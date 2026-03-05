Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 176
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Dokumentarni film "Lula"

Portret karizmatičnog političara i prvog predsjednika Brazila koji je na vlast doveo ljevicu režirao je trostruki dobitnik Oscara

Dokumentarac "Lula"
PR
VL
Autor
vecernji.hr
05.03.2026.
u 15:36

Ovaj intiman i informativan portret Luiza Inácia “Lule” da Silve progovara o usponu, padu i trijumfalnom povratku voljenog brazilskog lidera, donoseći kroniku njegova nevjerojatnog putovanja do pobjede na predsjedničkim izborima 2022. nakon 19 mjeseci u zatvoru

Dokumentarni film "Lula" najnoviji je uradak američkog filmskog redatelja i scenarista, trostrukog dobitnika Oscara, Olivera Stonea u kojem u suautorstvu s Robom Wilsonom donosi filmski portret karizmatičnog političara Luiza Inácia “Lule” da Silve, prvog predsjednika Brazila koji je na vlast doveo ljevicu.

Ovaj intiman i informativan portret jedne od najutjecajnijih svjetskih političkih ličnosti, progovara o usponu, padu i trijumfalnom povratku voljenog brazilskog lidera donoseći kroniku njegova nevjerojatnog putovanja do pobjede na predsjedničkim izborima 2022. nakon 19 mjeseci u zatvoru. Film u distribuciji Restart Labela 18. ožujka stiže u domaća kina. 

Bivši metalac, član radničkog sindikalnog pokreta i jedan od ključnih aktera u borbi protiv vojne diktature u Brazilu, Lula se vratio na vlast u siječnju 2023. godine pobijedivši kontroverznog Bolsonara. 

Dokumentarac "Lula"
Foto: PR

U dosad neviđenom pristupu Luli i njegovim najbližim savjetnicima Oliver Stone baca novo svjetlo na karizmatičnog političara kroz niz necenzuriranih intervjua te otkriva unutarnju priču „Operacije Autopraonica“ zajedno s hakerom i novinarom Snowden Filesa čije je izvještavanje dovelo do Lulina oslobađanja iz zatvora. Aktualan i dojmljiv, ovaj film je priča koja upozorava na rastuću opasnost pravničkih manevara za demokracije diljem svijeta te pregled jednog od najvećih političkih povrataka našeg doba.

Film je svjetsku premijeru imao na filmskom festivalu u Cannesu 2024. te je potom prikazan na nizu festivala diljem svijeta. 

Oliver Stone poznat je kao majstor kontroverznih tema i legendarni redatelj brojnih filmova. Karijeru je započeo kao scenarist na filmovima poput “Midnight Express” (1978), “Conan the Barbarian” (1982) i “Scarface” (1983). Proslavio se filmovima “Platoon” (1986), “Wall Street” (1987) i “Born on the Fourth of July” (1989), za koje je osvojio tri Oscara. Režirao je kontroverzni kriminalistički film “Natural Born Killers” (1994), kao i predsjedničke biografske filmove “Nixon” (1995) i “W.” (2008). U filmu “JFK2 (1991) doveo je u pitanje službenu verziju atentata na Kennedyja, dok je u ambicioznom epu “Alexander” (2004) istraživao život Aleksandra Velikog. Također je poznat po političkim dokumentarcima poput “South of the Border” (2009) i serijalu “The Untold History of the United States” (2012). On je simbol kontroverze, inovacije i utjecaja u Hollywoodu.

Dokumentarac "Lula"
Dokumentarac "Lula"
Foto: PR

Robert Rob Wilson zaljubio se u dokumentarni film radeći na Stoneovu portretu Fidela Castra iz 2003. godine, “Comandante”. Ubrzo nakon toga producirao je dokumentarce o legendarnim redateljima Johnu Fordu i Howardu Hawksu, kao i film o planiranju i izgradnji Disneylanda. Godine 2012. Rob je producirao “The Untold History of the United States”, desetodijelnu dokumentarnu seriju Olivera Stonea.

Ključne riječi
Luiz Inácio Lula da Silva kultura Oliver Stone predsjednik kino Restart dokumentarac film

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zadnje pripreme uo?i 96. dodjele nagrada Oscar
napetost zbog rata s iranom

Pripreme za Oscare u punom su zamahu, ali sve bi moglo pasti u vodu. Hoće li otkazati crveni tepih?

Zbog straha od mogućih prosvjeda ili čak terorističkih prijetnji povezanih s ratom, sigurnosni protokoli u Los Angelesu podignuti su na najvišu razinu. Izvori iz Akademije otkrivaju kako producenti grozničavo rade na kriznim planovima, a jedna od opcija o kojoj se ozbiljno raspravlja jest i potpuno otkazivanje legendarnog crvenog tepiha na 98. dodjeli nagrada Oscar

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!