Zahvaljujući marketingu Coca-Cola se upisala duboko u povijest pop kulture

Gotovo da ne postoji osoba na svijetu koja ne prepoznaje crveno-bijeli logotip i karakterističan oblik boce Coca-Cole, gaziranog pića čiji je naziv druga najpoznatija riječ na svijetu – odmah iza riječi OK. Originalno proizveden prije 139 godina u Atlanti, ovaj osvježavajući napitak, čija je čaša u 19. stoljeću navodno sadržavala 9 miligrama kokaina te koji se u početku koristio isključivo u medicinske svrhe – kao lijek protiv glavobolje i iscrpljenosti – poslije će dobiti ime Coca-Cola te će se vrlo brzo ukorijeniti duboko u povijest pop kulture, kao i u srca brojnih svjetskih konzumenata, a sve to zahvaljujući američkom ljekarniku Johnu Stithu Pembertonu, izumitelju Coca-Cole, čiju obljetnicu rođenja slavimo na današnji dan.

Pemberton je, naime, iako rodom iz Knoxvillea, većinu svog djetinjstva proveo u Rimu, no u dobi od devetnaest godina vratio se u rodnu Georgiju kako bi studirao na Reform Medical Collegeu u Maconu. Njegov glavni talent i područje zanimanja bila je kemija, pa je 1960. godine otvorio drogeriju u Columbusu, a njegov analitički i proizvodni laboratorij bio je na glasu kao jedan od najsjajnijih u zemlji – prvo, zato što je bio opremljen najnovijom i najnaprednijom opremom, a drugo, zbog toga što su se ondje proizvodili svi farmaceutski i kemijski pripravci koji su se koristili u umjetnosti i znanosti. Reporter dnevnoga glasila Atlanta Journal-Constitution Pembertonov je laboratorij, koji je 1960. premješten u Atlantu, čak nazvao veličanstvenim.

Početkom Građanskog rata u Americi "najistaknutiji ljekarnik kojeg je Atlanta ikad imala" služio je u Trećem konjičkom bataljunu Georgije, no u bitci kod Columbusa, u travnju 1965., gadno je stradao te je nakon toga, poput većine ondašnjih ranjenih veterana, postao ovisnik o morfiju. Nakon te teške ozljede Pembertona su mučile glavobolje i iscrpljenost, pa se u potrazi za adekvatnim rješenjem, točnije za lijekom protiv svojih problema, okrenuo eksperimentiranju listovima biljke koka, a kojom je prije radio i francuski kemičar Angelo Mariani, izumitelj pića Vin Mariani – lijeka u obliku vina s dodatkom kokaina. Upravo izučavajući njegov primjer, Pemberton je stvorio svoju verziju lijeka od ekstrakta lista peruanske koke, najčišćeg vina i oraha kola, koju je nazvao French Wine Coca, no zabrinutost javnosti zbog ovisnosti ratnih veterana te zabrana prodaje vina prisilila ga je da kreira bezalkoholnu verziju svojeg napitka. Upravo će ta nova mješavina postati danas planetarno poznata Coca-Cola.

Bila je to 1886. godina. Pemberton je u svom mjedenom kotliću zamiješao sirup specifična okusa koji je zatim odnio u lokalnu ljekarnu Jacobs', gdje je pak stvoreni napitak, čiji su glavni sastojci bili kokain i kofein, pomiješan s gaziranom vodom. Pemberton je tada svoj novi izum odlučio prodavati po cijeni od pet centi po čaši, koja je navodno sadržavala devet miligrama kokaina, a samo ime proizvoda osmislio je Pembertonov knjigovođa, Frank Mason Robinson, koji je smatrao da će dva slova "C", ispisana elegantnim spencerskim fontom, koji je i dan danas zaštitni znak Coca-Cole, izgledati upečatljivo u oglasima. Već je tada, 1887., počelo prepoznatljivo i inovativno reklamiranje Coca-Cole. Kao prvi takav pothvat povijest pamti distribuciju kupona za besplatnu čašu "vrijednog tonika za mozak koji liječi glavobolje, ublažava iscrpljenost i umiruje živce", kako je rekao sam Pemberton, a kampanja je također popraćena oglašavanjem u novinama i distribucijom promotivnih artikala s natpisom Coca-Cole ljekarnama koje su sudjelovale u prodaji. Ipak, čini se kako Pemberton nikada nije prepoznao vrijednost i veličinu svog izuma, pa je prije smrti 1888. počeo prodavati manje udjele tvrtke, no većinu je prodao čovjeku po imenu Asa Griggs Candler. Bio je on veliki biznismen iz Atlante koji je vrlo brzo shvatio kako ključ uspjeha nije u ljekovitim svojstvima Coca-Cole, već u marketingu.

Upravo tada počeo je nezaustavljiv uspon Coca-Cole. Candler je ulagao goleme svote novca u oglašavanje; logotip Coca-Cole mogao se vidjeti svagdje – na kalendarima, satovima, pa čak i na lusterima – a 1895. godine u godišnjem je izvješću ponosno objavio da se Coca-Cola pije u svakoj saveznoj državi SAD-a. Četiri godine poslije Coca-Cola je izašla iz svijeta ljekarni te je uspostavljen franšizni sustav punionica, koji tvrtka koristi i danas, a 1915. raspisali su natječaj za dizajn boce "koju bi osoba mogla prepoznati čak i u mraku, a ako se razbije, po krhotinama bi znala o čemu je riječ". Pobjednički dizajn stvorila je tvrtka Root Glass Company, a legendarna "contour" boca, jednako kao i Coca-Colin logo, postala je ključan element prepoznatljivosti brenda.

John Pemberton svoje je novo otkiće nazvao "vrijednim tonikom za mozak koji liječi glavobolje, ublažava iscrpljenost i umiruje živce"

Sljedeći čovjek na čelu tvrtke bio je Robert Woodruff, čija je vizija bila da Coca-Cola uvijek mora biti nadohvat ruke, pa je pod njegovim vodstvom Coca-Cola prerasla u simbol američkog načina života. Inovativni marketing i dalje je bio strategija tvrtke, pa je tridesetih godina prošlog stoljeća umjetnik Haddon Sundblom angažiran s ciljem da stvori božićne reklame, što je, vidimo i iz današnjega kuta gledišta, bio još jedan poprilično uspješan pothvat kompanije Coca-Cola. Ilustracije veselog punašnog Djeda Mraza u crveno-bijelom odijelu koji uživa u Coca-Coli uvelike su oblikovale modernu percepciju ovog lika, a Coca-Cola je postala neizostavan dio popularne kulture te je pronašla svoje mjesto i u svijetu filma – katkad kao ključni dio radnje, kao u kultnom filmu "Bogovi su pali na tjeme", u kojem boca bačena iz aviona pokreće cijelu priču, a katkad kao simboličan detalj, primjerice u distopijskom "Blade Runneru" ili u klasiku poput "Divnog života".

Status Coca-Cole potvrdio je i kralj pop-arta, Andy Warhol, koji je stvorio nekoliko djela prepoznatljive ambalaže Coca-Cole. "Ono što je sjajno u ovoj zemlji jest to što je Amerika započela tradiciju u kojoj najbogatiji kupuju iste stvari kao i najsiromašniji. Predsjednik pije Coca-Colu, Liz Taylor pije Coca-Colu, pa zamislite samo – i vi možete piti Coca-Colu. Coca-Cola je Coca-Cola i nijedna količina novca ne može vam donijeti bolju Coca-Colu od one koju pije klošar na uglu", rekao je jednom prilikom Warhol.

A za sam kraj valja spomenuti i legendarno rivalstvo između Coca-Cole i Pepsija jer upravo je ova situacija pokazala kako je Coca-Colin brend nemoguće skinuti s trona. Naime, u slijepim testovima kušanja potrošači su često preferirali okus Pepsija, no kada bi vidjeli o kojem se brendu radi, većina bi odabrala Coca-Colu. Bio je to jasan dokaz da je Coca-Cola tijekom godina uspjela stvoriti nešto puno snažnije od samog proizvoda, nešto što nadilazi i okus i ambalažu, a to je duboka emocionalna veza s konzumentima diljem svijeta koju ne može nadmašiti nijedan drugi brend.