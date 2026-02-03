Neil Gaiman o optužbama za silovanje: Sve su laži, imam planine dokaza koji to pobijaju

Pisac Neil Gaiman, poznat po djelima poput "Sandmana" i "Američkih bogova", u ponedjeljak navečer prvi put se osobno oglasio o optužbama za seksualno zlostavljanje koje je protiv njega iznijelo devet žena. U dugačkoj objavi na svojoj Facebook stranici, Gaiman je sve navode nazvao "potpuno i jednostavno neistinitima". Ustvrdio je da je postao žrtva pomno orkestrirane kampanje blaćenja te naglasio kako posjeduje gomilu dokaza, uključujući e-mailove, tekstualne poruke i videozapise, koji nedvosmisleno pobijaju optužbe.

Gaiman je bio iznimno kritičan prema medijskom izvještavanju o njegovom slučaju, optuživši novinare da su stvorili "echo chamber" ili "zatvoreni krug informacija" i ignorirali dokaze koji mu idu u prilog. "Očekivao sam da će, kada su se optužbe pojavile, novinari istražiti stvar i uzeti u obzir planinu dokaza. Ostao sam zapanjen vidjevši koliko je izvještavanje bilo puko ponavljanje istih teza i koliko su stvarni dokazi odbačeni ili ignorirani", poručio je. Dodao je kako su posebno senzacionalističke optužbe širili ljudi "više zainteresirani za bijes i klikove na naslove nego za istinu". Linkao je te pohvalio rad neovisnog novinara pod pseudonimom TechnoPathology za pedantno, istraživačko pisanje temeljeno na dokazima.

Podsjetimo, lavina optužbi protiv Gaimana pokrenuta je u srpnju 2024. godine objavom podcast serijala "Master: The Allegations Against Neil Gaiman" britanskog Tortoise Media. Priča je dobila na zamahu u siječnju 2025. kada je New York Magazine objavio opsežnu istragu, a ukupno je s optužbama istupilo devet žena. Žene su opisivale obrazac zlouporabe moći, prisilnog seksualnog ponašanja i BDSM odnosa bez jasno dogovorenog pristanka i granica. Nekoliko žena tvrdilo je i da ih je autor prisiljavao da ga oslovljavaju s "gospodaru".

Najozbiljniji slučaj je onaj bivše dadilje Scarlett Pavlovich, koja ga je u veljači 2025. tužila za silovanje. Pavlovich je tvrdila da ju je Gaiman, tada 61-godišnjak, višekratno silovao dok je radila u njegovom domu na Novom Zelandu 2022. godine. Gaiman je od početka sve negirao, a njegov pravni tim sudu je priložio navodne tekstualne poruke između njega i Pavlovich, tvrdeći da one dokazuju kako je njihov odnos bio konsenzualan. Savezni sudac je u listopadu 2025. odbacio tužbu, no njezin je pravni tim uložio žalbu na tu odluku.

Optužbe su imale velik utjecaj i na Gaimanovu karijeru. Izdavačka kuća Dark Horse Comics prekinula je suradnju s njim, a DC Comics je povukao planirano reizdanje njegova kultnog stripa "The Sandman". Disney je pauzirao razvoj adaptacije knjige "Knjiga o groblju", dok je treća sezona Amazonove hit serije "Good Omens" pretvorena u jedan dugometražni specijal, a Gaiman se povukao s pozicije glavnog producenta. Otkazana je i kazališna adaptacija dječje knjige "Coraline".

Unatoč "čudnoj, turbulentnoj i povremeno košmarnoj godini i pol", kako ju je sam opisao, Gaiman je otkrio da se okrenuo onome što najviše voli. "Poslušao sam vlastiti savjet, kad postane teško, stvaraj dobru umjetnost, i vratio sam se pisanju", napisao je. Otkrio je da završava novi roman za koji kaže da se pretvara u "najveću stvar koju je napravio od 'Američkih bogova'" te da polovicu svakog mjeseca provodi kao otac s punim radnim vremenom, što je i dalje "najbolji dio njegovog života". Izjavu je zaključio zahvalom svima koji su vjerovali u njegovu nevinost.