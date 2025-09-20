VIDEO Sto je dana svakodnevno trčao 1,6 kilometar: 'Evo što se sve dogodilo s mojim tijelom'

Zack Telander, kantautor i influencer iz Teksasa, odlučio je prihvatiti neobičan izazov: 100 dana zaredom trčati po jednu milju (1,6 km) i svakim pokušajem pokušati skratiti vrijeme za 10 sekundi. Rezultat? Vidljiva transformacija tijela, bolja kondicija i brži oporavak. Ideja mu je pala na pamet 1. lipnja, neposredno nakon rođenja kćeri.

Svjestan da više neće imati vremena za duge treninge u teretani, osmislio je jednostavan, ali zahtjevan plan: “Pomislio sam, bilo bi cool pretrčati milju za 10 minuta, a sutra za 9:50, pa 9:40… sve dok više ne mogu. Sat vremena kasnije već sam bio na stazi”, rekao je za Men’s Health. Premda je imao iskustva u dizanju utega, Telander nije bio siguran hoće li trčanje negativno utjecati na njegovu građu.

Prvi pokušaj završio je bolje od očekivanog – milju je pretrčao za 9 minuta i 43 sekunde. “Samo sam krenuo trčati i bum”, rekao je svojim pratiteljima na Instagramu. Ono što je započelo kao igra, ubrzo je postalo pravi izazov. “Definitivno je bilo dana kada nisam htio trčati. Ali znao sam da bih lagao sam sebe ako to preskočim. Zato bih obuo tenisice i krenuo”, prisjetio se.

Iako je trčanje donijelo ogromne koristi, priznaje da mu je uzelo dio energije za dizanje utega: “Dolazim iz pozadine u kojoj sam puno vremena provodio u teretani. Mislim da nema načina da budem jednako jak i da trčim ovako. Ali to mi sada više nije toliko važno”.

Na Instagramu je objavio video prije i poslije s porukom: “100 dana trčanja zaredom. Jeo sam više, spavao manje (dobili smo dijete), ali sam ipak uspio promijeniti svoje tijelo”. Osim fizičkih promjena, naglasio je i psihičke koristi: “Sada mogu trčati dulje nego ikad. Kad bih samo stao, izgubio bih sve što sam postigao – zato planiram nastaviti”.

Tjelesna neaktivnost i sjedilački način života povezani su s bolestima srca, dijabetesom tipa 2 pa čak i nekim oblicima raka. Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje odraslima 150 minuta umjerene ili 75 minuta intenzivne tjelovježbe tjedno – trčanje spada u ovu drugu kategoriju.

Stručnjaci ipak upozoravaju na opasnosti kratkoročnih, intenzivnih izazova jer prekomjerno vježbanje može izazvati upalu i usporiti oporavak. No, redovito trčanje donosi brojne koristi: jača srce i pluća, potiče gubitak kilograma, poboljšava gustoću kostiju i ima pozitivan učinak na mentalno zdravlje. Prema podacima SZO-a, tjelesna neaktivnost svake godine odnosi oko 2 milijuna života diljem svijeta, svrstavajući je među vodeće uzroke smrtnosti i invaliditeta.