Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 68
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
prva od četiri izvedbe

Ne propustite večerašnji nastup Folklornog ansambla Linđo, koji na Dubrovačkim ljetnim igrama nastupa od 1967.

Zagreb: “Homo u kolo", program Dubrovačkog folklornog ansambla Linđo
Mia Slafhauzer/PIXSELL
VL
Autor
Hina
12.07.2026.
u 12:44

Nakon izvedbe pred crkvom svetog Vlaha Folklorni ansambl Linđo nastupit će na terasi tvrđave Revelin 22. srpnja i 18. kolovoza te ispred dubrovačke katedrale 21. kolovoza

Folklorni ansambl Linđo nastupit će u nedjelju navečer ispred crkve svetog Vlaha u sklopu programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara što će biti prvi od četiri nastupa toga ansambla na ovogodišnjem festivalskom izdanju. Folklorni ansambl Linđo osnovan je 1965. godine, a na Dubrovačkim ljetnim igrama redovito nastupa od 1967. godine.

Tradicionalne festivalske nastupe Linđa, koji svjedoče o bogatstvu hrvatske nematerijalne baštine, posjećuje i strana i domaća publika. Na nastupu pred crkvom svetog Vlaha Linđovci će kroz glazbu i ples predstaviti svu ljepotu hrvatske folklorne raznolikosti, najavili su organizatori.

Folklorni ansambl Linđo ustanova je u kulturi Grada Dubrovnika, a nazvan je po najpoznatijem narodnom plesu Dubrovačkog primorja, Župe i Konavala.

Kolo linđo se nalazi na listi zaštićenih nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, uz Festu svetog Vlaha, dubrovački govor, umijeće izrade konavoskog veza, klapsko pjevanje, nijemo kolo Dalmatinske zagore, bećarac, međimursku popevku i brojna druga kulturna dobra iz raznih hrvatskih krajeva.

Folklorni ansambl Linđo dobitnik je brojnih priznanja i nagrada, a na domaćim i inozemnim gostovanjima promovira Dubrovnik i Hrvatsku.

Nakon izvedbe pred crkvom svetog Vlaha Folklorni ansambl Linđo nastupit će na terasi tvrđave Revelin 22. srpnja i 18. kolovoza te ispred dubrovačke katedrale 21. kolovoza.

Ključne riječi
kultura ples folklor tradicija dubrovačke ljetne igre nastup folklorni ansambl Linđo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Umag: Sea Star Festival, Silent Stage
nadaju se da će biti prihvaćene

Glazbena industrija predlaže oznake za sadržaj generiran umjetnom inteligencijom

Prema priopćenju, industrija predlaže dvije oznake - jedna je "generirano umjetnom inteligencijom", koja se odnosi na glazbu i pjesme u kojima je AI korištena za generiranje svih ili većine kreativnih elemenata, dok se druga oznaka, "uz pomoć umjetne inteligencije", odnosi na pjesme sa značajnim ljudskim elementom u njihovom stvaranju, ali koje su koristile i AI za određene elemente

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!