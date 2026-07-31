Netflixu ukraden neobjavljeni film s Nicolasom Cageom: producenti ih tuže za 105 milijuna dolara!

Producent Simon Afram i njegova tvrtka Op-Fortitude podigli su tužbu protiv Netflixa na saveznom sudu u Kaliforniji, tražeći odštetu od najmanje 105 milijuna dolara zbog krađe neobjavljenog filma "Fortitude".

U tužbi se navodi kako je streaming gigant ozbiljno ugrozio prodaju i distribuciju ovog špijunskog trilera smještenog u vrijeme Drugog svjetskog rata, nakon što je iz njihovih ureda nestala nekriptirana master kopija filma. Cijeli projekt, čije je snimanje trajalo sedam godina, navodno je koštao više od 45 milijuna dolara, a ovaj incident doveo je u pitanje cjelokupnu investiciju. Producenti tvrde da je nemar tvrtke doveo do situacije u kojoj je budućnost filma postala potpuno neizvjesna, a financijski gubici mogli bi biti katastrofalni.

Prema navodima iz tužbe, sve je započelo kada su voditelji Netflixa u prosincu 2025. godine pokazali interes za kupnju filma nakon što su primili promotivne materijale. U lipnju sljedeće godine zatražili su radnu verziju filma radi internog testiranja i procjene. Dana 15. lipnja, producent filma "Fortitude" osobno je dostavio tvrdi disk s filmom u Netflixov ured u Sunset Bronson Studios. Navodno je djelatnike Netflixa izričito upozorio da se radi o nekriptiranoj kopiji te im je naložio da nakon gledanja obrišu sve datoteke i obavijeste ga kada disk bude spreman za preuzimanje. Međutim, samo deset dana kasnije, 25. lipnja, uslijedio je šok. Sean Berney, Netflixov voditelj za akvizicije filmova, obavijestio je producente e-mailom o krađi. "Ovo nam se događa prvi put. Nažalost, netko je prošli tjedan ukrao značajnu količinu diskova s naših uredskih stolova. Naši piratski timovi su u stanju visoke pripravnosti zbog povrede sigurnosti i pratit će situaciju", napisao je Berney.

Netflix je odbacio svaku odgovornost, a njihov glasnogovornik izjavio je kako tvrtka ne snosi rizik za gubitak filma koji je dostavljen bez odgovarajućih sigurnosnih standarda koji su uobičajeni u industriji. "Iako ne posjedujemo prava na film 'Fortitude', ozbiljno shvaćamo sigurnost sadržaja i poduzeli smo dodatne mjere kako bismo podržali filmaša i njegov tim. To uključuje provođenje temeljite istrage i ponudu za praćenje poznatih piratskih stranica zbog bilo kakve neovlaštene distribucije ili prodaje", stoji u službenoj izjavi. Tvrtka je također optužila Aframov pravni tim za "neprijateljski pokušaj iznude novca" nakon što su zatražili 165 milijuna dolara za film, umjesto da "dobronamjerno surađuju" na rješavanju problema. Do danas, ukradena kopija filma nije se pojavila ni na jednoj piratskoj stranici, a jedan od Netflixovih direktora čak je sugerirao da su diskovi možda ukradeni zbog vrijednosti samog hardvera ili "za otpad".

Za producente, šteta je već učinjena. Oni tvrde da je krađa nekriptirane verzije učinila film gotovo nemogućim za prodaju, jer bi svaki potencijalni distributer morao biti obaviješten o sigurnosnom riziku. Takvo priznanje, kako navode, drastično utječe na pregovore o akviziciji, uvjete osiguranja i marketinške planove, stvarajući stalnu prijetnju da bi film mogao "procuriti" na internet prije službene komercijalne premijere. Zbog svega toga, bili su prisiljeni zaustaviti sve prodajne aktivnosti, unatoč interesu koji su pokazali brojni domaći i međunarodni distributeri. Time su ugroženi ne samo planirana strategija objavljivanja, već i potencijalna kampanja za filmske nagrade.

Jedna od ključnih točaka tužbe odnosi se na Netflixovo postupanje nakon krađe. Producenti optužuju tvrtku da je odbila otkriti jesu li podnijeli policijsku prijavu ili na bilo koji način uključili snage reda u istragu. Prema detaljima iz tužbe, nakon što su filmaši sami podnijeli prijavu policiji Los Angelesa (LAPD), Netflix je navodno odbio njihov zahtjev za suradnjom s policijom. Ovakav nedostatak transparentnosti dodatno je produbio sumnje producenata i potaknuo ih na pravnu bitku.

Film "Fortitude", u režiji Simona Westa, temelji se na istinitoj priči o operaciji Fortitude, jednoj od najvećih obmanjujućih kampanja koje su Saveznici proveli tijekom Drugog svjetskog rata. Cilj operacije bio je uvjeriti njemačko vodstvo da će se iskrcavanje u Normandiji dogoditi na drugoj lokaciji. Film se može pohvaliti impresivnom glumačkom postavom koju predvodi Nicolas Cage, a uz njega se pojavljuju i Matthew Goode, Ed Skrein, Jordi Mollà i Alice Eve, dok neki izvori spominju i imena poput Sir Bena Kingsleyja i Rona Perlmana.

Ovo nije prvi put da se producent Simon Afram našao u središtu pravne bitke. Godine 2023. tužio je legendarnog redatelja Martina Scorsesea, koji je bio angažiran kao izvršni producent na projektu. Afram je tvrdio da je Scorsese primio uplatu od 500 tisuća dolara, ali nije ispunio svoje ugovorne obveze. Taj je spor na kraju riješen izvansudskom nagodbom u ožujku 2024. godine, no pokazuje da se producent ne boji ući u sukob s velikim imenima holivudske industrije.