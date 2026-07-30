U Hrvatsku stigao novi roman nobelovca Jona Fossea, prvi dio trilogije smještene u izmišljeni gradić Vaim

Naklada Ljevak objavila je roman "Vaim" Jona Fossea, prvi autorov roman nakon što je 2023. dobio Nobelovu nagradu za književnost, te zbirku pripovijedaka za odrasle "Sreća se ne mjeri decibelima" Moree Banićević, koja je dosad pisala za djecu.

"Sreća se ne mjeri decibelima" Moree Banićević sadrži deset priča koje premda naizgled raznorodne, s likovima i temama koje uglavnom nisu povezane, sve redom govore o ljudima koje uglavnom ne primjećujemo ili ih, kad ih i primijetimo, smatramo rubnim, nevažnim i nerelevantnim elementima društva. Banićević suptilno kroz živote marginaliziranih propituje što uistinu čini sreću, nesreću i naš identitet, navodi izdavač.

Morea Banićević riječka je književnica, poznata ponajprije po nagrađivanim romanima za djecu i mlade. Za svoja je djela, među kojima su "Mjesečari Monteriera" i "Izgubljeni gospodin Kovač", osvojila brojne nagrade, uključujući Grigora Viteza, Sferu, Artefakt i Malog princa. Objavila je i popularnu fantastičnu trilogiju, a sada se prvi put predstavlja zbirkom kratkih priča za odrasle.

Foto: Knjižara Ljevak

Roman "Vaim" prvi je dio Fosseove najavljene trilogije o istoimenom izmišljenom gradiću. Roman je podijeljen u tri dijela, u kojima svaki lik pripovijeda svoju verziju događaja. "Vaim" je roman u Fosseovu stilu, prava romansa, priča o velikim i malim brodovima, ljubavi i smrti, pasivnim muškarcima i jednoj neobično odlučnoj ženi, navodi izdavač.

Foto: Knjižara Ljevak

Jon Olav Fosse (1959.) norveški je književnik, dramatičar, pjesnik i esejist te dobitnik Nobelove nagrade za književnost 2023. godine. Piše na novonorveškom jeziku – nynorsku, a njegova djela prepoznatljiva su po minimalističkom izrazu, ponavljanjima, stankama i temama poput samoće, smrti, gubitka, identiteta i nade. Autor je više od 40 drama te je najizvođeniji norveški dramatičar nakon Henrika Ibsena. Među njegovim najpoznatijim proznim djelima ističu se "Jutro i večer", "Trilogija" i ciklus "Septologija". Od 1986. do 1993. predavao je na Akademiji za kreativno pisanje u Bergenu, gdje je jedan od njegovih studenata bio pisac Karl Ove Knausgård. Fosse se smatra najistaknutijim suvremenim norveškim književnikom, navodi Hrvatska enciklopedija.