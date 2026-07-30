Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 130
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ŽELJKO KERUM
#DINAMO
#MEĐUGORJE
#TOPLINSKI VAL
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
izdala školska knjiga

'Mala sirena' i 'Čarobnjak iz Oza' kakve još niste vidjeli: Stigla su čarobna 3D izdanja za male i velike čitatelje

Mala sirena i Čarobnjak iz Oza
Foto: Školska knjiga
1/12
VL
Autor
vecernji.hr
30.07.2026.
u 13:40
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Bogato ilustrirana kolekcionarska izdanja objavljena su ovih dana u prestižnoj kolekciji MinaLima Classics i dostupna su u svim knjižarama i webshopu Školske knjige

Priželjkujete li ovog se ljeta pridružiti Dorothy na putu do Smaragdnoga Grada u Zemlji Oz ili zaroniti s malom sirenom u potrazi za princom? Ne morate birati između dvaju nezaboravnih književnih putovanja jer Školska knjiga daje savršenu priliku malim i velikim čitateljima da na posve nov način upoznaju Malu sirenu i druge bajke Hansa Christiana Andersena i Čarobnjaka iz Oza Lymana Franka Bauma. Ta bogato ilustrirana kolekcionarska izdanja objavljena su ovih dana u prestižnoj kolekciji MinaLima Classics i dostupna su u svim knjižarama i webshopu izdavača.

Oba bezvremenska djela svjetske književnosti objavljena su u raskošnom ruhu koje spaja vrhunski dizajn i ekskluzivne interaktivne 3D ilustracije te pruža jedinstven doživljaj čitanja djeci, mladima i odraslima. Novi naslovi donose dva sasvim različita, ali jednako omiljena književna bisera – Andersenove bajke o ljubavi, hrabrosti i požrtvovnosti te Baumovu nezaboravnu priču o Dorothy, Strašilu, Limenom Drvosječi i Plašljivom Lavu, koja više od stoljeća osvaja čitatelje diljem svijeta.

Otkako su 1835. prvi put objavljene, bajke Hansa Christiana Andersena očaravaju čitatelje i umjetnike mnogih naraštaja. U ovo raskošno izdanje, urešeno čarobnom vještinom slavnoga dizajnerskog dvojca MinaLima, uvršteno je dvanaest bajka velikoga danskog pisca. Uz Malu sirenu, to su Slavuj, Ružno pače, Svinjar, Kresivo, Kraljevna na zrnu graška, Carevo novo ruho, Crvene cipelice, Palčica, Postojani kositreni vojnik, Djevojčica sa šibicama i Snježna kraljica

Mala sirena i Čarobnjak iz Oza
Foto: Školska knjiga

Knjiga Mala sirena i druge bajke sadržava ekskluzivne interaktivne 3D ilustracije male sirene u moru, balske dvorane, cvijeta iz kojeg izlazi Palčica, pačića koji se preobražava u labuda, madraca ispod kojeg je zrno graška i još mnogo toga. Bogate ilustracije u ovome divot-izdanju pozivaju čitatelje svih naraštaja da zarone u čudesni podmorski svijet i ponovno otkriju bezvremensku ljepotu Andersenove mašte.

Prema dirljivoj bajci Mala sirena, nastali su baleti, opere, kazališne predstave, mjuzikli i brojne filmske adaptacije, među kojima se osobito ističu Disneyjev animirani film iz 1989. i igrani film iz 2023. godine. I Čarobnjak iz Oza nadahnuo je niz filmskih, televizijskih i kazališnih adaptacija. Istoimeni film iz 1939. godine, s Judy Garland u ulozi Dorothy, ubraja se među najutjecajnije filmove u povijesti kinematografije. 

Mala sirena i Čarobnjak iz Oza
Foto: Školska knjiga

Od svojega prvog objavljivanja 1900. godine Čarobnjak iz Oza Lymana Franka Bauma postao je jedan od najomiljenijih dječjih romana svih vremena i nezaobilazno klasično djelo američke književnosti. Priča o djevojčici Dorothy koja nakon oluje dospijeva u čudesnu Zemlju Oz i zajedno sa Strašilom, Limenim Drvosječom i Plašljivim Lavom kreće prema Smaragdnom Gradu osvaja čitatelje toplinom, humorom i porukom da su hrabrost, mudrost i dobrota vrijednosti koje svatko nosi u sebi. 

Mala sirena i Čarobnjak iz Oza
Foto: Školska knjiga

U toj pustolovini čitatelji će susresti i vještice, Munchkine i Leteće majmune te spoznati što znači istinsko, pravo pravcato prijateljstvo. Oduševljenje čitatelja izazvat će ekskluzivne interaktivne 3D ilustracije zemljovida Zemlje Oza, ceste od žutih opeka, polja makova, naočala sa zelenim staklima, Dorothynih srebrnih slavnih cipela (u kojima triput kucne petom o petu, zapovjedi im da je odnesu kamo želi i one to, gle čuda, učine) te još mnogo toga. 

„Klasične priče opstaju zato što svaka generacija u njima pronalazi nova značenja. Andersenova Mala sirena govori o ljubavi, hrabrosti i žrtvi, a Baumov Čarobnjak iz Oza o prijateljstvu, vjeri u sebe i snazi zajedništva. U izdanjima studija MinaLima te bezvremenske priče dobivaju novo, raskošno ruho koje podjednako očarava djecu, mlade i odrasle. Svaka knjiga iz kolekcije MinaLima Classics pruža jedinstveno čitateljsko iskustvo jer klasična djela predstavlja novim naraštajima na suvremen, vizualno raskošan i interaktivan način”, istaknula je glavna urednica Školske knjige Miroslava Vučić.

MinaLima je nagrađivani studio za dizajn koji su osnovali Miraphora Mina i Eduardo Lima, poznati po stvaranju grafičkog svijeta filmskih serijala Harry Potter i Čudesne zvijeri. Studio MinaLima stekao je svjetsku slavu dizajnerskim pripovijedanjem. Nove knjige dio su serije MinaLima Classics koja na nov način predstavlja omiljena klasična djela među kojima su Snjeguljica i druge bajke braće Grimm, Knjiga o džungli Rudyarda Kiplinga i Frankenstein ili moderni Prometej Mary Shelley, Alisa u Zemlji čudesa Lewisa Carrolla. U prepoznatljivom MinaLiminom dizajnerskom rukopisu objavljeno je i novo, slavljeničko izdanje Malog princa, a uskoro se očekuje Otok s blagom.

Ključne riječi
3D ilustracija knjiga za djecu kultura Mali princ Hans Christian Andersen Mala sirena Čarobnjak iz Oza slikovnica knjiga

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Hrvatski zvukopis ide dalje

Mapiran je i Brač! Istražujte lokalitete otoka slušajući hrvatske književne tekstove na tri jezika

Hrvatski zvukopis je kulturno-književni projekt koji kroz besplatnu mobilnu aplikaciju povezuje književnost, zvuk i prostor. Program na Braču počinje 2. kolovoza u Bobovišćima na Moru književnom večeri na kojoj sudjeluju književnik Marinko Koščec te glumice Nataša Janjić Medančić i Katarina Romac. Dan poslije, 3. kolovoza bit će izvedena predstava "Portret jednoga grada", književno-zvučni kolaž nastao od odabranih priča iz projekta Hrvatski zvukopis

Nina Obuljen Koržinek
ministrica kulture uputila sućut

'Odlazak Andriane Škunca, autorice koja je ostvarila rijedak spoj dvaju medija – svjetlosti i riječi – ostavlja duboku tišinu u našoj kulturi'

Ministrica je istaknula kako je za razumijevanje umjetničkog doprinosa Andriane Škunca "nužno sljubiti pjesničku riječ s njezinim svjetlopisom, crno-bijelim fotografijama koje su hvatale grafizam sjena na kamenjaru, bilježeći samu esenciju prostora". Za Adrianu Škunca fotografija, naglasila je, nije bila sporedni hobi, nego vizualna sintaksa njezine poezije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!