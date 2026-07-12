Valovi razočaranja: Disneyjev spektakl od 250 milijuna dolara doživio potop na kino blagajnama

Činilo se da je formula nepogrešiva: uzeti jedan od najvoljenijih animiranih filmova posljednjeg desetljeća, vratiti jednu od najvećih svjetskih filmskih zvijezda u njegovu kultnu ulogu i sve zapakirati u raskošni ljetni spektakl. Ipak, umjesto da zaplovi mirnim morem uspjeha, igrana verzija Disneyjevog hita "Moana" udarila je o hridi razočaranja već tijekom prvog vikenda prikazivanja.

Film, u koji je Disney uložio golemih 250 milijuna dolara, ostvario je znatno slabije rezultate od predviđenih. Nakon što je u pretpremijernim prikazivanjima zaradio 4,5 milijuna dolara, u projekcijama za vikend zaradio je 45 milijuna dolara, no ove brojke daleko su od optimističnih najava koje su se kretale od 60 do čak 80 milijuna dolara, što "Moanu" stavlja uz bok manje uspješnih remakeova poput "Snjeguljice" iz 2025. godine, koja je startala s 42 milijuna dolara. Financijski pritisak je ogroman, a da bi se izbjegao status promašaja, Disney se sada mora nadati spasonosnom valu s međunarodnih tržišta, gdje se očekuje dodatnih 70 do 75 milijuna dolara.

Ironično, čini se da je jedan od glavnih uzroka posrtanja nove "Moane" upravo nevjerojatan uspjeh njezine vlastite franšize. Animirani nastavak, "Moana 2", koji se u kinima pojavio prije manje od dvije godine, postao je globalni fenomen s milijardu dolara zarade. Njegov uspjeh, zajedno s neprestanom popularnošću originala iz 2016. na streaming servisima, doveo je do prezasićenosti tržišta, no publika, čini se, još nije bila spremna za treći posjet Motunuiju u tako kratkom roku.

Dwayne "The Rock" Johnson, koji ponavlja ulogu poluboga Mauija i jedan je od producenata filma, branio je odluku o brzom remakeu. "Iskreno, nikada nisam vjerovao u ideju da morate čekati 20 ili 30 godina. Prebrzo je? Teme i vrijednosti iz animirane 'Moane' mogu se jako dobro prenijeti ako vidite stvarnu mladu djevojku kako prolazi kroz to", izjavio je Johnson na premijeri. Unatoč njegovom entuzijazmu, čini se da se publika nije složila, pogotovo uzevši u obzir da se film mora boriti za obiteljsku publiku s jakim konkurentima poput Pixarove "Priče o igračkama 5" i Illuminationovog "Minions & Monsters".

Osim financijskog podbačaja, film se suočio i s izrazito lošim ocjenama kritičara, koji su ga uglavnom ocijenili kao bespotreban i bezdušan, dok na stranici Rotten Tomatoes film drži poražavajuće nisku ocjenu od tek 34 posto. Iako su pojedini kritičari, poput Davida Rooneyja iz The Hollywood Reportera, pohvalili film kao "šarmantnu novu iteraciju koja samouvjereno stoji na svojim nogama", opći je konsenzus da remake ne nudi ništa novo u usporedbi s gotovo savršenim originalom, a dodatni problem stvorio se i prije same premijere. Obožavatelji su, naime, nakon objave prvog trailera izrazili nezadovoljstvo vizualnim identitetom filma, kritizirajući "isprane" boje i pretjeranu upotrebu CGI-ja, no najviše je kritika upućeno na račun izgleda Dwaynea Johnsona, točnije njegove perike koja je postala predmetom ismijavanja na društvenim mrežama.

U glavnoj ulozi neustrašive Moane debitirala je mlada Catherine Laga'aia, a ostatak glumačke postave čine John Tui kao poglavica Tui i Rena Owen kao baka Tala, no unatoč talentiranoj ekipi ispred i iza kamere, čini se da je Disneyjeva strategija da svaku svoju uspješnu animaciju pretvori u igrani film naišla na ozbiljnu prepreku. Dok su "Kralj lavova" i prošlogodišnji "Lilo i Stitch" bili apsolutni hitovi, "Moana" pokazuje da nostalgija i zvjezdana snaga nisu uvijek dovoljni, pogotovo kada je sjećanje na original još uvijek svježe i živopisno.