjećam kao milijunašica!

Ove subote doznat ćemo tko su novi pobjednici HRT-ova showa “Zvijezde pjevaju”. Glasovima žirija i gledatelja u finale su se probili Tara Thaller i Dino Jelusić te Ashley Colburn i Bojan Jambrošić. Amerikanka Ashley Colburn veliko je iznenađenje ovogodišnje sezone jer je bez problema pjevala i na hrvatskom, a gledatelji su je doživjeli kao vedru i simpatičnu osobu. Ova 32-godišnja novinarka i producentica već 10 godina dolazi u Hrvatsku, a prije tri godine kupila je i kuću u Istri, točnije u Brtonigli, gdje provodi nekoliko mjeseci godišnje.

– Da budem iskrena, nisam znala što očekivati kad sam došla u ovaj show. Kao i sve što radim u životu, trudila sam se dati najbolje od sebe i dogurati što dalje. Znam da je ovo show, a televizija je nepredvidljiva. Prva sam strankinja u ovom showu i nisam znala kako će reagirati žiri i publika. Ponekad mislim da moj hrvatski nije najbolji što zna biti frustrirajuće jer ga se trudim naučiti. Sad kad sam došla do finala mogu samo reći da sam počašćena što sam tamo s Tarom, Dinom i Bojanom. Svi su divni ljudi i fantastični pjevači. Imam osjećaj kao da smo svi pobjednici – kazala nam je Ashley. Novinarka je u polufinalu imala podršku obitelji budući da su joj iz Amerike stigli mama i tata. S njima je jako bliska, a show na internetu prate od samog početka.

– Obećali su mi da će me doći pratiti ako uđem u polufinale. Moram priznati da sam bila malo nervozna jer su kupili karte za avion prije, a ja još nisam ušla u polufinale. Stvarno im se svidjelo, pogotovo jer znaju da mi je “Let It Go” omiljena pjesma, ali i zato što nema prekida u internet-vezama. Haha, znalo se dogoditi da stream pukne točno kad bih ja pjevala. Uvijek ih je zanimalo što mi je žiri rekao. Srećom, tijekom polufinala prevodili su im moji prijatelji, a čak im se i Škoro obratio na engleskom – kaže Ashley koja ne može zamisliti da do prije dva mjeseca nije poznavala Bojana, a sada joj je, kaže, jedan od najboljih ljudi koje je dosad upoznala.

– Bojan naporno radi, posvećen je poslu, podržava me, ali najvažnije je da je zabavan! Moram vam kazati i da me na početku malo bio strah da će me snimke u kojima pjevam pratiti do kraja života, no sad sam jako ponosna na sve naše izvedbe. Bilo mi je teško učiti pjesme na hrvatskom, pogotovo jer sam se trudila i da dobro razumijem što pjevam. Tu mi je jako pomogao Bojan i zbog toga ga smatram doživotnim prijateljem. Nedostajat će mi kad završi show. Budući da su mi roditelji još uvijek tu, odlučila sam im pokazati neke od hrvatskih ljepota. Jako im se svidjelo! Jeli smo fantastičnu hranu i pili najbolja vina. Posjetili smo Vukovar, Erdut, Osijek, Kopački rit i Ilok – kazala nam je Ashley i priznala da je na početku imala tremu. Premda radi kao prezenterica i voditeljica, rijetko je vodila program uživo, a sad je još morala i pjevati na nacionalnoj televiziji. No, dodala je da je trema dobra jer vas tjera da date najbolje od sebe! No ipak nema namjeru više pjevati, osim ako je možda Bojan pozove kao gošću na koncertu. Ashley se godinama vraćala u Hrvatsku, a onda je shvatila da je najsretnija upravo u našoj zemlji. Kupila je kuću u Istri zato što upravo tamo ima sve – sunce, more, hranu, vino, prekrasni krajolik, a i dobro je povezana s ostatkom Europe.

– Osjetila sam posebnu povezanost s Istrom. Teško je to objasniti. Osjetim mir i olakšanje kad vozim kroz tunel Učka jer znam da sam doma – kaže Ashley i dodaje da je proteklih 10 godina života u Hrvatskoj primijetila neke promjene. Primjerice, prvo joj je bilo jako teško naći hranu koja nije hrvatska.

– Navikla sam svaki tjedan jesti meksičku, tajlandsku, talijansku ili indijsku hranu pa mi je bilo čudno vidjeti kako se Hrvati svakog dana vesele pršutu i siru. No, sad sam se navikla na hrvatsku hranu i nedostaje mi kada sam u Americi. Također, život je ovdje drukčiji nego u Americi. Mi smo odrasli uz shvaćanje da je uspjeh najvažniji. No, u Hrvatskoj sam naučila što je najvažnije. Zbog ljudi sam se tako zaljubila u vašu zemlju. Nisam bogata, a ovdje se osjećam kao milijunašica. Jako mi nedostaje moja obitelj, no zahvaljujući modernim tehnologijama i tome da vole putovati, vidimo se često i dijelimo divne trenutke – kazala je Ashley koja je dobro upoznala Hrvatsku, a najviše su joj se svidjeli Rovinj, Zagorje i Vis. Još otkad je počela snimati u Hrvatskoj prije 10 godina ljudi su je počeli prepoznavati na ulici. Nakon sudjelovanja u “Zvijezde pjevaju” počeli su je i zaustavljati i javljati joj se.

– Obožavam kupovati na zagrebačkom Dolcu, a čini se da tamo ima dosta fanova showa jer me redovito zaustavljaju. Možda bih trebala povesti i Bojana da se prije finala družimo s fanovima – sa smiješkom će Ashley koja ima samo riječi hvale za hrvatske muškarce. – Mislim da su muškarci tu pravi džentlmeni, ponašaju se drukčije od Amerikanaca. Hrvati su pravi muškarci koji odlično tretiraju svoje djevojke. Bila sam u vezi s Hrvatom prije nekoliko godina. Iako nije išlo, ali ostale su mi divne uspomene. Žao mi je samo što nismo više govorili hrvatski jer bi mi to sad puno pomoglo – kaže Ashley. Vrijedna novinarka i producentica nakon završetka snimanja showa kreće u nova snimanja budući da priprema novu dokumentarnu seriju.

– Prvo idem na Kosovo pa u Keniju i na Sejšele. Ne mogu vam još reći o čemu je riječ, no nadam se da ćete me uskoro ponovno moći gledati na malim ekranima. Uživala sam proteklih devet tjedana u Zagrebu, no to mi je najviše što sam dosad provela na jednom mjestu. Jedna avantura završava, a otvaraju se mnoge druge. Sretna sam što ću na neke od njih povesti i Bojana – zaključila je Ashley.

