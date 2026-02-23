Naši Portali
održan kazališni doručak

Sve reprizne izvedbe nove 'Aide', čija nas premijera u zagrebačkom HNK tek očekuje, rasprodane su tjednima unaprijed

Aida
HNK/Facebook
VL
Autor
vecernji.hr
23.02.2026.
u 15:24

Nova "Aida" u HNK-u u Zagrebu nastaje u velikoj europskoj koprodukciji s Teatrom Massimo u Palermu i Nacionalnim kazalištem Csokonai u Debrecenu, čime se ova Verdijeva opera postavlja u suvremeni europski kontekst suradnje i razmjene umjetničkih praksi

Ususret novoj produkciji Verdijeve "Aide", koju ćemo premijerno gledati 27. veljače, u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu danas je održan Kazališni doručak "'Aida' u Zagrebu - između mita i povijesti". U opuštenoj atmosferi publika je imala priliku sudjelovati u razgovoru s umjetničkim timom i izvođačima te dobiti neposredan uvid u proces nastanka jedne od najiščekivanijih opernih premijera sezone.

Na susretu su sudjelovali šef dirigent Pier Giorgio Morandi, redatelj Mario Pontiggia, sopranistica Kristina Kolar, koja u novoj produkciji pjeva naslovnu ulogu Aide, te mezzosopranistica Sofija Petrović, koja će utjeloviti Amneris. Razgovor je moderirala muzikologinja Zrinka Matić.

Kazališni doručak privukao je velik broj zainteresirane javnosti, što i ne čudi s obzirom na to da su sve reprizne izvedbe ove produkcije rasprodane već tjednima unaprijed. U sklopu programa izveden je i duet iz opere "Aida" "Ah, vieni… Fu la sorte dell’armi" iz drugoga čina, u interpretaciji Kristine Kolar i Sofije Petrović, uz klavirsku pratnju Darijana Ivezića.

Nova "Aida" u HNK-u u Zagrebu nastaje u velikoj europskoj koprodukciji s Teatrom Massimo u Palermu i Nacionalnim kazalištem Csokonai u Debrecenu, čime se ova Verdijeva opera postavlja u suvremeni europski kontekst suradnje i razmjene umjetničkih praksi.

Uoči premijere Verdijeve "Aide", u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu održan je Kazališni doručak
Aida
1/7

Ulogu Aide na zagrebačkoj pozornici tumače Kristina Kolar i Julija Vasiljeva, Radamesa Stefano La Colla, Tomislav Mužek, Stjepan Franetović te Damir Klačar (studijski), dok se u ulozi Amneris izmjenjuju Sofija Petrović i Emilia Rukavina. Egipatskoga kralja pjevaju Mate Akrap i Toni Nežić, Ramfisa Luciano Batinić i Ivica Čikeš, a Amonasra Ljubomir Puškarić i Badral Chuluunbaatar.

U ostalim ulogama nastupaju Ivo Gamulin, Lovre Gujinović i Josip Švagelj kao Glasnici te Josipa Lončar i Hana Ilčić kao Svećenice. Uz Orkestar i Zbor Opere, sudjeluje i ansambl Baleta HNK u Zagrebu.

