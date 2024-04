Stručnjakinja za veze otkrila: Ovo je 11 osobina koje žene žele kod muškarca!

Bez obzira na to pokušavate li se udvarati posebnoj dami u svom životu ili ponovno zapaliti iskru koja se počela gasiti, prvi korak je znati što dotična žena zapravo traži. Naravno, jedna je stvar imati prirodnu kemiju, ali to nije uvijek dovoljno za održavanje dugoročne veze. I dok će potrebe svake žene biti jedinstvene i specifične za nju, postoji pregršt osnova koje su donekle univerzalne "zelene zastavice" za svakoga tko želi zdravo partnerstvo, piše Mind Body Green.

Što žene zapravo žele od muškarca? Ako stvarno želite znati što žena traži od muškarca, najbolje je da je sami pitate. Ali prema stručnjakinji za veze Babiti Spinelli, L.P., i Jennifer Gunsaullus, dr. sc., sociologinji i kliničkoj seksologinji, ovo su kvalitete koje mnoge žene traže.

1. Suosjećanje: Kao što Gunsaullus kaže, nešto što čuje od žena cijelo vrijeme u svom poslu je "koliko one žele da se njihovi partneri, njihovi muževi, emocionalno povežu s njima". I kao što Spinelli objašnjava: "Žene cijene muškarce koji mogu razumjeti i podijeliti njihove osjećaje i perspektive", dodajući: "Muškarac koji može suosjećati s iskustvima i emocijama svoje partnerice potiče dublju povezanost i međusobno razumijevanje u vezi."

2. Pouzdanost: Spinelli kaže, da bi se žena stvarno osjećala sigurno i otvoreno u vezi, mogućnost računanja na svog partnera ključna je. "Stoga traže muškarce koji ispunjavaju obećanja, tu su kada je potrebno i pokazuju dosljednost u svojim izborima i postupcima; Pouzdanost gradi povjerenje i stabilnost u odnosima." I u tu svrhu, dodaje Gunsaullus, mogućnost osloniti se na svog partnera nije suovisnost, već prije zdrava međuovisnost u kojoj gradite jedno drugo i "stvarate tu sigurnost da ste ranjivi".

3. Samouvjerenost: Malo samopouzdanja je zaista dobro. Za razliku od arogancije, samopouzdanje je privlačno ženama "jer može odražavati samopouzdanje i asertivnost", objašnjava Spinelli. Muškarac s samopouzdanjem također je umirujući za žene, dodaje ona, jer sugerira da je dobro opremljen da se nosi s izazovima i pruži podršku.

4. Odgovornost: Prema Gunsaullus, muškarci imaju tendenciju da brže gurnu probleme pod tepih ili ignoriraju problem, ali ženama to neće uspjeti i mnoge često žele da njihovi partneri pokažu odgovornost kad nešto pođe po zlu. "Dakle, priznajte utjecaj kakvo je vaše ponašanje imalo na drugu osobu, a onda radite na tome umjesto da to opravdavate", objašnjava ona. Drugim riječima, dodaje ona, kada se napravi pogreška, priznajete je i radite na njoj. "A ako se neka tema nastavi pojavljivati ​​u vašoj vezi, možda zastanete i razmislite o svojoj ulozi i odgovornosti u tome", kaže Gunsaullus, dodajući: "Žene žele da njihovi partneri zapravo naprave plan o tome kako se pozabaviti tim stvarima, a ne da ih gurnu ispod tepiha."

5. Emocionalna sigurnost: Emocionalna sigurnost je važna u vezama, a posebno za mnoge žene. Kao što Spinelli kaže: "Žene traže muškarce koji stvaraju sigurno i poticajno okruženje za emocionalno izražavanje. Osjećaj emocionalne sigurnosti vodi do slobode da budete ranjivi bez straha od osude ili ismijavanja." Kada muškarac ostavi prostora ženi da podijeli svoje osjećaje, napravi prostor za razumijevanje njezinih osjećaja, pruži emocionalnu podršku i pokaže empatiju kada ona izrazi svoje strahove, žena se tada može osjećati emocionalno sigurno, "što u konačnici stvara dublju intimnost i povezanost u njihove odnose", objašnjava Spinelli. A prema Gunsaullus, emocionalna sigurnost vodi i do veće seksualne intimnosti, koja također nikada ne škodi. "Kada imamo tu srčanu vezu, ženama je često lakše poželjeti biti seksualno otvorene", kaže ona

6. Integritet: Integritet se povezuje s idejom pouzdanosti, kao i odgovornosti. Integritet se definira kao "kvaliteta poštenja i čvrstih moralnih načela", a to je važno za zdrav odnos, prema Gunsaullus. Čovjek koji živi s integritetom je pošten i u skladu sa svojim moralom. Nije sve u priči, nema akcije—ili još gore, priča se uz radnje koje se ne podudaraju. "Muškarac koji je pošten i ponaša se s integritetom njeguje povjerenje i stoga sigurnost", kaže Spinelli, dodajući: "Jedan aspekt emocionalne sigurnosti je povjerenje i kada žena osjeća da može vjerovati muškarcu, osjeća se sigurno."

7. Komunikacija: Učinkovita komunikacija ključna je za zdrave odnose, jasno kaže Spinelli. Prema njezinim riječima, "Žene cijene muškarce koji se mogu otvoreno i iskreno izraziti, aktivno slušati i komunicirati svoje misli i osjećaje s poštovanjem. To također njeguje povjerenje i ranjivost u partnerstvu. Žene doista više daju prednost komunikaciji, a Gunsaullus napominje da je čak i rasprava na kraju radnog dana važna prilika za povezivanje i zbližavanje. "To je način na koji se žene osjećaju povezano i sigurno; što dublje nekoga razumijete, što se više možete povezati s nekim, sigurnije se osjećate", dodaje.

8. Poštovanje: Prema Spinelli, međusobno poštovanje je bitno u svakoj vezi. "Žene žele muškarce koji se prema njima odnose s dostojanstvom, poštuju njihove granice i cijene njihovo mišljenje i autonomiju", kaže. Dodatno, ponašanje puno poštovanja potiče "međusobno divljenje i uvažavanje", dodaje Spinelli, stvarajući temelj za zdravo i ispunjavajuće partnerstvo.

9. Promišljenost: Kada govorimo o promišljenosti u vezi, to je ideja da uzimate u obzir svog partnera kada donosite odluke, uzimajući ga u obzir u velikim i malim stvarima. Spinelli objašnjava: "Promišljenost je moćna stvar koju žene žele. To znači ima li me ova osoba na umu? Razmišlja li o mom subjektivnom iskustvu? Pokazuje li promišljenost u svojim postupcima, komunikaciji i izborima?"

10. Humor: Tko ne želi provoditi vrijeme s nekim tko ga nasmijava? Naravno, kaže Gunsaullus, jedna od najzabavnijih stvari koju možete iskusiti je da se smijete i pitate se kada ste se zadnji put tako jako smijali. I kao što Spinelli objašnjava, mnoge žene cijene dobar smisao za humor, posebno kada je usklađen s njihovim vlastitim smislom za humor. "Za žene koje to žele, to je kvaliteta za koju smatraju da može pomoći u premošćivanju praznina u komunikaciji, poboljšati raspoloženje u kritičnim trenucima i poboljšati povezanost u njihovoj vezi." Zaigran i duhovit stav može dodati toplinu i pozitivnost dinamici u vezi, dodaje Spinelli, i uravnotežuje raspoloženje kada drugi stresori dodaju napetost. Ukratko? “Žene vole muškarce koji ih mogu nasmijati”, kaže ona.

11. Ambicija: Zadnje, ali ne i manje važno, prema Spinelli, mnoge žene privlače muškarci koji pokazuju ambiciju i želju. „Osjećaj svrhe i motivacije inspirativan je za žene, posebno za one koje također imaju određenu životnu viziju i žele partnera koji može razumjeti njihov vlastiti poriv i ambiciju te želju za postignućem."

