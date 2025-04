35-godišnjakinja otkriva: 'Bizaran simptom koji sam ignorirala bio je zapravo rak četvrtog stadija'

Beth Riehle (35) bila je na vrhuncu svoje karijere kao koktel majstorica u Austinu kada ju je u prosincu 2023. pogodila snažna migrena. Bol se brzo pogoršala, proširila na uho i čeljust, a pratio ju je i neobjašnjiv umor te promjena boje jezika, piše Daily Mail. "Uvijek sam imala osjećaj da nešto nije u redu, ali nisam se osjećala bolesno", prisjetila se Beth.

Liječnici su isprva pretpostavili da su njezini simptomi posljedica problema s temporomandibularnim zglobom (TMZ), koji povezuje čeljust s lubanjom. No, biopsija u ožujku 2024. otkrila je šokantnu dijagnozu – četvrti stadij karcinoma skvamoznih stanica na jeziku. Ova vrsta raka godišnje odnosi gotovo 13.000 života u SAD-u, a najčešće pogađa muškarce starije od 65 godina koji puše.

Liječnici nisu sigurni što je uzrokovalo ovaj rijedak oblik raka kod Beth, no njezina priča dolazi u trenutku kada se u SAD-u bilježi porast slučajeva raka glave i vrata. Stručnjaci taj porast povezuju s faktorima poput HPV infekcija, konzumacije alkohola i pretilosti. "Iznimno je teško imati rak od kojeg većina ljudi moje dobi ne obolijeva", rekla je Beth, koja sada ima 36 godina.

Kako bi spasili njezin život, liječnici su morali ukloniti čak 80% njezina jezika. Sada ponovno uči govoriti i gutati. "Jezik je toliko ključan za život – hrana, disanje, komunikacija. Morala sam ponovno naučiti kako koristiti svoja usta", objasnila je.

Ova vrsta raka obično zahvaća jezik, krajnike, desni, usne i žlijezde slinovnice. Najčešći simptomi uključuju čireve u ustima, crvene ili bijele mrlje, klimave zube i kvržice u ustima. Iako migrene nisu tipičan simptom raka jezika, u kasnijim fazama bolest može uzrokovati glavobolje koje se šire prema ustima.

Dr. Karen Choi, kirurginja glave i vrata u Centru za rak MD Anderson u Teksasu, istaknula je da je ovakva dijagnoza kod tako mlade osobe rijetka. "Obično vidimo ovu bolest kod starijih muškaraca, ali u posljednje vrijeme bilježimo sve više slučajeva među mladima", rekla je dr. Choi. Iako se porast ovih vrsta raka često povezuje s HPV-om, u Bethinom slučaju virus nije bio uzrok.

Beth je prošla kroz 35 sesija zračenja i sedam tjedana kemoterapije, no samo dva mjeseca kasnije pojavili su se novi simptomi. "Počela sam osjećati užasne bolove u čelu i vratu, ali mislila sam da su to posljedice zračenja", rekla je. No u rujnu 2024. godine CT je pokazao da se rak vratio i da se pojavio novi tumor.

U prosincu je morala proći gotovo potpunu glosektomiju – operaciju uklanjanja jezika. Liječnici su joj uklonili 80% jezika i 75 limfnih čvorova, dajući joj samo 50% šanse da ponovno progovori.

Istog dana kada je saznala da treba operaciju, njezin partner Donald ju je zaprosio. "Učinio je najgori dan u mom životu jednim od najljepših", prisjetila se Beth. Nakon operacije prošla je još 30 sesija zračenja i sada je službeno izliječena od raka, iako bolest i dalje ostavlja posljedice. Ima problema s otvaranjem usta zbog ukočenosti čeljusti, a rane u ustima i dalje su bolne.

Beth sada pohađa logopedsku terapiju i nada se da će jednog dana dobiti oralnu protezu kako bi joj govor bio jasniji. Kako bi pomogla drugima koji prolaze kroz sličnu situaciju, osnovala je grupu Young Tongues, koja pruža podršku mladima oboljelima od raka jezika. Također dijeli svoje iskustvo putem TikToka, gdje osvještava ljude o važnosti ranog otkrivanja ove bolesti.

"Ljudi koji su prošli kroz istu operaciju kao i ja nalaze me i zahvaljuju mi što im dajem glas. To je bilo nevjerojatno iskustvo i podsjetnik koliko je važno pokazati ranjivost", rekla je Beth. Njezina obitelj pokrenula je GoFundMe kampanju za pokrivanje visokih troškova liječenja.

