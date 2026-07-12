Horor koji se poigrava sa živcima: Zašto je 'Barbarin' jedno od najjezivijih filmskih iskustava

Sve započinje situacijom koja je sama po sebi noćna mora svakog putnika. Mlada žena Tess (Georgina Campbell) stiže kasno navečer u Detroit, u oronulo i napušteno predgrađe, gdje je za potrebe razgovora za posao unajmila kuću, no po dolasku otkriva da kuća nije prazna. U njoj se već smjestio Keith (Bill Skarsgård, nezaboravni Pennywise iz filma "Ono"), tvrdeći da je i on rezervirao isti smještaj. Od prvog trenutka, atmosfera je nabijena napetošću i nelagodom. Svaki njegov pokret, svaka naizgled pristojna gesta - od nuđenja čaja do inzistiranja da ona prespava u spavaćoj sobi dok će on na kauč - djeluje kao jedna od onih suptilnih "crvenih zastavica" na koje nas intuicija upozorava.

Redatelj Zach Cregger majstorski gradi paranoju, koristeći Skarsgårdovu reputaciju iz horor žanra kako bi gledatelja, baš poput Tess, neprestano držao u stanju sumnje. Je li Keith samo nespretno šarmantan ili predator koji vreba svoju priliku? Ta početna dilema postavlja temelje za užas koji slijedi, ali vas nipošto ne može pripremiti na ono što se doista krije u kući na Barbary ulici.

Ono što "Barbarina" izdvaja iz mase suvremenih horora jest njegova strukturalna odvažnost i sposobnost da u potpunosti iznevjeri sva očekivanja - taman kada pomislite da gledate psihološki triler o zatočeništvu, film vas baca u potpuno drugom smjeru. Ključni trenutak je Tessin silazak u podrum, gdje slučajno otkriva skrivena vrata i mračni, klaustrofobični tunel. Cregger se ne oslanja na jeftine trikove i iznenadne prepade, već gradi strah iz temelja, koristeći mrak, tišinu i neizvjesnost onoga što se skriva iza sljedećeg zavoja. Dugi, mračni hodnici, odjeci zvukova i jezivi tragovi prošlosti stvaraju gotovo nepodnošljiv osjećaj tjeskobe, a film se lomi na nekoliko dijelova, uvodeći nove likove i perspektive na način koji podsjeća na smjelost Hitchcockovog "Psiha". Svaki novi segment ne samo da produbljuje misterij, već i preoblikuje cijelu priču, tjerajući gledatelja da iznova slaže dijelove stravične slagalice.

Glumačka postava ključna je za uspjeh filma. Georgina Campbell nosi prvi dio priče s uvjerljivom mješavinom snage i ranjivosti, čineći njezinu borbu za preživljavanje potpuno proživljenom. Njezini postupci su logični, a strah opipljiv, zbog čega se publika lako povezuje s njom. Uz nju, Bill Skarsgård pruža savršeno dvoznačnu izvedbu koja je u središtu početne napetosto, no pravo iznenađenje filma je pojava Justina Longa u ulozi AJ-a, holivudskog glumca i vlasnika kuće, čiji se život raspada zbog optužbi za silovanje. Njegovim dolaskom, film doživljava drastičnu tonsku promjenu, ubacujući elemente crnog humora i satire. AJ je utjelovljenje toksične muškosti i sebičnosti, a Long ga glumi s briljantnom dozom odbojnosti i patetike. Njegova nesposobnost da shvati ozbiljnost situacije u koju je upao, dok je više zabrinut za vrijednost nekretnine, stvara apsurdne i smiješne, ali istovremeno i zastrašujuće trenutke.

Foto: IMDb

Ispod slojeva šokantnih preokreta i brutalnih scena, "Barbarin" istražuje duboke i relevantne teme. Cijela priča inspirirana je knjigom o samopomoći "The Gift of Fear" Gavina de Beckera, koja potiče žene da vjeruju svojoj intuiciji i prepoznaju suptilne znakove opasnosti koje muškarci mogu emitirati. Cregger je izjavio kako ga je pogodila spoznaja da muškarci i žene obitavaju u istom fizičkom prostoru, ali potpuno različitim "psihičkim krajolicima". On kao muškarac ne mora neprestano biti na oprezu, dok je za žene to često svakodnevna stvarnost. Film to prikazuje kroz likove Tess, koja oprezno važe svaki korak, i AJ-a, koji bahato i bez razmišljanja ulazi u opasnost, nesvjestan prijetnje. Horor ovdje služi kao moćna platforma za istraživanje tema poput muške grabežljivosti, generacijske traume i posljedica zla koje ostaje skriveno desetljećima. Zastrašujuća tajna kuće u Detroitu nije samo čudovište iz mraka, već i odraz stvarnih užasa koji se događaju iza zatvorenih vrata.

Zanimljivo je da Zach Cregger dolazi iz svijeta komedije, kao jedan od osnivača popularne skeč-grupe "The Whitest Kids U' Know". Ipak, on smatra da su komedija i horor usko povezani - oba žanra ovise o tajmingu, tonu i, najvažnije, iznevjerivanju očekivanja. Njegovo iskustvo u komediji osjeća se u preciznoj strukturi filma i hrabrim tonskim skokovima. Sam naziv filma, "Barbarin", nastao je posve slučajno; Cregger ga je upisao kao privremeni naziv dokumenta dok je pisao scenarij, jer se ulica u prvoj verziji zvala Barbary Lane. Kasnije mu se naziv svidio i ostao je, a mnogi su naknadno primijetili da je "Barbarin", točnije engleski "Barbarian" anagram riječi "Airbnb", što Cregger tvrdi da nije bila namjera.

Produkcija je također bila puna izazova. Iako se radnja odvija u propadajućem predgrađu Detroita, cijeli kvart, uključujući trinaest fasada kuća, izgrađen je na poljani u Bugarskoj. Glazbu za film skladala je Anna Drubich u nevjerojatno kratkom roku od samo tri tjedna, uspjevši stvoriti atmosferičnu i uznemirujuću zvučnu kulisu koja savršeno nadopunjuje vizualni horor.

*uz korištenje AI-ja