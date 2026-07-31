'Poruke za Isabelle': Netflixov hit nastao iz sestrinske ljubavi

Nova romantična hit komedija "Poruke za Isabelle" (Voicemails for Isabelle) dirnula je publiku srcedrapajućom i pomalo neuobičajenom premisom. Redateljica i scenaristica filma je Leah McKendrick, koju je vlastito iskustvo sestrinske ljubavi nadahnulo da napravi priču.

Naime, redateljica je svojoj sestri, koja se zbog fakulteta preselila u New York, svakodnevno ostavljala dugotrajne, zbunjujuće i pomalo nepovezane glasovne poruke. Nerijetko bi se u njima, s ogorčenosti u srcu, požalila na neuspjele spojeve ili surovost hollywoodskog svijeta. McKendrick također i utjelovljuje lik Breede u filmu.

Film "Poruke za Isabelle" primio je uglavnom pozitivne kritike, a gledatelji tvrde da ih je rasplakao. Dostupan je od 19. lipnja samo na Netflixu, a traje 118 minuta.

Film prati ambicioznu, borbenu i živahnu mladu kuharicu Jill Shaw (Zoey Deutch), koja liječi svoju tugu od gubitka sestre Isabelle (Ciara Bravo) na način da joj konstantno šalje glasovne poruke. Isabelle je cijeli život bolovala od cistične fibroze, ali je uvijek bila velika podrška svojoj starijoj sestri Jill koja joj se često povjeravala. Prepričavala joj je sve tajne, želje i dogodovštine, a najviše su diskutirale o seksualnim iskustvima i lošim spojevima, poput onog sa Scottom (Spencer Lord), koji je patio zbog ječmenca na oku.

Jedan takav katastrofalan spoj doživjela je s emotivno nestabilnim, osvetoljubivim, egoističnim i pomalo psihotičnim kolegom s posla – Arthurom (Lucas Gage, poznat po hororu "Smile 2"). Arthur je za vrijeme cijelog sudara sebe stavljao u centar pozornosti govoreći joj o svojim uspjesima iako je znao da Jill još oplakuje svoju nedavno preminulu sestru. Drugi loš spoj imala je s Tylerom – potkasterom za upoznavanje. Tyler ju je izignorirao preko poruke, ali Jill nije propustila ni tu priliku da mu vrati milo za drago.

Međutim, Jill nije svjesna činjenice da je Isabellin stari broj dodijeljen Wesu (Nick Robinson) – agentu za nekretnine. Ova nepažnja i neznanje omogućuju Wesu da, preko novog poslovnog broja, sluša sve o životu jedne mlade djevojke koju nikad nije ni upoznao. Wes ostaje očaran svime o čemu Jill pripovijeda, a cijela ga situacija baca u moralnu dilemu. Dakako, ispravno bi bilo obavijestiti Jill da je ovaj telefonski broj ponovno aktiviran, ali Wes priznaje svojim zaručenim prijateljima – Andyju (Harry Shum Jr.) i Breedi da mu je slušanje ovih zvučnih poruka glazba za uši.

Također, redovite poruke koje dobiva na neki ga neobičan način čak i ispunjavaju. Wes je saznao puno toga o Jill i zaljubio se u nju prije nego što ju je zapravo upoznao te prije nego što je ona stigla išta o njemu saznati. Naime, sve poruke koje je Jill poslala pokojnoj sestri bile su iskrene i čiste. Možda je upravo ovaj sestrinski odnos i ljubav između Isabelle i Jill impresionirao Wesa te ga uvjerio da napravi prvi korak i upozna se s ovom zanimljivom djevojkom.

Vrhunac filma je kad Jill na veoma nezgodan način saznaje da je Wes novi vlasnik Isabellina mobitela te da joj cijelo ovo vrijeme dok su se poznavali i družili nije stigao reći istinu.

Breeda i Andy komični su i simpatični likovi koji ohrabruju Wesa i motiviraju ga da djeluje, a ponajviše služe kao comic relief. Sretan par unosi pozitivnu atmosferu u film, a Wes bi bez njih dvoje vjerojatno bio potpuno izgubljen.

Jill je strastvena pekarica, no situacija na poslu ne ide joj u prilog. Šef Bastien (Nick Offerman, poznat po seriji "The Last of Us") i ostali kolege koriste svaku priliku da joj se izruguju i ponižavaju je, ali Jill ima duh koji nije tako lako slomiti. Moglo bi se reći i da je neustrašiva jer, iako nema plan i jasnu viziju budućnosti, odlučno daje otkaz i napravi vlastitu trgovinu – kamion s hranom. Poslužuje se Izzynim fondom za fakultet, isprva nevoljko, ali i Jill i roditelji (koje tumače Gil Bellows i Tanis Dolman) znaju da bi Isabella htjela pomoći svojoj sestri i financijski je osigurati. Unatoč tome što je osuđena na samoću, radije bi bila sama i vodila vlastiti biznis nego se ikada više obračunavala sa svojim, sada bivšim, toksičnim kolegama.

Glumica Zoey Deutch isprva je negodovala i bila skeptična oko povratka u žanr romantične dramedije poslije snimanja filma "Set It Up". Međutim, privukla ju je tematika tugovanja, ljubavi nakon gubitka i sestrinske veze. Stoga je rado prihvatila ulogu.

"Poruke za Isabelle" nije samo klasični ljubavni film već ističe i važnost obiteljske, a još više – sestrinske povezanosti. McKendrick također naglašava da joj je cilj bio sastaviti "ljubavno pismo" vlastitoj sestri. Nadalje, zaključuje kako se romantična ljubav ne može razviti ako ljudi prethodno ne upoznaju obiteljsku jer ta je naposljetku najznačajnija, a romantična mora biti jednako vrijedna i jaka. Ne treba se nikada zadovoljiti ili pomiriti s nečim manjim od toga.