Smrt na granici: Ubojstvo koje to nije i istina koja će vas ostaviti bez teksta

Radnja započinje pričom o Miguelu (Michael Peña), Meksikancu koji ilegalno prelazi u Arizonu tražeći posao za trudnu suprugu Paulinu. Njegov se put presijeca s putem Olivije McNary (Amy Madigan), supruge umirovljenog šerifa Roya (Ed Harris). U trenutku ljudskosti, Olivia mu nudi vodu i pokrivač, ne sluteći da će taj čin dobrote postati krunski dokaz protiv njega. Ovaj kratki susret, ispunjen suosjećanjem, postavlja pozornicu za okrutnu ironiju sudbine koja će uslijediti.

Istovremeno, nedaleko od mjesta susreta, trojica američkih tinejdžera odlučuju se na morbidnu zabavu. Naoružani puškom, s uzvišenog položaja pucaju u smjeru imigranata, ne s namjerom da ih ubiju, već da ih "samo preplaše". Jedan od tih bezumnih pucnjeva plaši Olivijinog konja, koji je zbacuje sa sedla. Ona pada, udara glavom o kamen i umire. Gledatelj od samog početka zna istinu, što stvara mučnu napetost dok se likovi koprcaju u mreži lažnih pretpostavki i optužbi iz ovog tragičnog događaja.

Na zvuk pucnjeva na mjesto nesreće stiže Roy, Olivijin suprug. Zatiče Miguela kako drži uzde konja njegove pokojne supruge i, vođen tugom, odmah zaključuje da je migrant ubojica. Miguel bježi u strahu, a Roy ostaje sam s tijelom svoje žene. Ubrzo nakon toga, Miguel biva uhićen i optužen za ubojstvo prvog stupnja. Okolnosti su protiv njega: pronađen je blizu mjesta zločina, a Olivijin pokrivač, koji mu je dala, postaje neoborivi dokaz u očima zakona, uz lažne iskaze.

Vijest o uhićenju stiže i do Pauline (Eva Longoria), koja u očaju donosi sudbonosnu odluku. Trudna i bez znanja engleskog, odlučuje sama krenuti na opasan put preko granice kako bi pomogla suprugu. Njezino putovanje pretvara se u pakao. Pada u ruke nemilosrdnih krijumčara ljudima, takozvanih "kojota", koji je brutalno zlostavljaju i drže kao taokinju radi otkupnine. Ova paralelna priča, koju Longoria iznosi s iznimnom snagom, prikazuje najmračniju stranu ilegalne imigracije - svijet iskorištavanja gdje su ljudski životi tek roba.

Iako isprva zaslijepljen bijesom i uvjeren u Miguelovu krivnju, Roy je preiskusan policajac da bi ignorirao detalje koji se ne uklapaju. Sjećanje na puščanu paljbu tjera ga da pokrene vlastitu istragu, frustriran ležernošću novog šerifa. Pretražujući mjesto nesreće, Roy pronalazi čahure koje ga vode do šokantnog otkrića: ispaljene su iz puške koja pripada upravo šerifu. Trag ga vodi do šerifovog sina i njegovih prijatelja, a njihove proturječne priče ruše zid Royevih predrasuda. Kroz njegov lik, Ed Harris maestralno portretira tihog čovjeka čija ga potraga za pravdom vodi do neočekivanog iskupljenja.

Film "Frontera", koji se večeras prikazuje na HRT1, nije film koji nudi jednostavne odgovore ili crno-bijele likove. Redatelj Michael Berry stvorio je djelo koje su kritičari opisali kao "moderni vestern" i koje se hrabro hvata u koštac s pitanjem imigracije bez jeftine melodrame. Film ne slika sve imigrante kao plemenite radnike, niti sve Amerikance kao bezosjećajne rasiste. Prikazuje korumpirane graničare, nasilne migrante i suosjećajne Amerikance, stvarajući nijansiranu sliku života na granici. Mješavinom engleskog i španjolskog jezika, film pokušava premostiti kulturni jaz i prikazati ljudskost iza političkih debata.

Razrješenje priče donosi katarzu, ali ne i potpuni mir. Roy uspijeva ishoditi Miguelovo oslobađanje i pomaže Paulini da se sigurno vrati u Meksiko. U jednoj od najsnažnijih scena, Roy dovodi Miguela na svoj ranč i nudi mu posao - da s meksičke strane popravlja oštećenu ogradu. To je simboličan čin pomirenja. Ipak, film završava na rubu nove tragedije, s nepoznatim snajperistom koji cilja Miguela. U posljednjem kadru, Roy se pojavljuje iznad snajperista s uperenim pištoljem, ostavljajući sudbine likova otvorenima. Ovaj završetak poručuje da, iako pojedinci mogu pronaći razumijevanje, krug nasilja na granici nikada ne prestaje.