Film 'Sitni lopovi' Mate Ugrina osvojio nagradu FIPRESCI u Karlovim Varima

Film „Sitni lopovi”, dugometražni igrani prvijenac redatelja i scenarista Mate Ugrina, osvojio je nagradu FIPRESCI Međunarodnog udruženja filmskih kritičara na 60. Međunarodnom filmskom festivalu u Karlovim Varima, koji je završio u subotu.

Udruženje kritičare je „Sitne lopove” proglasilo najboljim filmom programa Proxima, izvijestio je Hrvatski audiovizualni centar.

"Ovaj impresivan dugometražni prvijenac pronalazi dubinu i ljepotu u životima koji prečesto ostaju nevidljivi. Kroz bogato oblikovanu atmosferu, strpljivu opservaciju i zavodljiv osjećaj misterija, redatelj stvara suptilan, univerzalan portret generacije uhvaćene između ekonomskih teškoća, narušenih međuljudskih odnosa te potrage za pripadanjem i dostojanstvom”, ističe se u obrazloženju nagrade. „Riječ je o ljetnom filmu s mračnim obratom koji označava dolazak uzbudljivog novog autorskog glasa europske kinematografije”, ocijenio je žiri u kojemu su bili Wellington Almeida, Laura Arias, Shiva Fouladi, Isabel Jacobs, Marita Nyrhinen i Giuseppe Sedia.

Međunarodno udruženje filmskih kritičara FIPRESCI dodjeljuje dvije nagrade, jednu filmu iz natjecateljskog programa za Kristalni Globus te jednu filmu iz programa Proxima, djelima koja na najbolji način promiču filmsku umjetnost te potiču razvoj novog i mladog filma.

Film „Sitni lopovi” govori o Riju, tihom mladiću iz središnje Istre koji uz posao u hotelu povremeno krade, dok se kod kuće sukobljava s bakom oko skrbi za djeda oboljelog od demencije. Kada ga sezonska radnica Andrea uhvati na djelu, predlaže mu da udruže snage i okradu njezine imućne klijentice.

"Sitni lopovi" Foto: HAVC

Glume Gavrilo Jović, Tea Ljubešić, Snježana Sinovčić-Šiškov, Izudin Bajrović, Lana Meniga i Lana Barić.

Za kameru je bio zadužen Ivan Marković, za scenografiju Liberta Mišan, a za kostimografiju Milica Kolarić. Oblikovanje zvuka potpisuje Olivier Voisin, a majstorica maske je Sanja Rivić.

Producenti filma su Daria Blažević i Mate Ugrin, a realiziran je u produkciji Umjetničke organizacije Kadromat iz Hrvatske, u koprodukciji s kućama iz Francuske, Njemačke i Srbije.

Manjinska hrvatska koprodukcija nastala u koprodukciji s hrvatskom Kinoramom, „Tri tjedna kasnije” Miroslava Terzića osvojila je na češkom festivalu nagradu Europa Cinemas Label za najbolji film iz glavnog natjecanja koju dodjeljuje mreža kinoprikazivača Europa Cinemas.

Kako je obrazloženo, žiri je taj film osvojio već prvim kadrom i zadržao njihovu pozornost do samoga kraja, ansambl glumaca ostvario je iznimno snažne i autentične izvedbe u priči o životima današnjih adolescenata iz njihove vlastite perspektive, dopuštajući da upravo njihovi glasovi i pogledi oblikuju narativ na uvjerljiv i autentičan način, a u samom središtu filma nalazi se dinamika skupine”,

"Tri tjedna kasnije" Foto: HAVC

„Redateljski postupak Miroslava Terzića impresivan je u svakom segmentu filmskog zanata. Film nas poziva da uistinu čujemo mlade, budemo uz njih i ne okrećemo glavu", rekli su članovi žirija Sophie Jansen, Nataša Jurčová Findrová i Grégory Le Perff.

Film prati skupinu srednjoškolaca koji tri tjedna nakon tragičnog gubitka školskog kolege odlaze na maturalno putovanje, tijekom kojega, umjesto da pobjegnu od svakodnevice, postupno otvaraju pitanja odgovornosti, šutnje, vršnjačkog nasilja i kolektivne krivnje.

Osim Terzića, scenarij za film potpisuju Vladimir Arsenijević i Bojan Vuletić. Direktor fotografije je Damjan Radovanović, montažer Marko Ferković, scenografkinja Sandra Subić, a kostimografkinja Dejana Sremčević. Glavne uloge imaju Jovan Ginić, Anđela Alavirević, Branislav Trifunović, Tihana Lazović i Klara Hrvanović.

Na festivalu je prikazan još jedan hrvatski film, kratkometražni igrani „Rahlo” redatelja i scenarista Joze Schmucha, koji je bio prikazan u programu Future Frames što okuplja deset nedavnih diplomantica i diplomanata europskih filmskih škola.

Međunarodni festival u Karlovim Varima, koji se ove godine održao od 3. do 11. srpnja, jedan je od najstarijih i najprestižnijih filmskih festivala u Europi na kojem se prikazuje više od 200 naslova te je jedan od akreditiranih festivala s dugometražnom konkurencijom FIAPF-a, što ga stavlja uz bok festivala u Cannesu, Veneciji, Berlinu i Locarnu.