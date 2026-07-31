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"Liminal Space"

Američki kipar Jonathan M. Davis na Krku predstavlja izložbu staklenih objekata

Izložba "Liminal Space" Jonathana M. Davisa
Foto: Centar za kulturu Grada Krka
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VL
Autor
Hina
31.07.2026.
u 12:19
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Jonathan M. Davis radio je s uglednim umjetničkim skupinama poput Cirque su Soleil i sudjelovao je u rezidenciji Muzeja umjetnosti Toledo. Danas živi na otoku Krku, gdje razvija vlastiti atelijer te surađuje s Akademijom primijenjenih umjetnosti u Rijeci na razvoju programa obrade stakla plamenom

Izložba staklenih objekata "Liminal Space" američkog kipara Jonathana M. Davisa bit će otvorena 7. kolovoza u Galeriji Decumanus u Krku kao posljednje izložbeno poglavlje projekta LINK IN ART 12, koji se održava na temu "Povratak organskom – novi ekspresionizam".

Prema riječima kustosice Luise Ritoše, ujedno autorice tekstova u katalogu kojim su objedinjena sva tri izložbena poglavlja projekta, Davis se izložbom predstavlja staklenim objektima kojima istražuje koncept liminalnog, odnosno prijelaznog prostora. Uz rad sa staklom, Davis se bavi i jazzom, a osjećaj za ritam prenosi u svoje umjetničke kreacije, pri čemu ritam i ponavljanje određuju proces oblikovanja staklenih elemenata. Oblici njegovih radova podsjećaju na neuronske stanice i organske strukture, ali i na cvijeće, zvijezde ili vatromet, otvarajući prostor različitim interpretacijama.

Takve asocijacije, navodi Ritoša, upućuju na unutarnje, mentalne prostore, dok oštre i zrakasto razgranate forme stvaraju osjećaj opreza i neizvjesnosti karakterističan za liminalne prostore. Dodaje da Davisova fascinacija liminalnošću proizlazi iz iskustva čestih putovanja i stalnog preispitivanja identiteta. Kako ističe, liminalni prostori odražavaju prijelazna stanja obilježena nesigurnošću i ambivalentnošću, ali istodobno predstavljaju prostor novih mogućnosti i inspiracije te podsjećaju da je stalna mijena temeljno obilježje ljudskog života. 

Izložba "Liminal Space" Jonathana M. Davisa
Foto: Centar za kulturu Grada Krka

LINK IN ART projekt je Centra za kulturu Grada Krka, koncipiran kao suvremena umjetnička platforma za intermedijsko, interdisciplinarno i multimedijsko umrežavanje različitih suvremenih vizualnih praksi i različitih konceptualnih strategija, u svrhu oblikovanja otvorenog, pristupačnog i netradicionalnog sustava suvremene vizualne komunikacije. Osim izložbe Jonathana M. Davisa, projektom LINK IN ART 12 obuhvaćene su još dvije slikarske izložbe "Ješka" Natalije Borčić i "Beskraj" Ariane Herceg

Izložba "Liminal Space" Jonathana M. Davisa
Foto: Centar za kulturu Grada Krka

Jonathan M. Davis studirao je 2001. godine jazz na North Carolina Central University, a istodobno se dvije godine usavršavao kao majstor oblikovanja stakla te je završio studij organskog uzgoja. Trajni interesi kroz život bili su mu umjetnost i poljoprivreda.  Radio je s uglednim umjetničkim skupinama poput Cirque su Soleil i sudjelovao je u rezidenciji Muzeja umjetnosti Toledo. Danas živi na otoku Krku, gdje razvija vlastiti atelijer te surađuje s Akademijom primijenjenih umjetnosti u Rijeci na razvoju programa obrade stakla plamenom.

Izložba "Liminal Space" ostaje otvorena do 27. kolovoza.

Ključne riječi
kultura Jonathan M. Davis kipar Krk Galerija Decumanus izložba vizualna umjetnost

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