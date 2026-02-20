Naši Portali
Specijali
Bili smo na premijeri u EXIT-u

Jedan je slobodnjak, drugi član ansambla. Što mislite, koji gubi vjeru u kazalište?

Nina Đurđević
VL
Autor
Hina
20.02.2026.
u 14:58

Dražen Šivak i Gorana Šušljik izvesli su predstavu "Biti ili ne biti" u kojoj dvojica umjetnika, svaki iz svoje perspektive, koriste Shakespeareov opus kao poligon za autorefleksiju i promišljanje svoje pozicije - u svakodnevnom životu i u radu. Reprizna izvedba na rasporedu je 25. veljače

Predstava "Biti ili ne biti", novi autorski projekt Dražena ŠivakaGorana Šušljika, koji kao polazišnu točku odabiru djela Shakespearea, premijerno je izvedena u zagrebačkom Teatru Exit.

U predstavi dvojica umjetnika, svaki iz svoje perspektive, koriste Shakespeareov opus kao poligon za autorefleksiju i promišljanje svoje pozicije - u svakodnevnom životu i u kazalištu.

“Jedan je vječni freelancer i autor, koji svjesno odbija ponude za stalne angažmane u ansamblima institucionalnih kazališta, a drugi je dramski prvak u ansamblu cijenjene kazališne institucije, obožava kanonske naslove i velike uloge”, istaknuo je dramaturg predstave Patrik Gregurec.

Također je dodao kako jedan gubi vjeru u kazalište, drugi ga želi oraspoložiti, a obojica preispituju i ponovno definiraju svoj odnos prema glumi i kazalištu.

“Krajnosti i ono sve između, sve je moguće kod Shakespearea, a retorička preciznost i emocionalna snaga Shakespeareovih rečenica za dva glumca otvaraju cijelu lepezu ulaza: kako u privatne probleme i traume, tako i u humoristične anegdote. Shakespeareovi tekstovi zrcale njihove stavove, strahove i nedoumice ili funkcioniraju kao rupa, provalija, u iskustvu u koju se treba svojevoljno baciti”, zaključio je Gregurec.

Šivak djeluje kao nezavisni glumac, umjetnik i autor gotovo tri desetljeća te na kulturnoj sceni postavlja i glumi u projektima izvan institucionalnog okvira, a Šušljik kao glumac i umjetnik koji već tri desetljeća djeluje i radi kao član ansambla Jugoslovenskog dramskog pozorišta

Šušljik je ostvario brojne uloge u kazališnim predstavama, kao i na televiziji i filmu, etabliravši se kao jedan od svestranijih umjetnika na srpskoj sceni. Poznat je po ulogama u projektima poput "Huddersfield" i "Vreme zla", a uz glumačku karijeru bavi se i produkcijom kroz svoju tvrtku Eye to Eye. 

Šivak je kao slobodnjak igrao u svim dramskim kazalištima u Zagrebu, ali i izvan njega, snima filmove i serije. Također je radio u Kolumbiji, Mađarskoj te Španjolskoj, gdje je dio raznih trupa i škola u kojima uči i stječe iskustva. U Zagrebu ima i svoje kazalište Grupa unutar kojeg radi raznolike predstave, ali i pokreće projekte rada s mladim glumcima, edukacije i sl. 

Producent predstave je Dražen Šivak, a izvršna producentica Emina Horvat. Kostimografiju potpisuje Petra Bobić, a vizuale Ivan Stanišić.  Reprizna izvedba na rasporedu je 25. veljače.

