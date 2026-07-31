Vikend rezerviran za oskarovce: Cinehill u Kastav donosi dva nagrađivana filmska hita

Cinehill u Kastvu ovaj vikend prikazuje dva filma nagrađena ovogodišnjim Oscarima - "Gospodin Nitko protiv Putina" Davida Borensteina i Pavela Talankina, dobitnika nagrade za najbolji dokumentarni film, te "Sentimentalnu vrijednost" Joachima Triera, dobitnicu nagrade za najbolji međunarodni film.

Projekcije će se održati u petak, 31. srpnja, i subotu, 1. kolovoza, u sklopu programa Cinehill u Kastvu, prvog gostovanja međunarodnog filmskog festivala u tom gradu.

"Gospodin Nitko protiv Putina" dokumentarac je o suvremenoj Rusiji koji donosi priču o školskom nastavniku Paveli Talankinu koji potajno svojom kamerom snima oblike indoktrinacije koje Putin koristi kako bi pridobio učenike i stanovnike za rat u Ukrajini, a bit će prikazan prve večeri.

Norveška drama "Sentimentalna vrijednost" dobitnica je Grand Prixa na Filmskom festivalu u Cannesu te nagrade Europske filmske akademije za najbolji film, režiju, scenarij te glavne mušku i žensku ulogu, uz priznanje za glazbu. Film donosi priču o redatelju koji nakon smrti supruge pokušava obnoviti odnos s dvjema kćerima, no obiteljske napetosti dodatno se produbljuju kada starija kći, uspješna kazališna glumica, odbije glumiti u njegovu novom filmu.

"Sentimental Value" Foto: IMDb

"Niz projekcija po gradovima i općinama Primorsko-goranske županije, koje su pratile naš festival u Fužinama, zaključujemo filmovima na otvorenom u ovom prelijepom okruženju i upravo zato odabrali smo naslove koji su obilježili sezonu", rekao je Igor Mirković, direktor netom završenog Cinehilla.

Filmovi se prikazuju na ljetnoj pozornici na Cerkvini, ulaz je slobodan, a u slučaju lošeg vremena projekcija se seli u dvoranu Gradske vijećnice. Program Cinehill u Kastvu realizira se u suradnji s Gradom Kastvom i Kastafskim kulturnim letom.