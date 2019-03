Nakon američkih predstavljanja u Chicagu i na sveučilištu Stanford, a prije europskih promocija u Ljubljani i Kopenhagenu, u petak, 22. ožujka 2019. u 19 sati, na Akademiji dramske umjetnosti (Pozornica ADU, Trg Republike Hrvatske 5) održat će se zagrebačka promocija najnovije knjige Gorana Sergeja Pristaša "Exploded Gaze".

Riječ je o svojevrsnoj summi dramaturgici autorove teorijske i umjetničke prakse. Knjigu je objavio Multimedijalni institut, u suradnji s izvedbenim kolektivom BADco i riječkim Drugim morem.

Na predstavljanju će govoriti slovenska filozofkinja i teoretičarka performansa koja djeluje kao dramaturg i umjetnička suradnica, prof. dr. Bojana Kunst (Justus-Liebig Universität Gießen), doc. dr. sc. Una Bauer s Odsjeka dramaturgije Akademije dramske umjetnosti i poznati austrijski nezavisni istraživač i autor iz područja filozofije, umjetnosti i filma, Stephen Zepke (Beč).

Tekstove će čitati Tessa Litvan, a svirat će Alen i Nenad Sinkauz.

Raznovrsna oblicima i bogata stilovima, od osobnih umjetničkih zapisa do znanstvenih uvida, ova knjiga “rekapitulirajući dva desetljeća Pristaševog rada u kazalištu i umjetnosti, zabljesne čitatelja kao rijetka poslastica poetike i političke i filozofske misli istovremeno. U virtuoznom stilu, ovaj svezak donosi svježe poglede na gledanje, vrijeme i produkciju kroz koje se maštovite i kritičke sile kazališta iznova izmišljaju preko granica teatra. Kao i Jean-Luc Godard, Mladen Stilinović ili Anne Boyer, Pristaš udahnjuje novi život kompaktnom promišljanju iz same umjetnosti koje može promijeniti naš pogled na svijet ako slijedimo njegove mudre implikacije.” Pristaš nas elegantno i elokventno vodi do zaključka, koji je ujedno i njegovo umjetničko polazište da “kazalište zahtijeva vjernost nemogućem, živoj materiji koja još nije tu, već je bila tamo i možda će se ponovno pojaviti.” Odnosno kao što bi Peter Brook rekao: “[kazalište] ne treba sigurnost.” (Bojana Cvejić)

Goran Sergej Pristaš je dramaturg, osnivač kolektiva BADco. i profesor dramaturgije na Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Projektima i suradnjama Pristaš je sudjelovao na Venecijanskom biennalu 2011. i 2016., Documenti 12 i brojnim festivalima, izložbama i konferencijama.

Organiziraju: Multimedijalni institut, Drugo more i Akademija dramske umjetnosti. / Podržavaju: Program Europske komisije Kreativna Europa, Zaklada Kultura nova, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, Hrvatski audiovizualni centar. / Program je realiziran u okviru State Machines, suradničkog projekta Aksiome (SLO), Drugog mora (HR), Furtherfielda (UK), Institute of Networked Cultures (NL) i NeMe (CY).

Knjiga je dostupna na superknjizara.hr , a uskoro i na europskim stranicama Amazona.