Žarko Jovanovski osvojio VBZ-ovu nagradu za najbolji neobjavljeni roman

Svestrani zagrebački umjetnik, grafički dizajner, pjesnik i glazbenik Žarko Jovanovski osvojio je VBZ-ovu nagradu za najbolji neobjavljeni roman koja laureatu donosi čak 100.000 kuna.

Nagrada za odličan, temperamentan i duhovit roman "Pizzeria Europa", potpuno jedinstven u današnjoj hrvatskoj romanesknoj ponudi, predana mu je u perivoju Guvernerove palače u Rijeci, na otvorenju trinaestog riječkog sajma knjiga i autora Vrisak. Jovanovski je pisati počeo prije desetak godina, a do sada je objavio šest zbirki poezije. U nagrađenom romanu koji je poklanjan uzvanicima na otvorenju Vriska on se i bavi slikovitim i obesparenim hrvatskim pjesnicima koji pokušavaju osvojiti europsku publiku sjevernije od grada Zagreba, i to u Beču i slovačkoj Trnavi.

Jovanovski je, između ostaloga, pružio majstorski opis Beča i bečke atmosfere, ali je vrlo lucidno i fluidno kontekstualizirao simbole jednog prošlog, a tko zna, možda i budućeg vremena, kao što je to primjerice Karl Marx. VBZ-ova nagrada dodijeljena je šesnaesti put, a u žiriju su bili Zoran Ferić, Mile Stojić, Jagna Pogačnik, Vanja Kulaš i Drago Glamuzina.