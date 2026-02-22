Nova predstava za mlade: Kad bogovi zapjevaju, a Pandora postane AI asistentica

Što se događa kada grčki bogovi i junaci zapjevaju i zaplešu u suvremenom ritmu, a mitovi za koje mislimo da ih dobro poznajemo progovore jezikom današnjice? Odgovor donosi nova predstava Mitomanija, u početku bijaše mit, uzbudljiv i duhovit kazališni projekt za mladu publiku koji premijerno stiže na scenu Kazališta Trešnja 20. ožujka 2026. godine.

Novu predstavu potpisuje Dora Ruždjak Podolski koja se nakon dugo vremena ponovno vraća u Trešnju. Njezin povratak nosi posebnu umjetničku težinu, tim više što je riječ o redateljici snažnog i prepoznatljivog autorskog rukopisa.

Spoj snažnog redateljskog izraza i kazališta koje već desetljećima stvara predstave za djecu i mlade donosi osvježenje u repertoar Kazališta Trešnja. Naime, umjesto uobičajenog fokusa na najmlađu publiku, ovim naslovom Trešnja se okreće generaciji mladih na pragu odraslosti, nudeći im kazališno iskustvo koje progovara njihovim jezikom i otvara prostor za promišljanje tema koje ih se izravno tiču.

Tekst za predstavu Mitomanija, u početku bijaše mit napisala je Marijana Fumić. On donosi duhovito i pomalo provokativno tumačenje grčkih mitova, prilagođeno mladima i snažno povezano sa svijetom današnjice. Bezvremenske teme ambicije, slabosti, moći i straha u ovoj predstavi dobivaju novo značenje, potvrđujući da su ljudske osobine danas jednake onima u doba Olimpa - samo su poprimile drugačije, modernije oblike.

U ovoj originalnoj i oštroj interpretaciji Pandora kakvu poznajemo ne postoji - ona postaje prototip AI asistentice, istodobno zavodljiva i opasna. Bogovi joj daruju sve moguće darove kako bi među ljude unijela osvetu, pohlepu, bijes i lijenost, pa mit o zlu koje dolazi „odozgora” poprima prepoznatljivo digitalno ruho. Najade su, pak, pripadnice Alfa generacije, savršeno upućene u TikTok trendove, žargon novih naraštaja i zakonitosti virtualnog svijeta, dok bogovi i junaci zrcale današnje opsesije slavom, moći i odgovornošću koju tako lako prebacujemo na druge.

Predstava podsjeća da mitovi nisu relikti davne prošlosti, nego priče koje i dalje živimo, samo ih danas čitamo drugim jezikom. Poruka je jasna i duhovito ironična: od uspostave Olimpa do danas možda se nije mnogo toga promijenilo, osim što smo, kako predstava sugerira, postali nešto nepismeniji i zatupljeniji.

Zahvaljujući suvremenoj glazbi, songovima i tekstovima koje potpisuje Stanislav Kovačić i instrumentalnoj glazbi Matije Antolića, Mitomanija funkcionira poput energičnog i razigranog mjuzikla: na sceni je bend koji uživo svira klavijature, gitaru i bas-gitaru, bubnjeve, klarinet, saksofon i flautu. Uz mnogo pjesme, plesa i scenske dinamike, predstava pulsira snažnom glazbenom energijom koja nosi cijelu priču i ujedno podsjeća na dobar rock koncert u kojem bismo svi uživali.

Riječ je o kazališnom spektaklu koji, iza svoje scenske razigranosti i vizualne atraktivnosti, nosi posvetu živom, organskom ljudskom izričaju. U vremenu u kojem umjetna inteligencija sve češće preuzima kreativne procese, Mitomanija naglašava ljepotu i snagu iskonskih izvođačkih vještina - glasa, pokreta i žive svirke - podsjećajući koliko je nezamjenjiva energija koja nastaje u susretu izvođača i publike. Jednostavnije rečeno, ova predstava posveta je Čovjeku.

U predstavi igra gotovo cijeli ansambl Kazališta Trešnja, a bend čine Matija Antolić, Radovan Ruždjak, Tvrtko Jurić, Dubravka Lelas, Kruno Bakota, Tomislav Dunđer i Matija Čigir.

Scenografiju potpisuje Stefano Katunar, kostimografiju Ana Fucijaš, za scenski pokret zaslužna je Ana Mrak, oblikovanje svjetla potpisuje Martin Šatović, a autor stihova i glazbe za song Meduza je Leon Dubroja.

Predstava je namijenjena mladima od 12 godina naviše, a publika će je moći pogledati već neposredno nakon premijere, u subotu, 21. ožujka. Ne propustite kazališni događaj koji antičke mitove pretvara u uzbudljivu priču današnjice - snažnu, duhovitu i glazbom ispunjenu posvetu Čovjeku u svijetu digitalnog, u vremenu umjetne inteligencije, u kojem je ljudski glas važniji nego ikad!