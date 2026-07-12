Ne propustite večerašnji nastup Folklornog ansambla Linđo, koji na Dubrovačkim ljetnim igrama nastupa od 1967.

Folklorni ansambl Linđo nastupit će u nedjelju navečer ispred crkve svetog Vlaha u sklopu programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara što će biti prvi od četiri nastupa toga ansambla na ovogodišnjem festivalskom izdanju. Folklorni ansambl Linđo osnovan je 1965. godine, a na Dubrovačkim ljetnim igrama redovito nastupa od 1967. godine.

Tradicionalne festivalske nastupe Linđa, koji svjedoče o bogatstvu hrvatske nematerijalne baštine, posjećuje i strana i domaća publika. Na nastupu pred crkvom svetog Vlaha Linđovci će kroz glazbu i ples predstaviti svu ljepotu hrvatske folklorne raznolikosti, najavili su organizatori.

Folklorni ansambl Linđo ustanova je u kulturi Grada Dubrovnika, a nazvan je po najpoznatijem narodnom plesu Dubrovačkog primorja, Župe i Konavala.

Kolo linđo se nalazi na listi zaštićenih nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, uz Festu svetog Vlaha, dubrovački govor, umijeće izrade konavoskog veza, klapsko pjevanje, nijemo kolo Dalmatinske zagore, bećarac, međimursku popevku i brojna druga kulturna dobra iz raznih hrvatskih krajeva.

Folklorni ansambl Linđo dobitnik je brojnih priznanja i nagrada, a na domaćim i inozemnim gostovanjima promovira Dubrovnik i Hrvatsku.

Nakon izvedbe pred crkvom svetog Vlaha Folklorni ansambl Linđo nastupit će na terasi tvrđave Revelin 22. srpnja i 18. kolovoza te ispred dubrovačke katedrale 21. kolovoza.