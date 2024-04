Htjela se našaliti s novim zubima iz Turske, ali nije dobila reakciju kakvu je očekivala: 'Svi su me vrijeđali!'

Savršeni, blještavo bijeli zubi trenutno su u modi i mnogi se ljudi odlučuju otputovati u Tursku kako bi jeftino sredili zube, ali jedna žena imala je drugačiju namjeru. Naime, ona je odlučila izvesti urnebesnu šalu, uvjerivši mnoge da su njezini golemi i blistavi zubi zapravo izgled koji je željela i platila.

Mnogi korisnici su joj poručili da su ljuti na nju jer se 'upropastila', te da ostavljajući mnoge ljute na nju, joj trebaju 'pošteni' prijatelji da joj kažu istinu o njezinim zubima, piše Mirror.

Maisie Smith (32) očajnički je željela pokazati svojim TikTok pratiteljima svoje blistave nove zubne proteze te je objavila video u kojem ih pokazuje. Ali u svom videu, koji je imao više od 3,5 milijuna pregleda, tvrdila je da je postupak pošao po zlu.

Maisie je nastavila lagati ljude te tvrdila da su njezini zubi pravi u nizu videozapisa o njezinom svakodnevnom životu, a ljudi su nasjeli to. Na njezino veliko iznenađenje, drugi ljudi koji su se nadali da će uskoro napraviti svoje zube u inozemstvu sada su tvrdili da će dva puta razmisliti o putovanju jer nisu bili impresionirani navodnim ishodom.

U videu otkrivanja u kojem je pokrivala usta većim dijelom isječka, Maisie je rekla da je apsolutno oduševljena svojim sadašnjim zubima, rekavši da su potpuno promijenili način na koji je izgledala. "Točno su onakvi kakve sam željela", tvrdila je dodavši: "Cijena koju sam platila je nevjerojatna!" Podijelila je i da je zube platila 1.700 funti. "Jeste li spremni za otkriće?", upitala je dok je pokazivala svoje blistave zube. “Ne mogu vjerovati da sam napokon dobila divne zube”, našalila se – ali mnogi nisu shvatili da je to satira.

Međutim, nakon videa naišla je na brojne reakcije, a mnogi su ljudi komentirali stvari poput: "Što si, za ime svega što je sveto, učinila s tim zubima, to nije nimalo normalno", "Moraš nabaviti malo iskrenih prijatelja u svom životu", i "Mogli biste stol pregristi napola s tim zubima!" Uz sve više i više ljudi koji su bili nasamareni, Maisie je postupno počela odustajati od toga kako su se pratitelji počeli povećavati. Odgovarajući na neke negativne povratne komentare, rekla je: "Kao prvo, ovo mi se nije obilo o glavu, bila je to šala. Zar više nitko nema smisla za humor? Svi ste me vrijeđali bezveze. Uskoro idem u Tursku srediti svoje zube, ovo sam napravila samo da nasmijem sebe i druge!"

