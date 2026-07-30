Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 130
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ŽELJKO KERUM
#DINAMO
#MEĐUGORJE
#TOPLINSKI VAL
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ODLAZAK REDATELJA NAŠEG DJETINJSTVA

Otišao je tihi genij iza Smogovaca: preminuo Milivoj Puhlovski, autor koji je odgojio generacije

Milivoj Puhlovski
HRT
VL
Autor
Vecernji.hr
30.07.2026.
u 13:25
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

U 79. godini preminuo je cijenjeni hrvatski redatelj Milivoj Puhlovski, objavilo je Društvo hrvatskih filmskih redatelja. Ostat će zapamćen kao tvorac kultnih dječjih serija koje su obilježile odrastanje naraštaja, ali i kao svestrani filmski umjetnik i profesor

Hrvatska kulturna scena ostala je siromašnija za jednog od svojih najznačajnijih, a opet najtiših autora. Preminuo je Milivoj Puhlovski (1947. - 2026.), čovjek čije ime mnogi možda ne znaju, ali čija su djela urezana u kolektivno sjećanje.

Njegov odlazak podsjetnik je na snagu televizije koja je nekad bila prozor u svijet i ogledalo odrastanja. Za generacije rođene sedamdesetih i osamdesetih Puhlovski nije bio samo redatelj; bio je arhitekt poslijepodneva, onaj koji im je kroz avanture obitelji Vragec darovao komadić identiteta.

Njegovo najpoznatije djelo, serija "Smogovci", postala je kulturni fenomen. Snimana u nekoliko ciklusa od 1982. do 1996., prema scenariju Hrvoja Hitreca, serija o zgodama šestero braće Vragec postala je sociološki dokument jednog vremena. Puhlovski je vješto spojio humor, dječju naivnost i ozbiljne teme, stvarajući likove s kojima se publika poistovjetila. Likovi poput Nosonje i Pere postali su dio svake obitelji. Uspjeh serije leži u Puhlovskijevoj sposobnosti da duh zagrebačke periferije pretvori u univerzalnu priču o odrastanju.

Ipak, Puhlovski nije bio autor jednog hita, što je dokazao već 1984. režijom iznimno uspješne serije "Lažeš, Melita". Njegov interes za mlade bio je vidljiv i u igranoj produkciji. S Brunom Gamulinom je kao suredatelj snimio film "Živi bili pa vidjeli" (1979.), priču o mladima koja mu je donijela nagradu za debi u Puli. Samostalno je nastavio istraživati omladinsku tematiku u filmu "S.P.U.K." (1983.), čiji naziv, "Sreća pojedinca, uspjeh kolektiva", ironično sažima duh tog vremena.

Karijeru je započeo znatno prije televizijske slave. Još za studija na Filozofskom fakultetu bavio se amaterskim filmom i kritikom. Naobrazbu je zaokružio 1975. diplomom filmske i TV režije na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, gdje je kasnije postao i redoviti profesor. Njegovi rani dokumentarci iz sedamdesetih, poput nagrađivanog "Moj prijatelj N.P." o životu glumca ili u SAD-u snimljenog "Prvi put na Divljem zapadu", pokazali su autora dubokog senzibiliteta za tjeskobu pojedinca.

Kao redoviti profesor na ADU, Puhlovski je odgojio brojne filmske djelatnike. U kasnijoj fazi karijere pokazao je zavidnu svestranost, režirajući epizode popularnih telenovela poput "Ponosa Ratkajevih" i "Larinog izbora". Tim projektima pristupao je s profesionalnošću, dokazujući svestranost svog zanata, a njegova je karijera postala presjek razvoja domaće televizijske produkcije.

Svoj autorski krug zatvorio je povratkom dokumentarizmu. Njegov esej "Big Frather", sniman skrivenim kamerama, prati život mikrolokacije u zagrebačkoj Martićevoj iz perspektive spomenika fra Grgi Martiću. U tom je filmu Puhlovski postao ono što je bio cijelog života: tihi promatrač koji bilježi anonimne sudbine. Kao fra Grga koji promatra park, tako je i Puhlovski stajao po strani, stvarajući djela trajno upisana u hrvatsku kulturu.

Ključne riječi
redatelj Smogovci Umro Milivoj Puhlovski

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Velika Gorica: Glumica Cintija Asperger
Premium sadržaj
Cintija Ašperger

'Prvi film snimila sam s dvanaest godina, honorar je bio dovoljan da si kupim Pony'

Osamdesetih godina bila je jedna od najistaknutijih hrvatskih glumica, zvijezda kazališta, filma i televizije, a potom je na vrhuncu karijere otišla u Kanadu, u kojoj je izgradila novu karijeru kao glumica, redateljica i profesorica. Ovoga ljeta u Velikoj Gorici prvi se put predstavila samostalnom izložbom slika i pokazala da je umjetnički nemir koji ju je vodio cijeli život pronašao još jedan snažan izraz. Platna su tek posljednje poglavlje priče koja traje već više od četiri desetljeća...

POVRATAK KULTNOG LIKA

Macaulay Culkin ima genijalnu ideju za novi 'Sam u kući': Disney je spreman platiti bogatstvo

Čini se da se Kevin McCallister vraća na velika platna, ali ovoga puta u potpuno drugačijoj ulozi. Macaulay Culkin predstavio je Disneyju svoju viziju nastavka kultne franšize, a studio je, prema svemu sudeći, oduševljen i spreman na pregovore. U njegovoj verziji, odrasli Kevin je samohrani otac, udovac ili razveden, koji je zbog prevelike posvećenosti poslu počeo zanemarivati vlastitog sina...

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!