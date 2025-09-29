Liječnici su joj godinama govorili da je leđa bole zbog išijasa, a onda je dobila zastrašujuću dijagnozu

Dvije godine liječnici su 23-godišnjoj studentici Leah Kalkan iz Zapadnog Yorkshirea ponavljali da je bol u donjem dijelu leđa uzrokovana išijasom. No, kada je bol postala nepodnošljiva, a na leđima se pojavila tvrda kvržica veličine grejpa, privatni pregled u Grčkoj otkrio je šokantnu istinu – imala je agresivan rak kralježnice.

Leah je godinama uporno posjećivala liječnike, tražila pomoć, pa čak i zvala hitnu, no uvijek bi je vraćali kući s lijekovima protiv bolova. “Znala sam da nešto nije u redu, ali nitko me nije ozbiljno shvaćao”, prisjeća se za Daily Mail. Nakon što je njezin dečko zakazao pregled u Grčkoj, snimke su pokazale zabrinjavajuće abnormalnosti. Kada se vratila u Britaniju, liječnik opće prakse odbio je pogledati nalaze jer su napravljeni u inozemstvu.

Tek nakon privatne konzultacije s neurokirurgom, Leah je konačno dobila dijagnozu – Ewingov sarkom, rijedak i agresivan oblik raka. “Saznanje da u mom tijelu raste smrtonosna bolest, dok su mi godinama govorili da sam dobro, bilo je pogubno”, kaže Leah. Prošla je 14 ciklusa kemoterapije i 33 terapije zračenjem. Liječenje je završila u srpnju 2024., a danas se polako vraća studiju modernih jezika. U najtežim trenucima oslonac su joj bile medicinske sestre organizacije Teenage Cancer Trust.

Svoju priču dijeli kako bi podigla svijest i upozorila mlade da slušaju svoje tijelo. “Da mogu vratiti vrijeme, još bih glasnije inzistirala na dijagnozi. Ako osjetite kvržicu ili se simptomi ponavljaju, nemojte odustati – tražite odgovore”.