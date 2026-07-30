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Cintija Ašperger

'Prvi film snimila sam s dvanaest godina, honorar je bio dovoljan da si kupim Pony'

Velika Gorica: Glumica Cintija Asperger
Davor Puklavec/PIXSELL
Autor
Hassan Haidar Diab
30.07.2026.
u 11:03
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Osamdesetih godina bila je jedna od najistaknutijih hrvatskih glumica, zvijezda kazališta, filma i televizije, a potom je na vrhuncu karijere otišla u Kanadu, u kojoj je izgradila novu karijeru kao glumica, redateljica i profesorica. Ovoga ljeta u Velikoj Gorici prvi se put predstavila samostalnom izložbom slika i pokazala da je umjetnički nemir koji ju je vodio cijeli život pronašao još jedan snažan izraz. Platna su tek posljednje poglavlje priče koja traje već više od četiri desetljeća...

Bila je jedna od najistaknutijih glumica osamdesetih, a potom je, u trenutku kada joj je karijera bila na vrhuncu, otišla u Kanadu i ondje izgradila novi život. Danas je Cintija Ašperger glumica, redateljica, profesorica i slikarica, s karijerom koja traje na dvije strane Atlantika. U razgovoru se prisjeća zagrebačkih početaka, odlaska u nepoznato, ratnih godina, kanadskog šoubiznisa i umjetnosti koja joj je, kako kaže, uvijek davala osjećaj svrhe.

Tko je Cintija Ašperger kada se ugase reflektori?

Nekad bih odgovorila protupitanjem – ima li uopće života izvan reflektora? No ako su me desetljeća u Sjevernoj Americi nečemu naučila, onda je svakako tome da života ima i kad se reflektori ugase. Nastojim biti umjetnica ispred i iza reflektora. Umjetnost je ta koja mi daje osjećaj da imam svrhu. Važna mi je na dnevnom svjetlu, u polumraku, po mraku, a naravno i pod svjetlom reflektora. Zašto? U umjetnosti nalazim vezu, komunikaciju i premošćujem gotovo stalno stanje izoliranosti i straha koje je vjerojatno zajedničko svim ljudskim bićima. Također, kad pomislim na ugašene reflektore, odmah čujem vječno potpitanje – je li trebalo otići iz Hrvatske? Što bi bilo kad bi bilo? Kratak odgovor glasi amor fati – voli svoju sudbinu. Imam dvije putovnice. Reflektori su se ugasili na jednom mjestu, a upalili na drugom.

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kultura rat Kanada film vizualna umjetnost slikarica redateljica predstava kazalište glumica cintija ašperger

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