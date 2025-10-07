20-godišnjak mislio da ima gripu, a onda su mu amputirane obje noge: 'Evo na što trebate pripaziti'

Mladić koji je sebe smatrao “zdravim i u formi” ostao je bez obje noge samo nekoliko dana prije svog 21. rođendana — nakon što se ono što je mislio da je obična gripa pretvorilo u smrtonosnu sepsu. U prosincu 2022., tada 21-godišnji Levi Dewy probudio se s upalom grla, bolovima u tijelu i visokom temperaturom. Kada mu se stanje nije poboljšalo ni nakon nekoliko dana, majka Lara odlučila ga je odvesti u bolnicu — što mu je, pokazalo se, spasilo život.

“Ne znam je li to bila mamina intuicija, ali disanje mu nije bilo dobro. Imao je visoku temperaturu, bio je pospan i bez apetita. Jednostavno nije bio moj Levi”, prisjetila se Lara za Daily Mail. U bolnici su liječnici otkrili da Levi pati od pneumokokne upale pluća — ozbiljne bakterijske infekcije koja može izazvati meningitis i sepsu. Njegovo se stanje dramatično pogoršalo, pa je hitno prebačen u bolnicu Glenfield u Leicesteru, gdje su ga liječnici stavili u medicinski induciranu komu.

Foto: Go Fund Me

Kako bi mu pomogli, priključili su ga na ekstrakorporalnu membransku oksigenaciju (ECMO) – uređaj koji preuzima funkciju pluća kako bi se tijelo moglo oporaviti. Unatoč svim naporima, sepsa je već bila uznapredovala. Liječnici su morali donijeti tešku odluku — amputirati mu obje noge ispod koljena, i to samo dva dana prije njegovog 21. rođendana.

Njegovi roditelji su tada čuli najgoru moguću prognozu: Levi ima samo 30 posto šanse za preživljavanje. “Mislila sam da se to događa samo starijim ljudima ili onima koji se teško ozlijede. Kad sam ga vidjela, bio je plavičast i prekriven pjegama — mogla sam vidjeti gdje mu je sepsa zahvatila tijelo”, rekla je majka.

Protiv svih izgleda, Levi se probudio iz kome. “Probudio sam se i Božić je već bio prošao. Kao da mi se život okrenuo naglavačke. Sve je bilo mutno i morao sam od obitelji saznati što se dogodilo”, rekao je, “Nisam se mogao ni sam presvući, ni sjesti. Morao sam ponovno učiti sve — pa i voziti automobil, ovaj put pomoću ruku. To su stvari koje ljudi ne shvaćaju dok ih ne izgube.”

Danas, u 23. godini, Levi uči živjeti s posljedicama, ali ne gubi optimizam. “Imam sreće što sam živ. Imam obitelj koja me voli i to je sve što mi treba. Ali sepsa mi je potpuno promijenila život.”

Foto: Go Fund Me

Levijevi roditelji sada su pokrenuli kampanju za podizanje svijesti o sepsi, potičući mlade da prepoznaju simptome i ne ignoriraju ih. “Kod starijih ljudi simptomi su često očitiji jer im je imunološki sustav slabiji. Ali Levi je bio zdrav i jak, pa je njegov imunološki sustav prikrio znakove sve dok nije bilo prekasno”, rekao je otac Neil, “Zato molimo sve — naučite prepoznati znakove sepse.”

Foto: Go Fund Me

Što je sepsa i na koje znakove treba paziti

Sepsa je po život opasna reakcija tijela na infekciju — kada imunološki sustav pretjerano reagira i počne napadati vlastita tkiva i organe. Ako se ne liječi na vrijeme, može dovesti do septičkog šoka i zatajenja organa. Uobičajeni simptomi kod odraslih uključuju:

plavičastu, blijedu ili mrljastu kožu, usne ili jezik

zbunjenost ili nerazgovijetan govor

osip koji ne blijedi kad se pritisne čašom

otežano disanje i izrazitu slabost

“Sepsu može izazvati gotovo svaka infekcija, i to kod mladih i zdravih ljudi,” upozorava dr. Alina Paunescu, konzultantica hitne medicine iz bolnice Derby and Burton, “Zato je presudno reagirati brzo i potražiti liječničku pomoć čim se pojave simptomi.”