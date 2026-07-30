'Mala sirena' i 'Čarobnjak iz Oza' kakve još niste vidjeli: Stigla su čarobna 3D izdanja za male i velike čitatelje

Priželjkujete li ovog se ljeta pridružiti Dorothy na putu do Smaragdnoga Grada u Zemlji Oz ili zaroniti s malom sirenom u potrazi za princom? Ne morate birati između dvaju nezaboravnih književnih putovanja jer Školska knjiga daje savršenu priliku malim i velikim čitateljima da na posve nov način upoznaju Malu sirenu i druge bajke Hansa Christiana Andersena i Čarobnjaka iz Oza Lymana Franka Bauma. Ta bogato ilustrirana kolekcionarska izdanja objavljena su ovih dana u prestižnoj kolekciji MinaLima Classics i dostupna su u svim knjižarama i webshopu izdavača.

Oba bezvremenska djela svjetske književnosti objavljena su u raskošnom ruhu koje spaja vrhunski dizajn i ekskluzivne interaktivne 3D ilustracije te pruža jedinstven doživljaj čitanja djeci, mladima i odraslima. Novi naslovi donose dva sasvim različita, ali jednako omiljena književna bisera – Andersenove bajke o ljubavi, hrabrosti i požrtvovnosti te Baumovu nezaboravnu priču o Dorothy, Strašilu, Limenom Drvosječi i Plašljivom Lavu, koja više od stoljeća osvaja čitatelje diljem svijeta.

Otkako su 1835. prvi put objavljene, bajke Hansa Christiana Andersena očaravaju čitatelje i umjetnike mnogih naraštaja. U ovo raskošno izdanje, urešeno čarobnom vještinom slavnoga dizajnerskog dvojca MinaLima, uvršteno je dvanaest bajka velikoga danskog pisca. Uz Malu sirenu, to su Slavuj, Ružno pače, Svinjar, Kresivo, Kraljevna na zrnu graška, Carevo novo ruho, Crvene cipelice, Palčica, Postojani kositreni vojnik, Djevojčica sa šibicama i Snježna kraljica.

Foto: Školska knjiga

Knjiga Mala sirena i druge bajke sadržava ekskluzivne interaktivne 3D ilustracije male sirene u moru, balske dvorane, cvijeta iz kojeg izlazi Palčica, pačića koji se preobražava u labuda, madraca ispod kojeg je zrno graška i još mnogo toga. Bogate ilustracije u ovome divot-izdanju pozivaju čitatelje svih naraštaja da zarone u čudesni podmorski svijet i ponovno otkriju bezvremensku ljepotu Andersenove mašte.

Prema dirljivoj bajci Mala sirena, nastali su baleti, opere, kazališne predstave, mjuzikli i brojne filmske adaptacije, među kojima se osobito ističu Disneyjev animirani film iz 1989. i igrani film iz 2023. godine. I Čarobnjak iz Oza nadahnuo je niz filmskih, televizijskih i kazališnih adaptacija. Istoimeni film iz 1939. godine, s Judy Garland u ulozi Dorothy, ubraja se među najutjecajnije filmove u povijesti kinematografije.

Foto: Školska knjiga

Od svojega prvog objavljivanja 1900. godine Čarobnjak iz Oza Lymana Franka Bauma postao je jedan od najomiljenijih dječjih romana svih vremena i nezaobilazno klasično djelo američke književnosti. Priča o djevojčici Dorothy koja nakon oluje dospijeva u čudesnu Zemlju Oz i zajedno sa Strašilom, Limenim Drvosječom i Plašljivim Lavom kreće prema Smaragdnom Gradu osvaja čitatelje toplinom, humorom i porukom da su hrabrost, mudrost i dobrota vrijednosti koje svatko nosi u sebi.

Foto: Školska knjiga

U toj pustolovini čitatelji će susresti i vještice, Munchkine i Leteće majmune te spoznati što znači istinsko, pravo pravcato prijateljstvo. Oduševljenje čitatelja izazvat će ekskluzivne interaktivne 3D ilustracije zemljovida Zemlje Oza, ceste od žutih opeka, polja makova, naočala sa zelenim staklima, Dorothynih srebrnih slavnih cipela (u kojima triput kucne petom o petu, zapovjedi im da je odnesu kamo želi i one to, gle čuda, učine) te još mnogo toga.

„Klasične priče opstaju zato što svaka generacija u njima pronalazi nova značenja. Andersenova Mala sirena govori o ljubavi, hrabrosti i žrtvi, a Baumov Čarobnjak iz Oza o prijateljstvu, vjeri u sebe i snazi zajedništva. U izdanjima studija MinaLima te bezvremenske priče dobivaju novo, raskošno ruho koje podjednako očarava djecu, mlade i odrasle. Svaka knjiga iz kolekcije MinaLima Classics pruža jedinstveno čitateljsko iskustvo jer klasična djela predstavlja novim naraštajima na suvremen, vizualno raskošan i interaktivan način”, istaknula je glavna urednica Školske knjige Miroslava Vučić.

MinaLima je nagrađivani studio za dizajn koji su osnovali Miraphora Mina i Eduardo Lima, poznati po stvaranju grafičkog svijeta filmskih serijala Harry Potter i Čudesne zvijeri. Studio MinaLima stekao je svjetsku slavu dizajnerskim pripovijedanjem. Nove knjige dio su serije MinaLima Classics koja na nov način predstavlja omiljena klasična djela među kojima su Snjeguljica i druge bajke braće Grimm, Knjiga o džungli Rudyarda Kiplinga i Frankenstein ili moderni Prometej Mary Shelley, Alisa u Zemlji čudesa Lewisa Carrolla. U prepoznatljivom MinaLiminom dizajnerskom rukopisu objavljeno je i novo, slavljeničko izdanje Malog princa, a uskoro se očekuje Otok s blagom.