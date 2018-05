7 trikova kako muškarcu pomoći da izdrži duže u krevetu

Mnogi muškarci bore se sa izdržljivošću u krevetu što ne ide na ruku ženama jer zbog toga same teže postižu orgazam. Ako on prebrzo završi, šanse da žena dođe do vrhunca su vrlo male.

No, to ne mora biti tako. Ako si već sam ne može pomoći, pokušajte vi učiniti seks dužim s nekim od ovih trikova.

1. Predigra

Predložite mu da prije samog seksa gleda kako se samozadovoljavate. Njemu će to biti nevjerojatno uzbudljivo, a vi ćete se dovoljno uzbuditi da brže postignete orgazam kad sam čin krene.

2. Prsten za penis

Ne treba ga uopće biti sramota koristiti ga. Najčešće se stavlja na korijen penisa, a ponekad i oko testisa. Usporava protok krvi pa tako i odgađa orgazam. Osim toga, takve igračke su baš seksi.

3. Tehnika pritiskanja

Prije nego treba postići orgazam, neka izvadi penis iz vaše vagine te glavić pritisne palcem i kažiprstom. Ne treba to učiniti jako već dovoljno snažno, ali da ne osjeti bol. Tako će se orgazam odgoditi te ćete duže uživati u seksu.

4. Promijenite poziciju

U nekim pozicijama muškarci puno brže postižu orgazam pa ako je blizu vrhunca, predložite da zamijenite poziciju koja ga ne uzbuđuje toliko jako.

5. Uzmite pauzu

Niste na utrkama, slobodno se malo zaustavite, ljubite, milujte... Osim što ćete uživati u bliskosti, produžit ćete trajanje seksualnog odnosa.

6. Vježbe za mišiće

Jednako kao i žene što rade Kegelove vježbe i muškarci imaju vježbe za jačanje mišića tamo dolje. Potrebno je samo stiskati područje između stražnjice i genitalija kao što to rade i žene. Objasnite mu kako!

7. Nastavite sa seksom

Ako je on i završio, ne znači da ste vi gotovi. Seks ne treba završiti orgazmom. Nastavite se maziti, brzo će ponovno postići erekciju i možete nastaviti tamo gdje ste stali.