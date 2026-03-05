Portret karizmatičnog političara i prvog predsjednika Brazila koji je na vlast doveo ljevicu režirao je trostruki dobitnik Oscara

Dokumentarni film "Lula" najnoviji je uradak američkog filmskog redatelja i scenarista, trostrukog dobitnika Oscara, Olivera Stonea u kojem u suautorstvu s Robom Wilsonom donosi filmski portret karizmatičnog političara Luiza Inácia “Lule” da Silve, prvog predsjednika Brazila koji je na vlast doveo ljevicu.

Ovaj intiman i informativan portret jedne od najutjecajnijih svjetskih političkih ličnosti, progovara o usponu, padu i trijumfalnom povratku voljenog brazilskog lidera donoseći kroniku njegova nevjerojatnog putovanja do pobjede na predsjedničkim izborima 2022. nakon 19 mjeseci u zatvoru. Film u distribuciji Restart Labela 18. ožujka stiže u domaća kina.

Bivši metalac, član radničkog sindikalnog pokreta i jedan od ključnih aktera u borbi protiv vojne diktature u Brazilu, Lula se vratio na vlast u siječnju 2023. godine pobijedivši kontroverznog Bolsonara.

Foto: PR

U dosad neviđenom pristupu Luli i njegovim najbližim savjetnicima Oliver Stone baca novo svjetlo na karizmatičnog političara kroz niz necenzuriranih intervjua te otkriva unutarnju priču „Operacije Autopraonica“ zajedno s hakerom i novinarom Snowden Filesa čije je izvještavanje dovelo do Lulina oslobađanja iz zatvora. Aktualan i dojmljiv, ovaj film je priča koja upozorava na rastuću opasnost pravničkih manevara za demokracije diljem svijeta te pregled jednog od najvećih političkih povrataka našeg doba.



Film je svjetsku premijeru imao na filmskom festivalu u Cannesu 2024. te je potom prikazan na nizu festivala diljem svijeta.

Oliver Stone poznat je kao majstor kontroverznih tema i legendarni redatelj brojnih filmova. Karijeru je započeo kao scenarist na filmovima poput “Midnight Express” (1978), “Conan the Barbarian” (1982) i “Scarface” (1983). Proslavio se filmovima “Platoon” (1986), “Wall Street” (1987) i “Born on the Fourth of July” (1989), za koje je osvojio tri Oscara. Režirao je kontroverzni kriminalistički film “Natural Born Killers” (1994), kao i predsjedničke biografske filmove “Nixon” (1995) i “W.” (2008). U filmu “JFK2 (1991) doveo je u pitanje službenu verziju atentata na Kennedyja, dok je u ambicioznom epu “Alexander” (2004) istraživao život Aleksandra Velikog. Također je poznat po političkim dokumentarcima poput “South of the Border” (2009) i serijalu “The Untold History of the United States” (2012). On je simbol kontroverze, inovacije i utjecaja u Hollywoodu.

Dokumentarac "Lula" Foto: PR

Robert Rob Wilson zaljubio se u dokumentarni film radeći na Stoneovu portretu Fidela Castra iz 2003. godine, “Comandante”. Ubrzo nakon toga producirao je dokumentarce o legendarnim redateljima Johnu Fordu i Howardu Hawksu, kao i film o planiranju i izgradnji Disneylanda. Godine 2012. Rob je producirao “The Untold History of the United States”, desetodijelnu dokumentarnu seriju Olivera Stonea.