94-godišnjakinja odlučila posjetiti svih sedam kontinenata: 'Unuk mi pomaže'

94-godišnja pustolovka — koja je prošle godine dospjela na naslovnice kao najstarija osoba koja je posjetila sva 63 američka nacionalna parka — upravo se vratila iz Čilea i otočja Galápagos u svojoj najnovijoj misiji: osvojiti svih sedam kontinenata, piše New York Post.

‘Kada dođete u određene godine, svi počnu govoriti: ‘Oh, ne možeš to učiniti. Prestara si za takve stvari’, rekla je Joy Ryan, ‘Samo im recite da skoče u rijeku i budu pozitivni. Pokušajte. Ako ne pokušaš, sljedeći dan ćeš požaliti’. Dakle, to je ono što je i ona učinila - počevši s 85. godina.

Foto: @grandmajoysroadtrip

Ryan je živjela gotovo cijeli život u Duncan Fallsu, od toga 68 godina u istoj kući. Radila je u lokalnoj trgovini mješovitom robom, prodavala Avon proizvode neko vrijeme, vodila suvenirnicu sa svojim pokojnim suprugom Bobom - i uživala u društvu svojih unuka.

‘Moje prvo sjećanje kao ljudskog bića je na obali jezera s galebovima kad sam imao otprilike dvije i pol godine’, rekao je 43-godišnji Brad Ryan, ‘Baka je bacila malo krušnih mrvica i galebovi su sletjeli ispred mene. To je bio moj uvod u radost – u čaroliju života’.

Brad Ryan je rekao da je njegova baka uvijek bila voljna ući s njim u potok, loviti žabe i rakove. No, kako je odrastao, vrijeme, razvod i udaljenost razdvojili su ih na gotovo 10 godina. Kao veterinar i ljubitelj avantura Brad Ryan je vidio većinu svijeta - i odlučio je da je vrijeme da se vrati svojim korijenima.

Kad su se njih dvoje ponovno počeli zbližavati, Brad je rekao da je njegova baka usputno spomenula da nikad nije vidjela planinu - i poželjela je da jest. ‘Pomislio sam, 'Kakav jednostavan san', rekao je, ‘Bio je to samo trenutak u kojem sam shvatio:, 'Vau, ne može svatko napustiti svoj rodni grad i vidjeti ono što sam ja mogao vidjeti.' To je trebalo biti jednokratno kampiranje. Na kraju je vidjela ne samo svoju prvu planinu, već se i popela na na nju u dobi od 85 godina - 4 kilometara uzbrdo na stazi Alum Cave u Nacionalnom parku Great Smoky Mountains’.

Joy je dobila ovacije kad je stigla na vrh, rekao je njezin unuk. Ali, u šali je dodala da uspon ‘nije bio tako zahtjevan’ - i tu je njihovo putovanje počelo. ‘Bila sam pomalo razočarana’, rekla je Joy smijući se, ‘Mislila sam da će to biti velika špilja, a bio je samo zaron u stijenu. Rekla sam, 'Hoćeš mi reći da sam se popela ovamo da se okupam u stijeni?'.

Ali, uskoro će se suočiti s većim i boljim izazovima - i uživati ​​u veličanstvenijim pogledima. Kao kada su ona i njezin unuk sletjeli na ledenjak, plivali s morskim kornjačama, suočili se s brzacima klase III na raftingu - i otišli na safari.

Foto: @grandmajoysroadtrip

Neki od njezinih najuzbudljivijih trenutaka, rekla je Joy, bili su gledanje divljih životinja u njihovom prirodnom okruženju, kao što je iskustvo gledanja 30 smeđih medvjeda kako se hrane lososom ispod vodopada u Nacionalnom parku Denali na Aljasci. ‘Bio je jedan medvjed koji je stajao iza ostalih i čekao bi dok ne uhvate lososa, a onda bi im ga uzeo’, rekla je smijući se, ‘Mama medvjedica imala je malog medu i poslala ga je na drvo kako ne bi smetao i bio ozlijeđen. Stalno je virio. Bilo ga je zabavno gledati’.

Nacionalni park Yellowstone bio je treći nacionalni park koji su posjetili, na početku putovanja. Nakon što je posjetila sva 63 američka nacionalna parka, Joy je neslužbeno oborila svjetski rekord, rekao je njezin unuk.

‘Služba Nacionalnog parka to ne prati, ali nitko je nije osporio, a bilo je to vrlo javno putovanje’, rekao je Brad, referirajući se na objavu svoje bake na Instagramu o njezinim putovanjima, ‘Teško je zamisliti još jednu 93-godišnjakinju koja je sletjela u Arktički krug i hodala preko Vrata Nacionalnog parka Arktik kao ona. Mislim da je daleko sve nadmašila’.

Ali, njih dvoje nisu željeli stati na tome - pogotovo jer je Brad rekao da zapravo može vidjeti fizičku transformaciju svoje bake. ‘Kada smo započeli putovanje na planinu na koju smo se popeli kad je imala 85 godina, bila je vrlo nesigurna u ravnoteži i koordinaciji’, objasnio je, ‘Danas je skroz drugačija. Dakle, od 85. do 93. godine, ona je zapravo doživjela ovaj obrnuti proces starenja’.

I nije samo njeno tijelo postalo jače. Njezin um i duh su oživjeli, rekao je. ‘Mislim da je to spoj jednostavnog izlaska i guranja sebe i fizičke spremnosti, ali i toga što nije usamljena - povezala se s ljudima’, dodaje Brad, ‘Stekla je toliko novih prijatelja iz cijelog svijeta. I ima svrhu - ima nešto čemu se može radovati u starijim godinama, tako da ne sjedi samo u kući. Ona zna da su pred njom avanture. I mislim da je to ono što nedostaje u životima mnogih starijih ljudi’.

S planom da posjete sve kontinente, osvojili su već četiri, među kojima je i diskutabilni osmi kontinent Oceanije kada su posjetili Američku Samou. Osim Sjeverne Amerike, posjetili su Afriku, a upravo su se vratili iz Južne Amerike. Ostali su im još Azija, Australija, Antarktika i Europa.

Javili su im se mnogi ljudi svih generacija u podržali njihovo putovanje. Mnogi su rekli da sada vide potencijal za svoje živote kao rezultat toga što vide što ovaj par postiže zajedno - a Ryanovi su rekli da žele poslati poruku da međugeneracijsko putovanje ne mora odvesti osobu na drugi kraj svijeta. ‘Avanturu možete doživjeti bilo gdje’, rekla je Joy.

‘Posjetite parkove u vašem susjedstvu ili odvedite baku i djeda na utakmicu, izložbu ili tako nešto’, dodaje Brad, ‘Postavljajte pitanja - ako ste dovoljno sretni da još uvijek imate nekoga iz te generacije. Stavite nečiju drugu stavku s popisa na svoj popis. Kada vidite iskru u nečijim očima zbog mogućnosti da učine ili postignu nešto po prvi put u svojim 80-ima ili 90-ima, to samo daje vašem životu novu svrhu’.

Foto: @grandmajoysroadtrip

Joy je rekla da voli putovati sa svojim unukom jer on nađe vremena da cijeni male stvari i uvijek misli na nju. ‘Ako vidimo nešto izvan utabane staze što njemu zvuči zanimljivo, on kaže: 'Pa, idemo tamo vidjeti što je to, rekla je, ‘Također me uvijek pitam jesam li umorna, želim li sjeti ili odmoriti. On je moj skrbnik i uvijek me ohrabruje, govori mi da mogu sve’.

Brad je rekao da je bakino društvo na putovanjima i njemu dalo novi život - budući da je putovanje započelo kada se on osobno suočavao s teškim razdobljem. ‘Bio je to početak obostrano korisnog iskustva’, rekao je, ‘Ovim iskustvom podsjetila me tko sam zapravo i što je stvarno važno u životu te da proširim svoj objektiv. Tako da je to jednostavno postala svrha izvan posla koja mi je omogućila da svoj život živi na nov i radosniji način’.

‘Uvijek mislite pozitivno. Ako vas netko pozove da idete negdje, nemojte nikada reći ne. Žalit ćete zbog toga do kraja života’, zaključila je Joy.

