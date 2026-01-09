Sjećate li se 'Očajnih kućanica'? Sprema se novi spin-off 'Wisteria Lane'

Vijest koja je odjeknula među obožavateljima diljem svijeta potvrđena je: u pripremi je spin-off kultne serije "Očajne kućanice" koji će nositi naziv "Wisteria Lane". Trinaest godina nakon što su se gledatelji oprostili od Susan, Lynette, Bree i Gabrielle, produkcijska kuća Onyx Collective, pod okriljem Disneyja, priprema povratak u najpoznatiju slijepu ulicu na svijetu.

Projekt će kao izvršna producentica voditi slavna glumica Kerry Washington, poznata po seriji "Skandal", dok je za scenarij zadužena Natalie Chaidez ("Stjuardesa"). Iako tvorac originala, Marc Cherry, zasad nije uključen, izvori navode da bi se mogao pridružiti projektu. Nova serija, opisana kao zabavna, mračna i seksi sapunica/misterija, pratit će živote pet novih prijateljica i povremenih suparnica čiji se naizgled savršeni životi iza bijelih ograda raspadaju pod teretom tajni. Očekuje se da će serija, koja će se emitirati na streaming platformi Hulu, pokušati zadržati prepoznatljivu mješavinu drame i crnog humora koja je proslavila original.

Iako je spin-off zamišljen s potpuno novim likovima, jedna od omiljenih glumica iz originalne postave otvoreno je izjavila da je spremna vratiti se. Dana Delany, koja je utjelovila kompleksnu Katherine Mayfair od četvrte sezone, u nedavnom je intervjuu otkrila da bi joj bilo drago ponoviti svoju ulogu. "Naravno. Kad bih se mogla vratiti kao Katherine, to bi bilo zabavno", izjavila je Delany nedavno za The Direct. Glumica, koja je za tu ulogu zaradila i nominaciju za nagradu Emmy, našalila se da bi, ako serija bude pratila nove likove, voljela biti dio turističkog autobusa koji prolazi Wisteria Laneom i samo im mahati.

Stavovi ostatka originalne glumačke postave su podijeljeni. Eva Longoria (Gabrielle Solis) u više je navrata izjavila kako bi "bila prva koja bi potpisala" za povratak, ističući koliko joj nedostaje njezin lik. Ipak, sama je priznala da bi tvorca serije, Marca Cherryja, bilo najteže nagovoriti jer on smatra da su priče originalnih likova iscrpljene nakon osam sezona i 180 epizoda. S druge strane, Felicity Huffman (Lynette Scavo), iako uzbuđena zbog nove serije s fokusom na "ženama druge boje kože", smatra da bi gostujuće uloge originalnih glumica bile neukusne i da bi nova iteracija trebala stajati samostalno. Zasad nema službenih planova o povratku starih lica.

Na prve epizode "Wisteria Lanea" morat ćemo pričekati vjerojatno do kraja 2026., a možda čak i 2027. godine.