Akupunkturist i piercing majstor tvrde: Piercing na ovim dijelovima uha može pomoći ublažiti bolove

Mnogi ljudi bore se s jakim migrenama, čestom glavoboljom i nepodnošljivim menstrualnim bolovima ni ne sluteći da im jedna ovakva stvar može pomoći.



Piercing majstor Ben Tauber iz New Yorka primijetio je da ljudi sve češće traže piercing na određenim mjestima jer su im akupunkturisti rekli da im to može pomoći ublažiti bolove.



Stručnjak je ispričao za medije da bušenjem određenih dijelova uha 'pogađa' određene točke koje su odgovorne za migrene, nepodnošljiv osjećaj gladi i menstrualne bolove.



'Daith' piercing je piercing koji se buši u unutarnjem dijelu uha i navodno je jedan od najbolnijih, a trebao bi pomoći smanjiti migrene. Slušajući iskustva svojih mušterija, Ben tvrdi da ovo zaista djeluje. "Često mi ljudi dolaze i traže da probušim ovaj dio uha, a dosta njih mi je javilo da im je zaista pomoglo s migrenama."

Još jedan odličan mural Igora Taritaša: "Igra bez diskriminacije znači sretno djetinjstvo koje odgaja djecu u dobre ljude." 😍

Bušenje unutarnjeg dijela hrskavice, stručno nazvano 'Tash Rook' piercing trebalo bi smanjiti menstrualne bolove kod žena. "Imao sam klijenticu koja mi je objasnila zašto želi piercing baš na ovom mjestu - njezin akupunkturist joj je rekao da će to smanjiti muke koje ima svakog mjeseca kada stignu oni dani", ispričao je Ben i otkrio da je imao klijenta koji je tražio 'Outer Conch' piercing koji mu je smanjio bolove u donjem dijelu leđa, popravio probavu i smanjio napadaje gladi.



Akupunkturist Daniel Elliot na ovu temu rekao je: "Mnogi ljudi primijete promjenu na bolje s određenim tegobama nakon akupunkture, ali sve je to kratkotrajno. Zato su u potrazi za nečim što bi ih duže riješilo bolova i tegoba, a piercing je postao popularna metoda."



Dok se neki slažu s ovom teorijom i preporučuju svojim pacijentima, iz Cleveland klinike kažu da piercing ne može biti lijek niti rješenje za ove dijagnoze i tegobe. "Nema kliničkog istraživanja koje bi to potvrdilo i mislimo da je riječ o Placebo efektu."



Ben ipak tvrdi da sve ovisi od osobe do osobe - nekima pomogne, nekima ne, prenosi The Sun.