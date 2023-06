Vukovar film festival ide dalje s novom ekipom i premijernom projekcijom canneskog pobjednika

Jedan od najvećih, a sasvim sigurno najvažnijih filmskih festivala u Hrvatskoj ide dalje! Novi suorganizator festivala, vukovarska tvrtka Design Studio D u organizaciji s Turističkom zajednicom Grada Vukovara, pokroviteljstvom Grada Vukovara te zlatnim sponzorom Pevexom od ove godine preuzima kompletne organizacijske poslove festivala - od kreativnih do operativnih - tako da Vukovarci neće ostati zakinuti za filmski festival koji je posljednjih šesnaest godina obogaćivao kulturni program ne samo njihovog grada, već i cijele Slavonije.

Sedamnaesti će se vukovarski filmski festival održati u razdoblju od 24. do 27. kolovoza te će se time, nakon kraćeg vremena, vratiti u svoj stari, dobro poznati i od strane gledatelja poprilično voljeni i prihvaćeni termin - pred kraj ljeta, točno između završetka godišnjih odmora i početka nove školske godine. Pored povratka starom terminu, kreativnu i operativnu organizaciju festivala u Vukovaru vodit će potpuno nova ekipa na čelu s filmašem i vukovarskim poduzetnikom Darkom Puharićem, vlasnikom tvrtke Design Studio D koji će ujedno obavljati i funkciju direktora festivala te novim umjetničkim direktorom Danielom Rafaelićem, uvaženim povjesničarem filma i filmskim kritičarem.

Vukovarski se filmski festival vraća s poprilično jakim programom u kojem apsolutni vrhunac predstavlja ovogodišnji pobjednik Cannesa - remek-djelo ANATOMIJA PADA redateljice Justine Triet koji je, osim što je osvojio Zlatnu palmu na najvećem, najuglednijem i najglamuroznijem festivalu u svijetu, također pobrao hvalospjeve filmske struke, kritike i publike. Premijernim prikazivanjem ovogodišnjeg canneskog laureata, vukovarski filmski festival tako će postati prvim festivalom u regiji (a i šire) koji će u sklopu svog programa imati dobitnika nagrade Zlatna palma što sam festival automatski postavlja na vodeću poziciju programske atraktivnosti festivala s ovih prostora.

ANATOMIJA PADA fascinantan je sudski triler čija radnja prati istragu krivnje ili nevinosti popularne književnice Sandre Voyter koju je utjelovila genijalna njemačka glumica Sandra Hüller. Ona je optužena za ubojstvo svog supruga, a film se, osim sudskim procesom, istovremeno bavi i istragom njihovog braka, polagano otkrivajući privatne detalje njihovih osobnih života do najsitnijeg detalja kako bi mediji, javnost, te u konačnici sami gledatelji mogli secirati cijeli slučaj. Redateljica Triet tek je treća žena u povijesti festivala u Cannesu koja je osvojila nagradu Zlatna palma - prije nje to je uspjelo samo Jane Campion za film “Piano” iz 1993. godine te Juliji Ducournau za “Titane” prije dvije godine. ANATOMIJA PADA svakako spada u vrhunac ovogodišnje kinematografske europske produkcije, film koji će plijeniti pozornost gdje god će se prikazati pa je za očekivati da će njegova premijerna projekcija u Vukovaru privući do sada neviđenu pozornost.

Pored pobjednika Cannesa, 17. Vukovar film festival također će premijerno prikazati i odličnu biografsku povijesnu dramu JEANNE DU BARRY, djelo koje je svečano otvorilo ovogodišnji Cannes te film u kojem je glavnu ulogu ostvarila glumačka superzvijezda Johnny Depp. Nakon canneske premijere JEANNE DU BARRY vrlo je brzo krenuo u prikazivanje po kinima u Francuskoj gdje je postao prava box-office senzacija te najgledaniji film otvorenja Cannesa u posljednjih devet godina. Šesti igrani film redateljice i glumice Maïwenn koja u filmu također tumači i naslovnu ulogu donosi priču o burnoj vezi između francuskog kralja Luja XV. (Depp) i njegove ljubavnice, gospođice du Barry koju je doveo u dvorac u Versaillesu kako bi živjela blizu njega premda ona nije bila plemićkog podrijetla.

Navedena dva filma iz Cannesa samo su mali dio bogatog i atraktivnog filmskog programa koji očekuje posjetitelje ovogodišnjeg vukovarskog festivala. Na rasporedu će se tako naći i mnogi hitovi te nagrađivani igrani i dokumentarni filmovi u posljednjih godinu dana iz podunavskih zemalja koji će se kao i svake godine do sada natjecati za glavne nagrade, a koji će se predstaviti naknadno. Za sada je dovoljno reći da posjetitelje festivala pored filmskog očekuje i bogat popratni program, sam festival će se okrenuti i filmskoj baštini, organizirat će se i posebno druženje uz projekcije povodom proslave 100. godišnjice Disneyja, a Vukovar će također posjetiti i puno više gostiju iz samih filmova koji će se prikazati u sklopu programa, bez obzira radilo se o konkurenciji ili popratnom programu.